ウォルドーフ・アストリア大阪開業1周年記念「Elegance in New York Mode」アフタヌーンティーを開催

UKホテルマネジメント合同会社「Elegance in New York Mode」アフタヌーンティー

【2026年4月6日】ウォルドーフ・アストリア大阪（大阪市北区大深町 5-54 グラングリーン大阪南館、総支配人：アンドリュー・ムーア）は、2026年4月3日に開業一周年を迎えました。この節目を記念し、ニューヨーク・マンハッタンの社交文化を体現する「Elegance in New York Mode」アフタヌーンティーを4月6日(月)より期間限定で販売いたします。 1893年の創業以来、世界の社交と美食の中心として時代を彩ってきたウォルドーフ・アストリア・ニューヨーク。その精神を受け継ぎ、本企画ではブランドの原点に立ち返ります。 かつてニューヨークのウォルドーフ・アストリアで、時代を象徴する人々が集い、装いと自信を表現した空間「ピーコック・アレー」。社交の舞台として世界中の人々を魅了してきたこの場所のスピリットを大阪の地で現代的に昇華しま す。ニューヨークの洗練されたモードと、ウォルドーフ・アストリアが守り続けてきたタイムレス・エレガンスが響き合う、特別な午後のひとときをお届けします。

厳選された素材と、緻密な技が織りなす「美食の世界」

セイボリーは、ブランドの原点であるニューヨークで愛されてきたクラシックを現代的な感性で再構築。シュリンプカクテルをオマージュした「ロブスターサンド」は、真っ赤なカクテルソースとリッチなワカモレクリームで、華やかなアクセントに。ピーコック・アレーのシグニチャーである「キャビアフィナンシェ」は、竹炭を用いた漆黒のスタイルで登場し、WAオリジナルキャビアの煌めきが、モードなコントラストを描きます。熟成チェダーチーズが香る「グリルチーズサンド」や、フォアグラのムースに数種の茸の旨味を凝縮させた「椎茸とフォアグラのガトー」など、それぞれが個性を際立たせながらも全体として調和するよう構成。素材の輪郭を活かす火入れと香りのレイヤーによって、ひと口ごとに洗練された印象と余韻をもたらします。 スコーンは、伝統への敬意をベースに、現代的な感性で軽やかに再解釈。「胡桃とレーズンのスコーン」は、ウォルドーフ・サラダのエッセンスを取り入れ、林檎のムースとピクルスの酸味、ミニセロリの清涼感を胡桃の生地に重ねた一品で す。「アマゾンカカオ風味のスコーン」は、香り豊かなカカオにプラリネのバタークリームとエスプレッソクーリのほろ苦さを合わせ、落ち着いた奥行きを感じさせる味わいに。焼きたての香りとともに、洗練されたひとときをお楽しみいただけます。

スイーツは、ブランドのアイコンを大胆にアレンジし、特別感を表現いたしました。シグニチャーの「ベルベットチーズケーキ」は、苺のソースを忍ばせたエレガントでモダンな表情に仕上げています。幾重にも重なる花びらでドレスを思わせるフォルムに仕立てた「弓削（ゆげ）牧場蜂蜜とパイナップルのタルトフルール」。神戸・六甲の自然に育まれた弓削牧場の蜂蜜を使用し、素材の個性を活かした一品に。しっとりとした白い生地にリュバーブの酸味を忍ばせ、軽やかなドレープを思わせるようなやわらかな口当たりに仕上げた「サワークリームロール」。それぞれにニューヨークの洗練と美意識が宿り、エレガンスを表現するコレクションとして創り上げました。

ニューヨークの記憶を映す、贅を尽くした特別メニュー

さらに、このひとときを印象的に彩る、かつてのマンハッタンの社交文化に着想を得たオプションメニューをご用意しまし た。ニューヨークのダイナミズムを象徴する「黒毛和牛のローストビーフ」は、なめらかなマッシュポテトと山わさびが爽やかに香るグレイビーオニオンソースを添え、アフタヌーンティーの幕間にふさわしいリッチな仕立てに。「ジャン・クラウド・エクストラ風 苺とカカオのクープ」は、ウォルドーフ・アストリア・ニューヨークに伝わるオールドレシピへの深いオマージュ。リッチなチョコレートのコクと、甘酸っぱい苺が奏でる鮮やかなハーモニーが、かつてのマンハッタンの社交場を彷彿とさせる、エレガントで艶やかなひと皿です。

