にじさんじから「TOGABITO 8th Anniv.」グッズが2026年4月7日(火) 19:00からにじさんじオフィシャルストアにて販売決定！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、2026年4月7日(火)19時よりにじさんじオフィシャルストアにて「TOGABITO 8th Anniv.」グッズの販売を開始いたします。

2026年4月7日(火)19時から「TOGABITO 8th Anniv.」グッズ販売開始！

当社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属する剣持刀也、伏見ガクによるユニット「咎人」の8周年を記念した新グッズの販売が決定！

グッズラインナップは、オーロラアクリルスタンド、アクリルジオラマ、箔押しアクリルパネル、ぬいぐるみマスコット、ランダムコレクションカード、缶バッジセット、ランダムステッカー、マルチケース、メタルチャーム、チェキ風カード用スリーブの計10種類！

さらに、「にじぬいグッズシリーズ」からKINGマント、「にじぱぺっとカスタマイズシリーズ」からKINGポンチョが登場！

「TOGABITO 8th Anniv.」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2026年4月7日(火)19時から販売を開始いたします。

「TOGABITO 8th Anniv.」グッズ紹介

■オーロラアクリルスタンド

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)

本体：W108mm×H160mm以内

※ライバーによってサイズが異なります

マスコットパーツ：W52mm×H51mm以内

台座：W87mm×H87mm

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■アクリルジオラマ

・価格：3,200円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

組み立て前：W290mm×H230mm

組み立て時：W254mm×H165mm以内

※組み立て時のサイズはライバーによってサイズが異なります。

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■箔押しアクリルパネル

・価格：3,200円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W182mm×H128mm

・素材：アクリル、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ぬいぐるみマスコット

・価格：各2,600円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)：W115mm×H140mm×D95mm以内

※種類によってサイズが異なります

・素材：ポリエステル、PU、銅

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムコレクションカード

・価格：350円(税込)

・種類：全11種ランダム(通常7種＋オーロラホロ4種)

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■缶バッジセット

・価格：各1,400円(税込)

・種類：全2種(1種2個セット)

・サイズ(約)：直径57mm

・素材：ブリキ、紙、PP

※本商品はお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムステッカー 剣持刀也

・価格：300円(税込)

・種類：全6種ランダム

・サイズ(約)：W69mm×H81mm以内

※デザインによってサイズが異なります

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムステッカー 伏見ガク

・価格：300円(税込)

・種類：全6種ランダム

・サイズ(約)：W69mm×H81mm以内

※デザインによってサイズが異なります

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■マルチケース

・価格：各3,000円(税込)

・種類：全2種

リフィル(6穴リング用)3枚付き

・サイズ(約)：W170mm×H245mm×D25mm

・素材：PU、PVC

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■メタルチャーム

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)

長さ：全長115mm以内

1パーツ：約W45mm×H45mm以内

※デザインによってサイズが異なります

・素材：亜鉛合金

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■チェキ風カード用スリーブ

・価格：各700円(税込)

・種類：全6種(各種20枚入り)

・セリフ内容

剣持刀也Vol.1：成功も失敗もないから 人生って流れてくだけだから

剣持刀也Vol.2：Don't forget. We all came from there.

伏見ガクVol.1：負けなくして勝ちの高揚は存在しない

伏見ガクVol.2：いただきます

咎人Vol.1：「と」を担当しております。剣持刀也でございます! / どうも 「ガ」担当、伏見ガクっす!

咎人Vol.2：背中に背負うは漆黒の十字架、剣持刀也と / 天高くそびえるのは至高の陽光 伏見ガク

・サイズ(約)：W56mm×H87mm

・素材：PP

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■KINGポンチョ【にじぱぺカスタム】

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)：W170mm×H50mm

・素材：ポリエステル、PP

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■KINGマント【にじぬいグッズ】

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全2種

・サイズ(約)：W110mm×H110mm(紐含まず)

・素材：ポリエステル、ナイロン

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

にじさんじオフィシャルストア グッズ特典

にじさんじオフィシャルストアにて「TOGABITO 8th Anniv.」グッズを購入すると、お買い上げ3,000円(税込)ごとに「特典クリアカード(全4種)」をランダムで1点プレゼント！

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：PP

※デザインはお選びいただけません。

※1会計 商品合計3,000円(税込)ごとに1点をプレゼントいたします。

※1会計でプレゼントされる特典の最大数は20点までとなります。

※特典の数には限りがございます。特典の在庫がある場合、付与条件を達成時にショッピングカート内に特典が付与されます。

また、ご注文完了後はご注文履歴にて付与状況のご確認が可能です。商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は付与されませんのでご留意ください。

イラストレーター、グッズデザイン

■等身ビジュアル、一枚絵ビジュアル

タカ氏 様(https://x.com/C_hkt)

■咎猫

西田ユウ 様(https://x.com/nishida_yuu)

■グッズデザイン

草野剛デザイン事務所 様 (https://x.com/kusano_design)

販売概要

・販売開始日時：2026年4月7日(火)19:00～

・発送予定：2026年4月中旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_724

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#咎人8周年

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

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■ 本件に関する取材のお申し込み先について

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Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