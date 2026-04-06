「大阪ステーションシティ×ドラマチック謎解きゲーム」が開業15周年記念でさらに進化！3年目の集大成、新作「交差する街の物語(ミステリー)」開催！

西日本旅客鉄道株式会社

大阪ステーションシティでは、今年も、「よだかのレコード」とタッグを組み、大阪ステーションシティ全域を巡るドラマチック謎解きイベントを開催します！３年目の集大成となる今年は、大阪ステーションシティが今年5月4日に開業15周年を迎えることを記念し、15年の時間をたどる物語となっています。ご参加された方には、大阪ステーションシティの店舗で使えるお得なクーポンをもれなくプレゼントするほか、全ての謎を解き明かしアンケートにお答えいただくと、素敵な賞品を抽選でプレゼントします！大阪にお越しの際は、ぜひご参加ください。

【あらすじ】

※本イベントのストーリーはフィクションです。実在の人物や店舗などとは関係ありません。

大阪ステーションシティが誕生して「15年」。

この街では、毎日多くの人々が行き交い、出会い、別れ、それぞれの時間が、街の風景に刻まれてきた。

待ち合わせの記憶。旅立ちの瞬間。何気ない日常のひとコマ。

そうした数えきれない想いが重なり、大阪ステーションシティは、駅から“街”へと姿を変えてきた。

そして15年経ったある日。あの時交わした約束を胸にこの街を訪れた、ふたりの人物。

同じ場所に立ちながら、なぜか出会えないふたりが、この街の中で静かに交差していく。

これは、この街が紡いできた15年の時間をたどる物語。

大阪ステーションシティを舞台に物語が交差する謎解きエンターテインメント。

あなたはすべての謎を解き明かすことができるのか・・・？

【実施概要】

１．期間 ：2026年４月29日（水祝）～11月30日（月）

２．場所 ：大阪ステーションシティ全域

３．参加費 ：1,200円（税込）

４．購入場所 ：

(1)現地購入の場合

１.大阪ステーションシティシネマ グッズ売り場(ストア)カウンター

２.時空の広場内カフェ バール・デルソーレ

３.ブックスタジオ大阪店 カウンター

(2)事前購入の場合 ※事前購入後、(1)でのキット引換が必要です。

１.tabiwa（販売ページはこちら(https://app.tabi-wester.westjr.co.jp/eticketDetails?ticket_id=N1805200&utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=2603_west_press_2604)）

２.イープラス（販売ページはこちら(https://eplus.jp/sf/detail/4507160001-P0030001)）

※キット引換は、大阪駅 鉄道案内所でも可能です。

※(1)(2)ともに数量限定販売のため、無くなり次第予告なく販売終了します。

５．公式HP ：https://osakastationcity-nazo.com/

６．主催 ：大阪ステーションシティ連絡協議会

ＪＲ西日本ステーションシティ株式会社

企画制作 ：よだかのレコード

＜大阪ステーションシティ連絡協議会の構成企業・団体＞※順不同

ＪＲ西日本ＳＣ開発(株)、大阪ステーションシティシネマ共同事業体、コナミスポーツ(株)、(株)株式会社オンザページ、(株)大丸松坂屋百貨店、JRW ステーションシティ運営管理飲食店＆サポートプラザ出店者、日本郵政不動産(株)、ＪＲ西日本大阪開発(株)、(株)ジェイアール西日本ホテル開発、(株)ジェイアール西日本デイリーサービスネット、西日本旅客鉄道(株)、ＪＲ西日本ステーションシティ(株)