春の気配とニューヨークのモードな洗練が響き合うアフタヌーンティー。

一品一品に宿るシェフの矜持と精緻な技が生み出す高揚感を、一周年の祝祭とともにご堪能ください。

エグゼクティブ・スーシェフ 土谷 真敬（つちや まさたか）

京都調理師専門学校卒業後、京都ホテルオークラで13年間研鑽を積む。「サンペレグリノ・ヤングシェフ・アカデミー2020」日本代表、「ボキューズ・ドール2022」日本代表選考会準優勝など、数々の栄冠に輝く。2026年1月のボキューズ・ドール日本大会決勝にもファイナリストとして出場。伝統的なフレンチの技法と現代的な創造性を融合させ、素材を最大限に活かす独自のスタイルを確立している。

「エレガンス・イン・ニューヨーク モード（Elegance in New York Mode）」概要

レストラン ラウンジ＆バー「ピーコック・アレー」（29階）

期間 2026年 ４月６日（月）～ ５月31日（日）

営業時間 11:00-22:00（L.O. 21:30） / アフタヌーンティー提供時間 11:30-19:00

料金 お1人様 12,000円 / オプションメニュー（2品）＋4,000円

メニュー

セイボリー

・ ロブスターロール 真っ赤なカクテルソース

・ グリルチーズサンド スモークバーベキューソース

・ 竹炭のフィナンシェとWAオリジナルキャビア サワークリーム添え

・ 椎茸とフォアグラのガトー モリーユ茸のジュレとポルチーニクリーム

・ サクラエビのコルネと緑野菜のボンボン 春の芽生え

スコーン

・ 胡桃とレーズンのスコーン ウォルドーフサラダへのオマージュ

・ アマゾンカカオ風味のスコーン プラリネのクリームとモカシロップ

スイーツ

・ レッドベルベットチーズケーキ ローズ

・ モンモランシー風カヌレムース

・ 甘夏とアプリコットのババ

・ 弓削牧場蜂蜜とパイナップルのタルトフルール

・真っ白なサワークリームロールにリュバーブを忍ばせて

オプションメニュー

・ 黒毛和牛のローストビーフ シルキーマッシュポテトと山わさび風味のグレイビーオニオンソース

・ ジャン・クラウド・エクストラ風 苺とカカオのクープ

【ご予約・お問い合わせ】

公式サイト(https://waldorfastoria-osaka.hiltonjapan.co.jp/waldorf-astoriaosaka/meal-plans/afternoon-tea)または 06-7655-7111（代表電話）

※前日までのご予約にて承ります。

※メニュー内容や提供時間は予告なく変更となる場合がございます。

※料金はすべて、税・サービス料 15％込。

※写真はすべて、イメージです。

ウォルドーフ・アストリア大阪について

ウォルドーフ・アストリア大阪は、130年以上にわたり世界中の賓客を魅了してきたラグジュアリーホテルブランド「ウォルドーフ・アストリア」の日本初進出のホテルです。2025年4月、大阪・うめきた「グラングリーン大阪」に開業。世界的建築家アンドレ・フーが手がけた空間は、ブランドを象徴するアールデコの美学と日本文化の繊細な感性が融合し、唯一無二の体験を創出します。

全252室のうち32室のスイートルームをはじめ、スパ、屋内プール、フィットネスセンター、ライブラリー、バンケットルームなど充実した施設を備え、4つのレストラン＆バーでは大阪の食文化を昇華させた美食体験を提供。「True Waldorf Service」と呼ばれる洗練されたパーソナルホスピタリティを通じて、すべてのお客様に時代を超えて記憶に残る滞在をご提供します。

公式サイト： Waldorfastoriaosaka.jp

Instagram： https://www.instagram.com/waldorfastoriaosaka



ウォルドーフ・アストリア・ホテルズ&リゾーツについて

ウォルドーフ・アストリア・ホテルズ&リゾーツは、36軒のアイコニックなホテルを展開する受賞歴を有するブランド。世界中のランドマークとなるデスティネーションで、心のこもったエレガントなサービス、唯一無二の体験と卓越した料理の提供を通じて、特別な空間を創り出しています。ウォルドーフ・アストリア・ニューヨークがリニューアルオープンし、ブランドにとって決定的な瞬間を迎えています。時代を超えた世界観からインスピレーションを受け、素晴らしい建築、著名なピーコック・アレー、洗練されたアートコレクション、ミシュランの星を獲得したダイニングやワンランク上の客室アメニティを通じて、お客様に優雅な体験をシームレスにお届けします。ワールドクラスのホテルに加え、自宅でくつろぐような快適さに高品質なサービスと卓越したアメニティを兼ね備えた空間を提供する最上級のレジデンスも展開しています。公式サイトまたは業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから心に深く刻まれる体験をご予約ください。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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