360°ライブの熱狂が蘇る──「Neighbor’s Jam 2025」アフタームービー公開。2026年、あの瞬間が帰ってくる

株式会社antiqua

大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」にて、年に一度のスペシャルイベント「Neighbor’s Jam」を開催しています。

そしてこのたび、2025年に開催された「Neighbor’s Jam 2025」のアフタームービーがYouTubeにて公開されました。

■ あの熱狂を、もう一度。

詳細を見る :https://whatawon.co.jp/neighbors-jam-2026/

昨年開催された「Neighbor’s Jam 2025」は、全国からファンが集結し、大きな反響を呼んだ特別な一日。

360°どこからでも楽しめるステージを中心に、音楽・空間・観客の熱気が一体となり、ここでしか味わえないライブ体験が生まれました。

会場全体を包み込むようなグルーヴ、アーティストとの距離の近さ、そしてその場にいる全員で作り上げる“空気”。

今回公開された映像では、そんな当日の臨場感をリアルに感じることができます。

■ 【映像公開】あの日の臨場感を体感

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xapDQYeqtYg ]

https://www.youtube.com/watch?v=xapDQYeqtYg

■ 2026年、音楽が“交差する日”が決定

言葉がまっすぐ心に届く歌。

何度も背中を押してくれたメロディ。

あの名曲たちが、360°プレミアムライブで響き渡る――

Neighbors Complain × 馬場俊英 × 森大輔

この日、この場所でしか味わえない“特別な化学反応”を、ぜひ体感してください。

「Neighbor’s Jam 2026」は、2026年7月18日（土）開催。

出演は、イベントの中心となるNeighbors Complainに加え、馬場俊英、森大輔ら豪華アーティストが集結。

さらに本公演は、1st・2ndの2部入れ替え制で開催。

【1st】開場 12:00 / 開演 12:45

【2nd】開場 16:00 / 開演 16:45

終演予定 18:00

それぞれ異なる時間帯で楽しめる、特別なライブ体験となっています。

■ チケット情報

現在、チケット販売中。

“あの瞬間”を体感できる席は、今しか手に入りません。

チケット購入・詳細はこちら :https://eplus.jp/sf/detail/4275240001-P0030002例年注目度の高いイベントの為、早期完売となる可能性がございます。ご購入はお早めに。

また、ライブにご来場いただいた方全員に、

『Neighbor’s Jam 2026』限定「缶バッジ & ステッカー」を入場時にプレゼントいたします。

音楽・ファッション・グルメが融合する「Neighbor’s Jam」は、“ライブを観る”だけでなく、“一日を体験する”イベントへ。

昨年の熱狂を超える一日へ向けて、すでに新たな物語が動き始めています。

■ イベント概要

「Neighbor’s Jam 2026」

日程：2026年7月18日（土）

会場：WHATAWON （ワタワン）- Floor Disco Ball -

時間：

【1st】開場 12:00 / 開演 12:45

【2nd】開場 16:00 / 開演 16:45

終演予定 18:00

出演アーティスト

【Live】Neighbors Complain

【Guest】馬場俊英 / 森大輔

【MC】高橋マシ

※公演は2部入れ替え制

▼特設ページ（チケット・詳細はこちら）

https://whatawon.co.jp/neighbors-jam-2026/

【お問い合わせ】

公演に関するお問い合わせ：WHATAWON（ワタワン）

TEL：050-5810-0775

チケット購入に関するお問い合わせ（イープラス）：

https://eplus.jp/

会場限定のコラボメニューや特別企画なども順次公開予定です。

イベントの最新情報は、WHATAWON公式Instagramにて随時発信してまいります。

ぜひフォローの上、続報をお楽しみにお待ちください。

WHATAWON Instagram :https://www.instagram.com/whatawon_official?igsh=NWpqbnduMXNrdGhz

“あの日”を知る人も、まだ知らない人も、一度体験すると忘れられない、スペシャルフェス。

2025年の記録を、ぜひ映像でご覧ください。

そして、次は“その場で”体感してみてください。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/