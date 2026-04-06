いなばペットフード　猫ちゃんの「CIAO ちゅ～るスープ」新発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、猫ちゃん用の「CIAO ちゅ～るスープ」を新発売いたしました。

大人気の「ちゅ～る」シリーズに、水分補給にも適したカップ入りのスープタイプが仲間入り。お魚やとりささみをベースにした風味で、猫ちゃんの毎日のおいしいお食事をサポートします。

まぐろかつおとりささみかつお ほたて味■商品特徴- 「まぐろ」「かつお」「とりささみ」「かつお ほたて味」の4種類をご用意。- とろっとクリーミーな仕上がりで、猫ちゃんの水分補給にも最適。- 開けやすく、出しやすい便利なカップ容器を採用。

「CIAO ちゅ～るスープ」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/name/cat/CIAO+%E3%81%A1%E3%82%85%EF%BD%9E%E3%82%8B%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%97)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)