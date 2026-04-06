【入会金&初月無料】初期コストを抑えて今すぐ始めるレンタルオフィス『春の拠点開設キャンペーン』

株式会社バルテック

クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」(https://www.mot-net.com/mottel) を展開している株式会社バルテック （本社：東京都新宿区）のグループ会社、株式会社バルテックコミュニケーションズ（本社：東京都新宿区）が運営する「BAレンタルオフィス沖縄」(https://www.ba-rentaloffice.com/location/)にて、入会金&初月無料の春の拠点開設キャンペーンを実施します。

働き方の多様化やスタートアップの増加による、柔軟に利用できるオフィス需要に応えるべく、より多くの方が初期費用の負担なくスムーズにビジネスを開始できる環境を提供します。導入のハードルを大幅に下げ、初めての方でも安心してご検討いただける機会です。

■キャンペーン内容

・対象：全プラン

・期間：2026年4月6日～4月30日

・入会金無料

・フリーレント１か月

※いずれも6ヵ月以上のご契約が前提条件です。

※キャンペーン利用ご申告必須

■BAレンタルオフィス沖縄について

沖縄のビジネスの一等地として有名な那覇市久茂地の住所で登記可能。

那覇市久茂地1-1-1 9階と覚えやすい住所に拠点を構え、スムーズなアクセスを実現しています。

会社設立や起業、支店開設に適した、市外局番「098」から始まる沖縄の専用電話番号を、低価格で利用できるプランも提供。

さらに、レンタルオフィス・シェアオフィスの会員様には、フリードリンクサービスをご用意しています。

バーチャルオフィスで珍しい有人受付、急な来客などにも対応可能です。

【コンシェルジュ常駐】平日9：30～18：00

本施設は、那覇市の主要交差点の一つである「県庁前交差点」の北西に立地しており、周辺には沖縄県庁や那覇市役所などの官公庁が集積しているほか、沖縄県内のバス路線の中心地である那覇バスターミナルも近接、沖縄の経済・交通の要所に位置しています。

また、沖縄都市モノレール（ゆいレール）「県庁前駅」とは連絡通路で直結しており、高いアクセス性を備えたビジネス拠点として最適な立地です。

■BAならではのサービス

BAレンタルオフィスの会員様向けに専用の098から始まる沖縄の電話番号と、スマホで使用する通話アプリを提供しています。

スマホ1台でビジネスとプライベートを使い分ける事ができるほか、個室内に回線や電話機を準備する必要がないためコスト削減に繋がります。

外出先でも、会社番号での発信や会社宛ての着信が出来るので、ビジネスチャンスを逃しません。

また、PCを使ってFAXの送受信が出来るオプションもあります。ペーパーレスになり、さらに紛失の心配もありません。

PCやスマホさえあればすぐにビジネスを始めて頂ける環境が整っております。

■BAレンタルオフィス沖縄館内イメージ

・応接室(定員4名)

・会議室(定員8名)

・1～3名半個室

・1～3名完全個室

・シェアオフィス

・エントランス

■サービス内容

・ご利用可能時間

レンタルオフィス（個室・半個室）【平日・土日祝 7:30～23:00】

シェアオフィス（フリーデスク） 【平日のみ 9:00～20:00】

※コンシェルジュ常駐時間：平日9:30～18:00（土日祝日休み）

・その他設備・サービス

登記可能/専用電話番号1回線※/郵便物受け取り代行/インターネット無料/フリードリンク

(サービス内容はプランによって異なります)

※スマートフォンがビジネスフォンになる通話アプリ「MOT/Phone」が付属。スマホから会社番号で受発信、PCでのFAX閲覧・送信が可能になります。

「MOT/Phone」の紹介ページ

https://www.ba-rentaloffice.com/concept/

■内覧ご予約方法

BAレンタルオフィス那覇WEBサイトのお問い合わせページよりご予約下さい。

https://www.ba-rentaloffice.com/contact/

お電話でのご予約も承っております。

098-988-9624(電話受付：平日9:30∼18:00)

■ＢＡレンタルオフィス沖縄 店舗情報

【住所】

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-1-1 9階

【アクセス】

ゆいレール：県庁前駅 下車 徒歩1分(2F連絡口より直結)

路線バス ：市内バス停(沖銀本店前・琉銀本店前)下車 徒歩3分

市内バス停(県庁前・パレットくもじ前)下車 徒歩1分

市外バス停(県庁北口)下車 徒歩1分

車 ：那覇空港からの所要時間 10～15分

【電話番号】

098-988-9624(電話受付：平日9:30∼18:00)

【WEBサイト】

URL： https://www.ba-rentaloffice.com/location/

【株式会社バルテックコミュニケーションズ概要】

会社名： 株式会社バルテックコミュニケーションズ

事業内容： コールセンター事業及びレンタルオフィス事業

設立： 2022年8月1日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿六丁目22番1号

URL： https://www.ba-rentaloffice.com/company/(https://www.ba-rentaloffice.com/company/)