株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社は、2025年11月4日に完全子会社として株式会社ミツウロコアグリ（本店所在地：埼玉県さいたま市）を設立いたしました。同社は、設立後、事業開始に向けて準備を進めてまいりましたが、このたび、2026年4月1日付けで当社の完全子会社である株式会社ミツウロコテック（本店所在地：東京都足立区）の農業・ドローン事業を会社分割により承継する手続が完了し、本格的に営業を開始いたしましたので、ここにお知らせいたします。

人口減少・少子高齢化に伴う就農者数の急速な減少により、これまでの小規模家族経営型農業を基盤とした農業生産システムの維持が困難となりつつあります。また、世界的な食料需要の増加や円安進展により、食糧供給を海外に依存する割合が高い日本にとって、将来的に食の安定供給が困難となることも危惧されます。当社は、農村が広がる地方の生活インフラを支えるミツウロコグループの一員として、当社グループ経営資源・ドローン・AI等の先進技術を活用した大規模企業型農業の実践により、持続可能な農業の未来の創造を目指しています。エネルギーと食の地域総合インフラプロバイダーとして、営農型太陽光発電事業とスマートハウス農園を中核に、未利用農地に新たな価値をアドオンする様々な事業・サービスを提供いたします。

【株式会社ミツウロコアグリの概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70816/table/336_1_8304ba15c896fd199b693f879a906dc2.jpg?v=202604061051 ]

株式会社ミツウロコアグリ

部署名 コーポレート室 電話050-3190-8038

お問合せページ https://www.mitsuuroko-agri.com/