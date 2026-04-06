【難波】“退廃”を嗜むシーシャカフェ＆バー「CAGE」4月8日グランドオープン監獄モチーフの没入空間で新たなシーシャ体験を提案

株式会社 FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都）は、2026年4月8日、大阪 難波エリアにてシーシャカフェ＆バー「CAGE 難波店」をグランドオープンいたします。

■「退廃」を嗜む、新しいシーシャ体験

CAGEは、アメリカの監獄をモチーフにした無機質でダークな空間が特徴のシーシャラウンジです。

ネオンと陰影が織りなす空間の中で、日常から切り離された没入感のある時間を提供します。

近年主流の明るいカフェ型シーシャとは一線を画し、“退廃”を楽しむ新しい体験を提案します。

※画像は渋谷神南店

■シーシャだけじゃない、滞在型の楽しみ方

CAGEでは、シーシャに加えてフードやドリンクにもこだわり、ゆったりと過ごせる滞在型の空間を設計しています。飲めるケバブやチキン、スナックなどシーシャと相性の良いフードを取り揃え、食事・お酒・シーシャを一体で楽しめるのが特徴です。1軒目利用から、カフェ利用・デート利用まで幅広い利用が可能です。カラオケ個室も完備しております♪

おすすめのフルーツをたっぷり使ったドリンクおしゃれなオリジナルカフェドリンク店内仕込みの飲めるケバブ＆チップス選べるソースのフィッシュ＆チップス

■オープンキャンペーン

グランドオープンを記念し、

期間限定で特別キャンペーンを実施いたします。

【期間】

2026年4月8日（水）～4月14日（火）

【内容】

条件達成でシーシャ半額

※Instagramフォロー＆いいね等が条件となります

※詳細は店舗またはSNSをご確認ください

https://www.instagram.com/cage_shisha/

■店舗情報

店名：CAGE 難波店

オープン日：2026年4月8日

住所：〒542-0076

大阪府大阪市中央区難波３丁目7-19 GEMSなんば 12階

営業時間：13:00～翌5:00

※画像は渋谷神南店です