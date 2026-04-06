【受講者募集！】令和８年度７月開催 社会福祉施設職員等国内研修（高齢者介護研修）開催のご案内

【無料！で受講可能なオンライン研修】

公益財団法人 社会福祉振興・試験センター国内研修

社会福祉施設等で働く職員等に対し専門知識、介護技術の習得及び参加者相互の交流の機会を提供し、福祉サービス向上や地域福祉の推進に寄与することを目的とした研修です。

本研修の詳細はこちらから！ :https://www.sssc.or.jp/kenshu/kokunai/ko_01.html

・ 実施要綱はこちら(https://www.sssc.or.jp/kenshu/kokunai/pdf/r8/ko_01_mon07_youkou.pdf)

・ 研修概要はこちら(https://www.sssc.or.jp/kenshu/kokunai/ko_01_mon7_gaiyou.html)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115259/table/55_1_84649d20a308bbe3e14fdb5bd7e3c7ba.jpg?v=202604060951 ]

【お問い合わせ先】

公益財団法人社会福祉振興・試験センター

福祉振興部 国内研修担当

TEL：０３ー３４８６ー７５１１（平日９時～１７時）

【公益財団法人社会福祉振興・試験センター 福祉振興部について】

福祉振興部では、研修事業の他に、情報マガジン「カイゴのチカラ」(https://www.sssc.or.jp/shuppan/index.html)の発行等を通じて、社会福祉の振興・発展に努めております。

★ 介護を深掘りするマガジン『カイゴのチカラ』本誌の詳細はこちらから♪ :https://www.sssc.or.jp/shuppan/index.htmlカイゴのチカラ（2022年にリニューアル（No.125）発行後、4/1発行のNo.136をもって丸4年（12号）を迎えました！毎号変わる特集テーマと、幅広い分野の連載記事。福祉の現場へ最新の情報をお届け！

現場で働くすべての皆様を元気づけられる雑誌、専門性を高める情報マガジンを目指しています！

編集方針・年間購読料読者と読者サポーターの声No.136表紙4月1日発行！！ No.１３６の特集は 【高齢者の権利擁護 ー 身体拘束廃止と虐待防止】

４月１日に最新号を発行しました。

ぜひこの機会にご購読ください！！

他にも「介護職が知っておきたい医学の知識」「介護とシーティング」「課題解決のための事例検討」「地域で生きる ともに生きる」「試しにやってみてはどうですか？人材の３つのヒント」「口腔につよくなる話」「カイゴ職のwell-beingを高めるキャリア形成」などの連載記事があります。

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