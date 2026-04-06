【川奈ホテル・ホテルゴルフコース】絶景トーナメントコースをカート周遊＆プチゴルフ体験

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

川奈ホテル（所在地：静岡県伊東市川奈1459、総支配人：和田恵里）は、これまで数多くのプロゴルフトーナメントの舞台となり、世界ランキングに入る富士コースを、普段ゴルフをしない方や絶景のトーナメントコースを見てみたい宿泊者などを対象に、絶景ホールでプチゴルフ体験もできる体験型オプションツアーを期間限定で販売いたします。

コース内を移動する際は、ガイドが運転する乗用ゴルフカートで絶景コースを周遊し、普段は見ることができない景色の中、体験写真や動画も撮ることができます。また、ゴルフをしたことがない方でもガイドがレッスンするので、これからゴルフを始めたいという方にもおすすめです。

絶景コースでプチゴルフ体験世界的絶景コースを二人占め相模灘にせり出たINコース断崖絶壁の上から望むNo.15

絶景トーナメントコースをカート周遊＆プチゴルフ体験 概要

【販売期間】2026年4月27日(月)～7月12日(日) ※除外日：6月7日（日）～6月14日（日）

【内 容】夕暮れ時の一番美しい時間帯にガイドが運転するゴルフカートでコース内を周遊し、普段は入ることができない絶景ホールでプチゴルフ体験ができるオプションツアーです。

【開始時間】夕方3:30P.M.～4:30P.M. の1日1回実施

【料 金】宿泊者：一人\6,600（税込）、外来者：一人\8,800（税込）

※小学生以下のお子さまは無料となりますが、必ず1名以上の大人の方の付き添いをお願いいたします。

※お支払いはお部屋付けか事前にホテルフロントでのご精算となります。

※体験に必要なレンタルクラブをご用意いたしますので、ご予約時に参加者の性別と年齢をお伺いさせていただきます。

【予約方法】ホテルフロントもしくは電話予約で受付 （予約直通：0557-44-6060）

※当日受付の場合は、ガイドが手配できない場合がございますので、前日までのご予約をお勧めいたします。

【予約人数】先着1日1組4名さままで

※先着順で予約が入り次第、募集を締め切りさせていただきます。

※最低開催人数は2名さま以上となります。お一人での参加を希望される場合は2名さま分のご料金となります。

【実施方法】運転手となるガイドが一人付き添い、ホテルやゴルフコースの魅力や歴史などを伝えながら、1ホールのゴルフ体験ができます。初めての方でもゴルフの魅力と楽しさを感じてもらえるようガイドがレッスンしながらご案内いたします。

※コース内は自然のままの地形で芝生の上は滑りやすいので、滑りにくい靴と動きやすい服装でご参加ください。

【そ の 他】雨天時や予め荒天が予想される日、またコースはコンディションが不良の日などは、ツアーを中止させていただく場合がございます。

【お客さまからのお問合せ】 川奈ホテル予約直通 TEL:0557-44-6060（9：00A.M.～6：00P.M.）

〈川奈ホテルで体験できること〉

URL https://www.princehotels.co.jp/kawana/experience/