船の上でも、つながる安心。船内にてStarlinkを活用したWi-Fiサービスの提供を開始します

太平洋フェリー株式会社

名古屋・仙台・苫小牧間でフェリーを運航する太平洋フェリー株式会社（本社：名古屋市中村区、名鉄グループ）はKDDI株式会社・株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスが提供する「フェリーWi-Fi」を導入いたします。

本サービスは高速かつ低遅延の衛星通信Starlinkを活用しており、これまで携帯電話の電波が届きにくかった洋上においても最大220Mbps※の高速インターネット通信を実現します。

最大の特長として、本サービスは有料でのご提供となりますが、接続開始から24時間以内であれば「使い放題」でご利用いただけます。また、auユーザーは無料でご利用いただけます。

時間を気にすることなく、動画視聴やSNSの閲覧など、陸上と変わらない快適なインターネット環境をお楽しみいただけます。

4月6日出港便よりフェリー「きたかみ」において提供を開始し、順次「いしかり」「きそ」にも導入を予定しております。

※ベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。

「フェリーWi-Fi」ポスター提供開始日

「きたかみ」2026年4月6日出港便より

「いしかり」「きそ」2026年6月以降、順次開始予定

利用可能エリア（きたかみ）エリア図

船内パブリックスペース（エントランス・レストラン・プロムナードなど）

※客室ではご利用いただけません

※6デッキAPは2026年4月中に稼働予定

料金

1,500円(24時間)

auをご利用のお客様（au Starlink Direct専用プラン／au Starlink Direct専用プラン＋ご加入のお客様含む）は無料でご利用いただけます。

※本サービスは、お客様とKDDI株式会社・株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスとの直接のご契約となります。

太平洋フェリーカウンター・船内インフォメーションでの手続きは受け付けておりませんのでご注意ください。

対応環境

Android／iOS／iPad OS<iOS 12.0以上／Android(TM) 10.0以上>を搭載のスマートフォンおよびタブレット

※PCからの接続はできません

「フェリーWi-Fi」サービス詳細は「au Starlink フェリーWi-Fi」公式サイトをご確認ください

https://www.au.com/mobile/service/ferry-wi2/

サービスについてのお問い合わせ

Wi2カスタマーセンター

電話：0120-858-306 受付時間10:00～19:00（年中無休）

お問い合わせフォーム：https://service.wi2.ne.jp/wi2net/contact/

太平洋フェリー船舶イメージ太平洋フェリーについて

太平洋フェリー株式会社は国内最大級の大型カーフェリー３隻にて、苫小牧-仙台-名古屋の約1,330kmを結ぶ定期航路を運航しております。本航路は国内のフェリーとしては最長距離を誇ります。お客様とそのお車や、農産品・工業製品など様々な物資を積んだ貨物車両を、安全、確実、そして快適にお運びする公共交通機関として重要な役割を担っています。特に、東日本大震災以降は、就航地である東北地方へ復興関連貨物を輸送するなど海上輸送における社会的使命を果たしております。（名古屋鉄道グループ）