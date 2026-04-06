ひょうたん芸人・あらぽんによる初のポップアップストアが渋谷モディに期間限定オープン！

株式会社丸井グループ

渋谷モディ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）4FカレンダリウムD02にて、ひょうたん芸人・あらぽんによる初のポップアップストア「あらぽんのひょうたん屋さん」を期間限定でオープンいたします。種まきから手がけ、つくり手自身の手で仕上げられた一点物のひょうたん作品が一堂に会する本企画は、アートとクラフト、農と暮らしが交差する新しい体験を渋谷の中心で発信するものです。

■「あらぽんのひょうたん屋さん」とは

ひょうたん芸人・あらぽんが、種まきから育成、収穫まで手がけた本物のひょうたんを素材に、すべて手作業で仕上げた唯一無二の作品を展示・販売するポップアップストアです。自然がつくり出す造形をそのまま活かした作品はすべて一点物。古来より縁起物として親しまれてきたひょうたんを、日常にそっと取り入れる新しい楽しみ方をご提案します。

ひょうたん芸人・あらぽん

ひょうたんは古くから「福を呼び、繁栄をもたらす縁起物」とされてきました。本ポップアップストアでは、あらぽんが自ら育てたひょうたんを用い、削り・磨き・着色・仕上げにいたるまで手作業で丁寧に仕上げた作品が並びます。自然の形そのものを活かしているため、同じものは二つとして存在しません。飾る・持ち歩く・使う、そのどれでも、ひょうたんがもたらす豊かさと縁起の良さを身近に感じていただけます。

ラインナップはインテリアオブジェから実用小物まで多彩にご用意。ギフトにも、暮らしのアクセントにも適した一品が見つかります。つくり手の想いと自然が育んだ個性が織りなす“一点物”の魅力を、ぜひ会場でご体感ください。

■すべて一点物のひょうたん作品（商品一例）

※画像はイメージですひょうたんキーリング

各3,850円（税込）

種から育てた本物のひょうたんをモチーフにしたキーリングは、一つひとつ異なるマーブル模様とやわらかな色合いが魅力。手に取るたびに自然の息遣いを感じる、世界に一つだけのアクセントです。

縁起物として持ち歩けるデザインで、日常に小さな福を呼び込みます。

※画像はイメージですひょうたん一輪挿し

7,700円（税込）

やわらかな曲線が、暮らしの片隅をそっと包み込む一輪挿しです。つくり手が手塩にかけて育てたひょうたんを素材に、一つひとつ手作業で仕上げた一点物。小さな花一輪で、部屋の空気がふっと柔らかくなる瞬間をお届けします。

※画像はイメージですひょうたんアートオブジェ

鮮やかな色彩と手仕事の温もりが織りなす、一点物のアート作品。一つひとつ異なる色の重なり、流れるような模様が特徴です。同じものは二度と生まれないからこそ、手にした瞬間に特別な物語が始まります。インテリアのアクセントとして、あるいは静かな存在感を放つオブジェとして、空間をやさしく彩ります。

※価格は大きさや種類で異なりますので、会場にてご確認ください

■制作背景・ストーリー展示

本展示では、ひょうたん芸人・あらぽんが“種まきから作品完成まで”を一貫して手がける制作過程を、写真や映像、実際の道具などを交えて紹介します。

畑へ蒔かれた一粒の種が、芽を出し、つるを伸ばし、実をつけ、やがてひょうたんとして育っていく、その生命の軌跡。収穫後は、乾燥・くり抜き・削り・磨きといった丁寧な工程を経て、唯一無二のアートへと変わっていきます。

ひょうたんが“自然の恵みそのもの”であること、そして作品一つひとつに作家のこだわりや想いが込められていることを、ストーリーとともに体感していただけます。

背景を知ることで作品への理解が深まり、手に取ったときの価値や魅力がより一層感じられる展示です。

畑を耕すあらぽん土をならして種まきの準備いざ収穫たくさん採れたひょうたん乾燥させてから中身をくり抜いた状態かわいく仕上がったひょうたん

■あらぽん在廊＆オーダー受付

会期中は、ひょうたん芸人・あらぽん本人が全日会場に在廊する予定です。作品づくりに込めた想いはもちろん、ひょうたんを育てる際のエピソードや制作工程の裏話など、ここでしか聞けない“生のストーリー”を直接お楽しみいただけます。

さらに会場では、あらぽんが手がける「お祝いひょうたん」のオーダー受付も実施。会社の設立祝いや周年記念、誕生日や結婚祝いなど、大切な節目にふさわしい“世界に一つだけの縁起物”を、その場で相談しながら注文できます。

贈る相手やシーンに合わせてデザインの方向性や仕上げのイメージを相談できるため、オリジナルならではの特別感をお届けします。

※画像はイメージです

■ひょうたん芸人・あらぽんコメント

渋谷モディにて「あらぽんのひょうたん屋さん」初のポップアップを開催します！日常にひょうたんを取り入れてほしいと思いメインテーマは『持ち歩ける縁起物』です。新作のひょうたんキーリングも販売します。全日在廊しますのでぜひ渋谷モディへ。

お待ちしております♪

ひょうたん芸人・あらぽん

■ショップ概要

開催場所：渋谷モディ 4F カレンダリウムD02

開催期間：2026年4月11日（土）～4月19日（日）

営業時間：11:00～20:00

※最終日は17:00まで

※イベント内容は予告なく変更になる場合がございます

※画像はイメージです

▼渋谷モディ

https://www.0101.co.jp/721/

▼丸井

https://www.0101.co.jp