株式会社Anfini、2026年度入社式を開催

株式会社Anfini

株式会社Anfini（本社：東京都港区、代表取締役：橋本 純）は、2026年4月1日、三井ガーデンホテル六本木プレミアにて2026年度入社式を執り行いました。

本年度は、コンサルタントやブランドディレクターをはじめとする計5職種の新入社員を迎え、当社の未来を担う新たな仲間とともに、新たな第一歩を踏み出しました。

■コンセプト「 軌道（Orbit）」

本年度の入社式は、「軌道（Orbit）」をコンセプトに設計されました。

多様な背景を持つ新入社員一人ひとりが歩んできた軌道と、Anfiniがこれまで描いてきた軌道が交差し、そこから新たな価値が生まれていく。その起点となる場として、本式典は構成されました。

代表取締役 橋本純

個の軌道が重なり合い、新たな物語が動き出す。

そのはじまりを確かに刻む時間となりました

■ 役員祝辞に込められた３つのテーマ「絆・熱・彩」

式典では、代表取締役 橋本純をはじめとする役員陣より、新入社員へ向けた祝辞が贈られました。

祝辞は、特別ゲストも招きながら、Anfiniの価値観を象徴する3つのテーマ「絆」「彩」「熱」について、各役員よりそれぞれの想いをもって語られました。

CGO 田中研之輔■ 「縁」と「円」を重ねた入社の証

式典では、Anfiniが大切にしている「縁」を「円」という形に重ね合わせた演出も行われました。

人と人とのつながりが未来をつくるという想いを、入社式のコンセプトである「軌道」と重ね合わせ、新入社員へ入社の証としてバルーンフラワーを贈呈。

Anfiniらしい世界観を体現するセレモニーとなりました。

■ 代表による「仕事の楽しみ方」研修

午後のプログラムでは、代表取締役 橋本が登壇し、「仕事の楽しみ方」をテーマとしたオンボーディング研修を開催いたしました。

本研修では、仕事の本質を、単なる対価獲得の手段ではなく、自らの内発的動機に基づき、個人の幸福と成長を実現する場であると定義しています。内発的動機の中核となる「関係性」・「有能感」・「自律性」の3要素を軸に、同期との対話と内省を通じて自身の価値観を見つめ直し、仕事に主体的に向き合うための基盤を育みました。Anfiniの未来を担う新入社員一人ひとりが、自身のキャリアの起点となる確かな一歩を踏み出す機会となりました。

今後もAnfiniでは、個々の美学を尊重しながら、挑戦と成長を支え続ける環境づくりを推進してまいります。また、Anfiniでは現在、2028年卒業予定の学生を対象とした新卒採用を開始しております。

詳細は以下よりご確認いただけます。

28年卒向け 本選考エントリー受付開始 :https://anfini-recruit.net/



■ 株式会社Anfini

株式会社Anfiniは、大手コンサルティングファーム出身者により設立された総合コンサルティングファームです。コンサルティング・教育を主軸に企業の成長を支援するBtoB領域と、Brand Generatorとしてタレントやブランドを創出するBtoC領域の二軸で事業を展開しています。

2024年より3年連続で「ベストベンチャー100」受賞。

【会社概要】

所在地

・東京本社：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ

・Anfini Incubation Studio：〒106-0041 東京都港区麻布台1-1-2 麻布台ヒルズレジデンスB

・大阪支社：〒530-0001 大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪

・Ryukyu AI Park：〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-20-1 那覇オーパ3階

代表者：代表取締役 橋本 純（Jun Hashimoto）

資本金：10,000,000円

設立年月日：2021年5月7日

電話番号：03-4362-7810

公式HP：https://anfini-group.com

採用特設HP：https://anfini-recruit.net