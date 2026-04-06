【中国地方初】Nisai Global Schoolと提携、広島から世界トップ大学基準へ

Nisai Japan 株式会社広島国際学院中学校・高等学校とNisaiの教育連携イメージ

ポイント

● 広島にいながら、Nisai Global Schoolとの連携により、A-Level取得につながるカリキュラムを受講可能

● 国際バカロレア（IB）とは異なる、進路直結型の科目特化教育で世界トップ大学基準の学力を育成

● オンラインを活用し、生徒一人ひとりに最適化されたグローバル教育で国内外の進路選択を大きく拡大

広島国際学院中学校・高等学校は、このたび英国に本社を置くオンライン教育機関であるNisai Global Schoolと教育連携協定を締結し、2026年度より新たな教育プログラムを開始いたします。あわせて、本提携に関する記者会見を開催いたします。

本提携により、本校の生徒は国内にいながら英国の大学進学資格であるA-Levelをはじめとする世界基準の教育プログラムを受講できる環境が整います。A-Levelは国際バカロレア（IB）のような幅広い学びとは異なり、進路に直結した科目に特化して高度な専門性を養成する点に特長があり、世界のトップ大学が入学判定の基準とするなど、国際的に高い評価を受けています。これにより、生徒一人ひとりの志望進路に応じた戦略的な学びを実現し、国内外を問わない多様な進路選択の可能性を大きく広げてまいります。

近年、教育現場においては「個別最適な学び」と「グローバル対応力の育成」が強く求められている一方、従来の一斉授業だけでは多様化する生徒のニーズに十分に応えることが難しくなっています。こうした状況を踏まえ、本校ではオンラインを活用した柔軟かつ質の高い学びの導入を検討してまいりました。

Nisaiは英国発のオンライン教育機関として、世界中の学校と連携しながら多様な学習機会を提供しており、本校の教育理念とも高い親和性を有しています。本連携により、広島にいながら世界水準の専門的な学びを受けられる環境を整備し、生徒の可能性を最大限に引き出す教育の実現を目指してまいります。

【記者会見概要】

日時：2026年4月16日（木）11:00～12:00

場所：広島国際学院中学校・高等学校（広島県安芸郡海田町曽田1-5）

内容：提携の背景説明、今後の展望、質疑応答 等

登壇者：ドゥルーヴ・パテル（英国 Nisai Group CEO）、森崎恒夫（学校法人広島国際学院 理事長）

備考：記者会見終了後には簡単なお食事を用意しております。個別のご質問にも対応いたします。

【取材のご案内】

本件は、教育の国際化およびオンライン教育の新たな可能性を示す取り組みとしてご注目いただける内容となっております。ご出席いただける場合は、準備の都合上、4月14日までに下記問い合わせ先へご一報いただけますと幸いです。なお、当日のご参加も歓迎いたします。

【このリリースに関するお問い合わせ先】

広島国際学院中学校・高等学校

担当：教頭 金田浩司

TEL：082-823-3401（代表）

FAX：082-822-7197

E-MAIL：kane@hi.hkg.ac.jp

ADDRESS：〒736-0003 広島県安芸郡海田町曽田1-5

URL：www.hi.hkg.ac.jp