ReoNa、CENTRAL2026に出演し、話題の最新曲「結々の唄」を披露

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズカメラマン：ヨシダショーヘイ/MMT

奄美大島出身のアーティストReoNaが、4月4日(土)に、横浜の複数会場を舞台に開催される都市型フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL」のCENTRAL LAB.に出演し、話題の最新曲「結々の唄」を含む全7曲を披露した。

「結々の唄」は、2026年3月に奄美大島で開催されたReoNa初の凱旋ライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』にて初披露し、同日に配信リリースした楽曲。

同ライブの会場には島内外から約1,000名の観客が集まり、YouTube LIVE配信では約10,000名の同時視聴を記録。奄美大島をはじめ鹿児島のメディアでも大々的に取り上げられるなど大きな話題となった。

カメラマン：ヨシダショーヘイ/MMTカメラマン：ヨシダショーヘイ/MMT

「横浜を音楽で満たす3日間」というキャッチフレーズを掲げ、昨年に引き続いて開催された「CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」。３つの会場で行われたライブのうち、「フェスの新たな可能性を提案するキュレーションステージ」としてKT Zepp Yokohamaで行われた「CENTRAL LAB.」にReoNaが出演した。

Ave Mujica、BAND-MAIDという強力な二組のバンドを迎え撃つ形になったReoNaは、トップバッターとして出演。バンマス荒幡亮平の奏でるチェンバロの音色も蠱惑的に「ないない」からのスタートだ。

まさかの選曲から始まったお歌の時間、続けて荒幡が奏でたのはベートーヴェン ピアノソナタ第14番「月光」の調べ。ReoNaファンはそこから奏でられるのが「生命線」だというのに気づくが、Ave Mujicaにも「Crucifix X」という月光をモチーフにした楽曲がある。会場がざわつく中、有無を言わせぬパフォーマンスが動き出す。儚くも強いこの曲では客席からのクラップも巻きおこる。

「ようこそ、ReoNaです」

一言だけのMCからドラムが入ってくる。ギターを抱えたReoNaは続けて「今日はAve Mujicaさん、BAND-MAIDさんとの３マンライブ、気がつけばみんなガールズですね」と語り、久々の披露となる「Girls Don't Cry」へ。

軽快なポップ・ロックにそれまでの２曲で組み上げられたゴシックな空気感が変わっていく。雨の合間の晴れ間のようなこの雰囲気は、まさにこの日の空模様のようだ。

そこから故郷、奄美への思いを語り、最新曲「結々の唄」をドロップ。先日奄美大島で開催された「シマユイあまみ」で初披露されたこの曲だが、本土、そして屋内のライブでは初の演奏となった。「シマユイあまみ」はYouTubeにて生放送されたが、ライブでついにこの曲に触れた人も多かったのではないだろうか？ 柔らかく温かい時間が過ぎていく。

「Debris」は儚くも力強い一曲、会場の集中と温度がぐっと上がる。クライマックスに向けてReoNaが何を選ぶのか？ 気になっていた所でReoNaがはなった言葉「弱いから、今がある」。選ばれたのは「ソードアート・オンライン-アノマリー・クエスト-」主題歌である「Weaker」。

足掻いてもがいて、それでも行けと己を鼓舞するこの曲でフロアは爆発するように歓声が上がる。力強く歌い切り、最後をしっかりと盛り上げ…と思った瞬間雷鳴のように空気を震わせる「魂の色は、何色ですか？」の声。間髪入れず真のラストで投下するのは「ANIMA」。地響きのようなフロアからの声、完璧なエンドを見せつけ「ReoNaでした、じゃあな！」の言葉と共に颯爽とステージから降りたReoNa。まるで春雷のような強く、輝く、鮮烈な40分。その後に続くAve Mujica、BAND-MAIDへの期待と、最高の空気を演出してくれた。

2026年10月より開催される【ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈-】、2027年3月に過去最大規模で開催される、【ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM】両公演のオフィシャル1次先行受付もスタートしており、4月12日(日)23:59までとなっているのでお見逃しなく。

・ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM

・ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈-

申し込みURL：https://eplus.jp/reona/(https://eplus.jp/reona/)

奄美を唄った新曲「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」は、2026年3月7日0:00より各配信サービスにて配信スタートしており、各音楽サブスクリプションサービスに公開しているCENTRALセトリ・プレイリストからも聴くことができる。

■楽曲タイトル：結々の唄 （読み：ゆいゆいのうた）

■配信日：2026年3月7日（土）

■配信URL：https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta

■セトリ・プレイリストURL：https://reona.lnk.to/CENTRAL26PLAYLIST

◼️ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM

2027/3/6（土）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～逃げて逢おうね～

2027/3/7（日）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～やっぱり人が好き～

会場：ぴあアリーナMM

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目２－２－２

オフィシャル1次先行（抽選）

▼受付期間

3/21(土)～4/12(日)

▼お申込み

https://eplus.jp/reona/

ReoNa動脈・静脈プロジェクト

ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈-

《公演スケジュール》

2026年10月3日(土) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 17:00 / START 18:00

2026年10月4日(日) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

2026年10月20日(火) 福岡・福岡国際会議場 OPEN 18:00 / START 19:00

2026年10月24日(土) 兵庫・神戸国際会館 OPEN 17:00 / START 18:00

2026年10月29日(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30

2026年11月23日(月・祝) 宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール 17:00 / START 18:00

2026年12月5日(土) 愛知・Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:00 / START 18:00

2026年12月10日(木) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール 18:00 / START 19:00

オフィシャル1次先行（抽選）

▼受付期間

3/21(土)～4/12(日)

▼お申込み

https://eplus.jp/reona/

ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-

《公演スケジュール》

7/19（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00

7/20（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00

7/25（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00

8/8（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

8/10（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00

8/21（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 19:00

《配信シングル「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」情報》

■楽曲タイトル：結々の唄 （読み：ゆいゆいのうた）

好評配信中！！

▼「結々の唄 （読み：ゆいゆいのうた）」の配信URLはこちら

URL：https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta

◼️Profile

ReoNa

2018年4月にアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』劇中歌アーティスト、神崎エルザの歌唱役にてプレデビュー。同年８月にReoNa名義のアニメ『ハッピーシュガーライフ』EDテーマ「SWEET HURT」でソロデビュー。以降『ソードアート・オンライン』シリーズ、『月姫 -A piece of blue glass moon-』、『シャドーハウス』、『シャングリラ・フロンティア』などアニメ、ゲームソングをリリース。

2023年3月には自身初の日本武道館ワンマンライブ「ReoNa ONE-MAN Concert 2023 “ピルグリム” at日本武道館～3.6 day 逃げて逢おうね～」をSOLD OUT。2024年に５周年ツアー「ReoNa 5th Anniversary Concert Tour “ハロー、アンハッピー” 」を全国9都市11公演、アジア３都市４公演を、同年１０月には東京ガーデンシアター２Days公演を開催。

2026年3月に自身初の故郷凱旋フリーライブ「ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 ”シマユイ あまみ”」を開催し、島内外から約1,000名の観客が詰めかけ、YouTube LIVE配信は約10,000名の同時視聴を記録。

「ReoNa 動脈・静脈プロジェクト」として7月よりオールスタンディングライブハウスツアー「ReoNa Live Tour 2026 “De:TOUR-動脈-”」の開催が決定しており、2026年10月からはオールシーティングのReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”の開催決定を発表。

2027年3月6日（土）・7日（日）の2日間、過去最大規模となる、ぴあアリーナMM公演2days『2027/3/6（土）ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～逃げて逢おうね～』、『2027/3/7（日）ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～やっぱり人が好き～』の開催を発表。

絶望に寄り添うお歌を歌う、絶望系アニソンシンガー。

ReoNa OFFICIAL SITE：https://www.reona-reona.com/

ReoNa Linkfire：https://ReoNa.lnk.to/artistpage