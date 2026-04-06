JANG HANEUM、「BOYS II PLANET」を超えアーティストへ―初フィジカルアルバム記念、日本リリースイベント開催

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ソロアーティスト JANG HANEUM（ジャン・ハヌム） が、「BOYS II PLANET」のイメージを超え、“アーティスト”としてさらなる一歩を踏み出した。

2023年にデビューしたJANG HANEUMは、昨年Mnetのボーイズグループサバイバル番組「BOYS II PLANET」に出演し、優れたビジュアルと実力を兼ね備えた存在として注目を集めた。番組を通じて得た関心を土台に、ソロアーティストとしての魅力をさらに磨き上げ、今回のカムバックに至った。

新作「DAYDREAM」は、昨年5月にリリースされた1st EP「LUCID DREAM」以来、約10か月ぶりに披露される作品。夢と現実の狭間で向き合う感情の瞬間を繊細に描き出している。

本作にはダブルタイトル曲「WANNA」「Only 1」をはじめ、「Imagine」「DAYDREAM」「Imperfect」「Kingdom come」「After the dream」「MidsummerNight」「Helas (why do we live)」など、ジャンルの幅を感じさせる全9曲が収録された。

特に本アルバムは、JANG HANEUMが全曲の企画はもちろん、作詞・作曲にも参加しており、作品全体に高い完成度と真摯なメッセージ性を込めている点でも注目を集めている。

ダブルタイトル曲「WANNA」と「Only 1」は、それぞれ異なるアプローチで夢に向かう意志と感情を表現。多彩なサウンドとストーリーを通じて、夢へと進む過程で揺れ動く感情を立体的に描き出した。

そして今回、JANG HANEUMは本アルバムのリリースを記念し、日本で初となるリリースイベントの開催を発表。現地ファンと直接交流する機会を設ける。

イベントではミニライブを通じて新曲のステージを披露するほか、ファンと近い距離でコミュニケーションを楽しめる特別な時間が用意される予定だ。

アーティストとしての新たな一歩を踏み出したJANG HANEUM。今回の日本リリースイベントは、その音楽と魅力をより近くで体感できる貴重な機会となりそうだ。

『JANG HANEUM The 2nd EP [DAYDREAM] リリースイベント』

【イベント日程】

2026年5月9日（土） 東京 HADO ARENA お台場店

※イベントの進行状況により開始時間は前後する可能性もございます。予めご了承ください。

【イベント詳細】

https://kissent.jp/contents/1062446

【PROFILE】

JANG HANEUM

ジャン・ハヌム