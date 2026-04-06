【難波】“退廃”を嗜むシーシャカフェ＆バー「CAGE」4月8日グランドオープン監獄モチーフの没入空間で新たなシーシャ体験を提案

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株式会社　FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都）は、2026年4月8日、大阪　難波エリアにてシーシャカフェ＆バー「CAGE 難波店」をグランドオープンいたします。



■「退廃」を嗜む、新しいシーシャ体験


CAGEは、アメリカの監獄をモチーフにした無機質でダークな空間が特徴のシーシャラウンジです。


ネオンと陰影が織りなす空間の中で、日常から切り離された没入感のある時間を提供します。


近年主流の明るいカフェ型シーシャとは一線を画し、“退廃”を楽しむ新しい体験を提案します。



※画像は渋谷神南店

■シーシャだけじゃない、滞在型の楽しみ方


CAGEでは、シーシャに加えてフードやドリンクにもこだわり、ゆったりと過ごせる滞在型の空間を設計しています。飲めるケバブやチキン、スナックなどシーシャと相性の良いフードを取り揃え、食事・お酒・シーシャを一体で楽しめるのが特徴です。1軒目利用から、カフェ利用・デート利用まで幅広い利用が可能です。カラオケ個室も完備しております♪



おすすめのフルーツをたっぷり使ったドリンク

おしゃれなオリジナルカフェドリンク


店内仕込みの飲めるケバブ＆チップス

選べるソースのフィッシュ＆チップス



■オープンキャンペーン


グランドオープンを記念し、


期間限定で特別キャンペーンを実施いたします。


【期間】


2026年4月8日（水）～4月14日（火）


【内容】


条件達成でシーシャ半額


※Instagramフォロー＆いいね等が条件となります


※詳細は店舗またはSNSをご確認ください


https://www.instagram.com/cage_shisha/




■店舗情報


店名：CAGE 難波店


オープン日：2026年4月8日


住所：〒542-0076


大阪府大阪市中央区難波３丁目7-19　GEMSなんば 12階


営業時間：13:00～翌5:00



※画像は渋谷神南店です