【mofusand × サンリオキャラクターズ】夢のコラボ第3弾！「遊園地へおでかけ」をテーマに淡いパステルカラーに包まれたコラボ商品が4月17日（金）より多数登場！

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービス（代表取締役：石綿幸治、本社：東京都中央区）は、イラストレーター・ぢゅのが描く「mofusand」と株式会社サンリオ（本社：東京都品川区）のキャラクターがコラボレーションしたデザインの「mofusand×サンリオキャラクターズ」のアイテムを2026年4月17日（金）よりmofusand公式WEB SHOP「mofusand もふもふマーケット」、mofusand公式グッズショップ「mofusand もふもふストア」、東京駅一番街B1いちばんプラザ「mofusandもふもふベーカリー」ほかにて販売いたします。

にゃんことサンリオキャラクターズがなかよく遊園地におでかけ♪

淡いパステルカラーのデザインで登場！

キュートでちょっぴりシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」が、サンリオキャラクターズと3度目のコラボレーションを実現！

淡いパステルカラーに包まれた、みんなでなかよく遊園地へおでかけする夢のような世界観で登場です。

「mofusand」のにゃんこたちが、サンリオキャラクターズのふわふわスーツを身にまとったマスコットや、メリーゴーランドではしゃぐにゃんこたちをあしらったポーチなど、心ときめく優しい色使いの約50アイテムがラインナップ。

マスコット、ポーチ、シール、メモ帳、トートバッグなど、日常をもっとかわいくしてくれるアイテムが勢揃いします。

4月17日（金）発売 商品ラインナップ

◆ぽてふわマスコット 9種 各2,200円◆おでかけバッグ入りにゃんこマスコット 6種 各2,750円

◆もふもふフロッキーフィギュアコレクション vol.1（全8種）単品各1,100円／BOX8,800円◆もふもふフロッキーフィギュアコレクション vol.2（全8種）単品各1,100円／BOX8,800円◆もふもふフロッキーフィギュアコレクション vol.3（全8種）単品各1,100円／BOX8,800円◆ふかふかキルティングバッグ 4,400円◆日傘が入るサイズのサブトートバッグ 2種 各3,410円◆ポケットティッシュが入るポーチ 2種 各2,530円◆2個セットポーチ 1,980円◆トレーディングマーブルアクリルチャーム（全6種） 単品各715円／BOX4,290円◆トレーディングアクリルミニミラーキーホルダー（全6種）単品各880円／BOX5,280円◆もっちりシール 660円◆ぷっくりシール 660円◆スマホに貼れるサイズのステッカー 9種 各385円◆大きめフリースペースメモ帳 968円◆パタパタメモ 715円◆マウスパッド 1,650円◆レトログラス 2,530円◆ホログラムクリアファイル 2種 各440円◆オーバル2個セットクリップ 4種 各1,100円◆トレーディングきらめき缶バッジコレクションinカプセル（全6種） 1回300円◆トレーディングアクリルスタンドinカプセル（全6種）1回400円◆ビタットワンプッシュ・ミニ 2個セット（遊園地） 1,320円

※記載価格はすべて税込みです。

※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる可能性があります。

販売概要

◆発売日：2026年4月17日（金）

◆販売場所

＜オンラインストア＞ ※11時より発売

〇mofusand公式WEB SHOP「もふもふマーケット」 https://mofusand-mofumofu-market.jp/

〇mofusand公式オンラインくじショップ「mofusandもふもふマーケット mofusandくじ」

https://online-kuji.mofusand-mofumofu-market.jp/store

※カプセルトイ商品のみオンラインくじショップにて販売

＜取り扱い店舗＞

〇mofusand公式グッズショップ「mofusand もふもふストア」（常設店）

mofusand公式グッズショップ「mofusand もふもふストア出張所」（期間限定ショップ）

https://mofusand-info.jp/tenpo.html

〇東京駅一番街B1いちばんプラザ「mofusandもふもふベーカリー」

https://mofusand-info.jp/p26/mofu2bakery/tokyo/

〇mofusand公式グッズショップ「mofusand POP UP SHOP」

キデイランド原宿店、キデイランド大阪梅田店、キデイランド京都四条河原町店、

キデイランド新宿店、キデイランド名古屋パルコ店

https://mofusand-info.jp/p22/popupshop/o_h/index.html

mofusandとは

とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。

手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅのです。

グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、小学館クリエイティブから書籍「サメにゃん」が2巻まで発売中。2026年1月7日(水)より、アニメ「mofusand」がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中！

〇関連サイト

mofusand公式総合情報サイト「mofusandインフォ」：https://mofusand-info.jp

〇ぢゅの

X：https://x.com/mofu_sand

Instagram：https://www.instagram.com/mofu_sand/

【お客様から本件に関するお問い合わせ】

〇商品に関するご質問、お問い合わせは下記URLのメールフォームにてお願いします。

https://grayparkaservice.com/pages/contact

〇当社運営の「mofusand もふもふマーケット」に関するお問い合わせは、下記URLよりお願いします。

https://mofusand-mofumofu-market.jp/pages/support

〇店頭で購入された商品に関するお問い合わせは各店舗までお願いします。

https://mofusand-info.jp/tenpo.html

(C)mofusand

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665588

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービスでは、「ちいかわ」「ナガノキャラクターズ」「mofusand」「コウペンちゃん」「可愛い嘘のカワウソ」をはじめとする様々なキャラクターのグッズ制作を行っています。私たちが大切にしているのは、新しいキャラクターや商品をどんどん発信するだけではなく、ファンの方の満足感も大切にすること。ファンの方の気持ちを第一にしたものづくりで、これからもニーズに応え続けていきます。

〇会社名：株式会社グレイ・パーカー・サービス

〇所在地：東京都中央区新川1－6－11 ニューリバータワー7F

〇代表取締役：石綿幸治

〇設立：2012年8月23日

〇HP：https://grayparkaservice.com/

〇業務内容：雑貨等グッズの制作・販売、キャラクターデザイン制作、セールスプロモーション企画・制作、イベント企画・運営、公式通販サイト運営





