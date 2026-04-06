「ペルチェ×水冷」独自構造のワーカー向け冷却服　昨年の展示会での好評を受け、労働現場の熱中症対策提案を強化

日本シグマックス株式会社

日本生まれの日常生活向けサポーターブランド「MEDIAID（メディエイド）」を展開する、日本シグマックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木洋輔）は、熱中症対策が急務となっている状況を受け、昨年から出展数を増やし4月から7月に行われる6つの展示会に出展いたします。ブースでは、2025年に発売したペルチェ式冷水循環服「メディエイド アイシングギア ベスト2」を展示し、試着体験や導入事例のご紹介、おためしレンタル等のご案内もいたします。

▲昨年の出展の様子■職場の熱中症による死傷者数は過去最多、労働現場での対策は急務

熱中症での救急搬送者数が年々増加している状況を受け、2025年6月1日からは職場における熱中症対策が、労働安全衛生規則改正により罰則付きで義務付けられました。さらに、2026年3月には、厚生労働省から全ての職場において、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に基づく熱中症防止対策を講じるよう定められました。（※1）

しかし、対策強化が進む一方で、2025年の職場における熱中症の発生状況について、死亡を含む休業４日以上の死傷者数は過去最多の1,681人となっていいます。（※2）

業種別に見ると、製造業が337名、次いで建設業が278名（2025～2025年12月末速報値）と、特に高温環境下での作業が多い現場において深刻な状況が続いています。

その背景には、年々進む酷暑化により、ファン付きウェアでは熱風が循環してしまう、保冷剤では冷却時間が短く運用が難しいなど、従来の対策では十分な効果を得にくくなっているという課題がうかがえます。



こうした課題に対応するため、医療現場で培ってきた当社のノウハウを活かし、「メディエイド アイシングギア ベスト2」を開発しました。本製品は、35℃を超える高温環境下でも、広範囲を約5時間冷却することが可能で、製造業や建設業などの労働現場における新たな熱中症対策としてご活用いただけます。

2025年発売以降、現場から高い評価をいただいていることを受け、製造業や建設業など労働現場での熱中症対策の提案を強化し、昨年から出展数を増やし、4～7月の間に6つの展示会に出展します。

図1：職場における熱中症による死傷者数の推移（2016年～2025年）図2：熱中症による死傷者数の業種別の状況（2025年）

※1：引用 厚生労働省「令和8年『STOP！熱中症クールワークキャンペーン』キャンペーン要綱(https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001676137.pdf)」

※2：令和7年12月末の速報値（統計を取り始めた2005年以降）厚生労働省「職場における熱中症による死傷災害の発生状況（令和7年）(https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001662461.pdf)」 p.1

※図1、図2： 厚生労働省「職場における熱中症による死傷災害の発生状況（令和7年）」 p.1～3

■独自構造のワーカー向け冷却服を展示

当社ブースでは、2025年に発売したペルチェ×水冷の“ハイブリッド” 特許取得・独自構造のワーカー向け冷却服「メディエイド アイシングギア ベスト2(https://workerscare-mediaid.sigmax.co.jp/mediaid_icinggear_vest2)」を展示します。

これまでの展示会では、冷却性能や動きやすさをご体感いただき、多くの来場者様からご好評をいただきました。今年も出展予定の全ての展示会で体感可能となっておりますので、ぜひ、お試しください。

（製品詳細は別紙資料もご参照ください）

【製品特長】

・冷却ユニットの性能向上、独自の温度調節機能搭載により、酷暑

環境(気温35℃以上)でも冷感を得られる

・付属のモバイルバッテリーで5時間冷却が持続

・インナー冷却パッドとリュック式冷却ユニットのセパレート構造

で、多様なユニフォームに装着可能

・冷却ユニットの位置を背中に配置し、重さを感じづらく作業性を

確保

・背中から脇にかけて冷感が得られる冷却パッドは、作業動作に関

わらずフィット

▲メディエイド アイシングギア ベスト2■2026年4月～7月に出展予定の展示会[表: https://prtimes.jp/data/corp/2354/table/620_1_ddfdb7559a350d3605223940983656da.jpg?v=202604060651 ]■「MEDIAID（メディエイド）」より展開するワーカーズケア事業 https://mediaid.sigmax.co.jp/special/workerscare/(https://mediaid.sigmax.co.jp/special/workerscare/)

医療現場で培ったノウハウを活かし、誕生したブランド「MEDIAID（メディエイド）」。働く人の身体活動をサポートしたいという想いから、2021年にメディエイドより、ワーカーズケア事業を立ち上げました。

各関節サポーターやアシストスーツ、暑熱対策アイテムといった製品や、企業向け腰痛対策サービスの実施を通して、労働安全衛生面での課題解決や、従業員の満足度向上、健康経営(R)のサポートに貢献してまいります。

▲メディエイドより展開するワーカーズケア事業■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

創業：1973年6月1日

資本金： 9,000万円

代表取締役社長：鈴木 洋輔

社員数：246名（2025年3月末）

売上高：143.7億円（2025年3月期）

日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。

※身体活動支援業：運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業（当社による造語）

「メディエイド アイシングギア ベスト2」 詳細資料

■労働現場での暑さ対策に向けて、独自構造の冷却服「メディエイド アイシングギア ベスト2」を開発

当社が展開するサポーター専業ブランド「MEDIAID」では、働く人の身体活動をサポートすべく2021年よりワーカーズケア事業を立ち上げました。さらに、労働現場での熱中症対策やそこで生じている困りごとを解決するべく、ペルチェ素子による冷却に水冷を組み合わせ、特許取得した独自タンクレス構造の冷却服「メディエイド アイシングギア ベスト」を2023年に発売いたしました。その中でユーザーから頂いた要望に応えるべく開発・改良を重ね、冷却性能や装着時のフィット感、連続動作時間を格段に向上させた「メディエイド アイシングギア ベスト2」を2025年に新たに発売、好評をいただいております。

■製品特長冷却性と作業性・可動性を両立

冷蔵庫にも採用されている冷却方式である、ペルチェで冷やした水の循環により、身体を冷やす「ハイブリッド冷却方式」を採用。

タンクレスながらも背中を含め広範囲に冷やす新技術で、着用した人が快適と感じる温度管理と、作業性・可動性を両立

少量の水で冷却効果をフルに引き出す４C-Peltier System※3

医療用のアイシングシステムで培った技術をもとに、着用した方が常に快適と感じることができるよう「健康に配慮した温度管理」をする特許取得済み※4の冷却システムを採用。

※3：ペルチェにより４C（冷却：Cooling、循環：Circulation、(温度)管理：Control、快適：Comfortable）を実現する日本シグマックス独自のシステム

※4：熱交換装置及びウェア 第7576853号

身体にフィットし必要時にワンステップ冷却

伸縮性に優れた生地を採用することで幅広い体型をカバーすることができ、どんな体系にも冷却パッドが身体にしっかりと密着。

フィット性や密着感はベストに設けた調整ベルトでお好みに応じて簡単調節。

使用時には電源を入れるだけのワンステップで冷却開始可能。

■製品情報

製品名：メディエイド アイシングギア ベスト2

希望小売価格：159,500円（税込）

サイズ(適用範囲：胸囲)：M-LL（86～105cm）、3L（105～120cm）

使用時間：約5時間（付属モバイルバッテリー使用）

※付属のモバイルバッテリーのフル充電時間は、約3.3時間

商品ページURL（MEDIAID online）： https://www.mediaid-online.jp/SHOP/5677.html