ペイシャンスキャピタルグループ株式会社

このたび、不動産およびプライベート・エクイティ投資を専門とする投資運用会社Patience Capital Group（以下、「PCG」）が助言を行うプライベートエクイティファンド（以下、「本PEファンド」）が、株式会社京急ストア（以下、「京急ストア」）へ資本参加いたしましたことをお知らせします。

京急ストアは、京急線沿線を中心に地域密着型の食品スーパーマーケットである「京急ストア」、高質スーパーマーケットである「もとまちユニオン」の他、様々なフランチャイズビジネスを多店舗展開し、長年にわたり地域住民の生活を支えてきました。京急ストアは、安定した顧客基盤とブランド認知を有する一方で、消費者ニーズの高度化や競争環境の変化を踏まえ、更なる発展に向けた事業構造の高度化が求められる局面にあります。PCGは、ライフスタイル・消費者関連分野における経営支援ノウハウやネットワークを活用し、京急ストアと協働して、商品戦略の高度化、店舗フォーマットの進化および収益性改善、データ活用によるマーケティング高度化および人材育成支援等を通じて、京急ストアの中長期的な企業価値向上を支援してまいります。

【京急ストアについて】

会 社 名： 株式会社京急ストア

事業内容：食品・日用品・衣料の小売販売および関連サービス事業

住 所： 神奈川県横浜市西区高島一丁目2番8号

代 表 者： 取締役社長 小泉 雅彦

【Patience Capital Groupについて】

Patience Capital Groupは2019年に設立された日本の不動産及びプライベート・エクイティ投資を専門とする投資運用会社で、東京とシンガポールの2拠点で活動しております。PCGは広範なネットワークと卓越した価値向上能力を活かし、日本経済の発展に貢献することを目指しています。

本PEファンドでは、消費者起点でビジネスを展開するライフスタイル関連企業への投資を行っており、引き続き、小売、食品・飲料、飲食、化粧品・雑貨・アパレル・日用品等の消費財、ウェルネス・ヘルスケア、消費者向けサービスなどの分野で投資を推進してまいります。

【お問い合わせ先】

Email: info@pcg.ltd

HP: https://patiencecapital.group/