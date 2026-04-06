【スタートアップファクトリー ビジネスコンテスト 第2回 C×E×O】陣（THE RAMPAGE）の司会と、ニコニコ生放送での独占生配信が決定！

スタートアップファクトリー1号投資事業有限責任組合

スタートアップファクトリー（本社：東京都目黒区／代表：鈴木収）は、2026年4月11日（土）に、TOKYO FMホールにて『スタートアップファクトリー ビジネスコンテスト 第2回 Ｃ×Ｅ×Ｏ』を開催致します。この度、司会を陣（THE RAMPAGE）が務め、また、イベントの様子をニコニコ生放送にて独占生配信することが決定致しました。

司会は陣（THE RAMPAGE）が担当ニコニコ生放送にて独占生配信！

◼️『ビジネスコンテスト Ｃ×Ｅ×Ｏ』とは

鈴木おさむが代表を務めるto C向けファンド スタートアップファクトリー主催の新しいビジネスコンテスト。事業内容だけでなく、起業家としての資質やキャラクターも含めて審査し、総合的に評価します。

昨年一月の第１回開催に続き、第2回となる今回も、高校生・大学生を中心とした10代の若年層の挑戦者が多数出場致します。実績や肩書きに依らず、将来性や挑戦意欲といった要素も重視し、次世代を担う起業家の発掘・育成を目的としています。なお、本コンテストは原則として25歳以下を対象としておりますが、今回、独自の視点や強い意欲を持つ30代の出場者も選出しております。

当日は、司会を務める陣（THE RAMPAGE）の進行のもと、各出場者による様々なプレゼンテーションにより審査を行います。また、審査の合間にはスタートアップファクトリーの投資先企業が登壇し、事業の紹介を行います。

なお、本イベントの模様は全編をニコニコ生放送を通じて独占生配信致します。

■ イベント概要

名称： スタートアップファクトリー ビジネスコンテスト 第2回 Ｃ×Ｅ×Ｏ

日時： 2026年4月11日（土）開場 13:30 ／ 開演 14:00 （17:30 終了予定）

会場： TOKYO FMホール（東京都千代田区麹町1-7 エフエムセンター2F）

主催： スタートアップファクトリー

司会： 陣（THE RAMPAGE）

審査員： 鈴木おさむ、田中渓、片石貴展（株式会社yutori）、近本あゆみ（株式会社ICHIGO）、トラウデン直美

■ 配信情報

ニコニコ生放送配信URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350154611

（タイムシフト配信 ３ヶ月）

審査員：左から、鈴木おさむ、田中渓、片石貴展（株式会社yutori）、近本あゆみ（株式会社ICHIGO）、トラウデン直美

昨年の第一回優勝者の宮下大佑さんが代表を務めるチケット販売サービス「TicketMe」を運営する株式会社チケミーへスタートアップファクトリーより出資を行っております。

スタートアップファクトリーは、本コンテストを通じて、次世代の起業家人材の発掘と育成を推進するとともに、新たなビジネス創出の機会を提供してまいります。

ファンド概要

ファンド名称 ：スタートアップファクトリー１号投資事業有限責任組合

ファンド期間 ：10年（最大3年間の延長オプションあり）

投資分野：toC向けの世界を豊かにするコンテンツ・IP企業ならびにライフスタイル領域

代表者：鈴木収

鈴木おさむ公式SNS：

X https://x.com/suzukiosamuchan

Instagram https://www.instagram.com/osamuchan_suzuki

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台三丁目13番11号

スタートアップファクトリーオフィシャルサイト：https://startupfactory.co.jp/

スタートアップファクトリー

鈴木おさむが代表を務めるtoC向けエンタメファンド