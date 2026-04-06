SPEED STARが一般社団法人福知山ユナイテッドと戦略的パートナーシップ契約を締結

株式会社SPEED STAR

30mダッシュの計測を通じてスポーツの普及・振興、健康寿命の延伸、地域活性化を目指す株式会社SPEED STAR（代表取締役：紫垣 樹郎、所在地：東京都中央区、以下「当社」）は、一般社団法人福知山ユナイテッド（代表理事：片野 翔大、所在地：京都府福知山市、以下「福知山ユナイテッド」）と、戦略的パートナーシップ契約を締結しましたのでお知らせいたします。

パートナーシップの背景と目的

当社は、「ダッシュできる"場"と"機会"を日本中に劇的に増やし、スポーツの発展、健康促進、地域の活性化を生み出す」をミッションに掲げ、30mダッシュの計測を通じて「瞬発力」という新たな指標の普及に取り組み始めています。

福知山ユナイテッドは、京都府福知山市を拠点に全14カテゴリのチーム・スクールを運営し、約350人の子どもたちが所属する総合型地域スポーツクラブです。2023年より福知山市の中学部活動改革の推進を担い、2025年7月からは部活動地域展開運営業務を受託するなど、全国でも先進的な取り組みを展開されています。

本パートナーシップは、福知山市における「SPEED STAR 30mダッシュチャレンジ」の普及と全国への拡大、及び双方のブランド価値向上を目的としています。

連携の概要

本パートナーシップでは、以下の分野で連携・協力を行います。

定期計測会の開催 - 福知山市または京都府内での「SPEED STAR」定期計測会を年3回以上開催し、双方で広報支援を実施

関西エリアでのイベント協力 - 関西エリアにおける「SPEED STAR」イベントや計測会への選手派遣・広報支援・協賛獲得等の実施協力

協業モデルの構築 - 地域の総合型スポーツクラブとの協業事業のモデルづくり（「福知山モデル」） その他 - 上記目的の達成に資する取り組み

「福知山モデル」が目指すもの

当社は、福知山ユナイテッドとの連携を通じ、日常的な30mダッシュの計測とデータ活用を軸とした「地域の総合型スポーツクラブとの協業モデル（福知山モデル）」の確立を目指します。

子どもたちが日常的に30mを走り、タイムを計測して自身の成長を実感できる環境を共に創り上げることで、走ることがあらゆるスポーツの最初のエントリーとなり、スポーツへの興味を喚起する仕組みを構築してまいります。

将来的には、本モデルを全国の地域スポーツクラブへ横展開し、スポーツを通じた地域活性化の基盤として育てていく計画です。

代表取締役 紫垣 樹郎 コメント

「福知山ユナイテッド様は、部活動の地域展開などにおいて全国でも先進的な取り組みをされており、地域スポーツの新たなあり方を力強く牽引されています。その熱量と実行力に深く共感し、私たちのビジョンを実現するための理想的なパートナーであると確信しております。

50mや100mは辛くても、30mという距離であれば、幼児からシニアまで誰でも全力を出すことができます。今回の連携を通じて、まずは福知山ユナイテッド様と共に『福知山モデル』を確立し、将来的にはこのモデルを全国へと横展開していくための大きな第一歩にしたいと考えています。スポーツを通じた豊かな人と街づくり、そして日本のフィジカルレベルの底上げに貢献してまいります。」

福知山ユナイテッド 代表理事 片野 翔大 氏 コメント

「『スポーツの街・福知山』を目指す中で、複数の競技運営を進めるにあたり、一番の基礎となる『走り』の部分は各指導者でも重要なテーマでした。各世代を超えて、どの競技においても共通して重要な『瞬発力』という指標を身近に可視化し、クラブ共通で取り組めることは大変重要であると感じております。部活動の地域展開を始め、地方の総合型スポーツクラブのモデルとして、たくさんの挑戦を共にできることを心より愉しみにしております。」

株式会社SPEED STARについて

会社名 ：株式会社SPEED STAR

代表者 ：代表取締役 紫垣 樹郎

所在地 ：東京都中央区

ミッション ：ダッシュできる"場"と"機会"を日本中に劇的に増やし、スポーツの発展、健康促進、地域の活性化を生み出す

成り立ち ：日本陸上競技連盟の「RIKUJO JAPAN」プロジェクトにおいて展開される「SPEED STAR 30mダッシュチャレンジ」事業について、日本陸連とのライセンス契約を締結し、事業の企画・運営を通じ、普及拡大を図っている。

事業内容 ：瞬発力測定インフラの提供、成長記録・ランキング等を管理するデジタルプラットフォームの運営、各種イベント・SPEED STAR公認大会の開催 等

一般社団法人福知山ユナイテッドについて

会社名 ：一般社団法人福知山ユナイテッド

代表者 ：代表理事 片野 翔大

所在地 ：京都府福知山市和久市町160-2

設立 ：2022年7月7日

事業内容 ：スポーツクラブ／スクール運営事業、スポーツイベント運営事業、部活動地域展開支援事業、マーケティング支援事業 等

https://preview.studio.site/live/XKOkrZJwW4/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社SPEED STAR 広報担当 info@speedstar30.co.jp