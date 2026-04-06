【ハンドボール】男子日本代表 U-21（ジュニア）・男子日本代表 U-19（ユース）2026年度スケジュールおよびスタッフ体制について

公益財団法人日本ハンドボール協会

公益財団法人日本ハンドボール協会は、2026年度の男子日本代表アンダー21（U-21）および男子日本代表アンダー19（U-19）のスケジュールならびに代表スタッフ体制について、下記のとおりお知らせいたします。

男子日本代表 U-21（ジュニア）

対象：2006年1月1日以降に出生の選手





2024年男子ユースアジア選手権で初優勝を果たし、2025年男子ユース世界選手権では14位となった世代を中心に構成される男子ジュニア日本代表は、今年、アジア選手権に臨みます。日本は同大会で2連覇中であり、今大会では3連覇を目指して中国の舞台に挑みます。【主な活動予定】・第1回強化合宿（メンバー選考）6月5日（金）～9日（火）・第2回強化合宿7月9日（木）～13日（月）・第19回男子ジュニアハンドボールアジア選手権期間：7月15日（水）～26日（日）開催地：中国【スタッフ】監督：豊田 賢治国士舘大学で監督を務める傍ら、日本代表U-21監督として国際大会での指導経験を積んできた。2025年IHF男子ジュニア世界選手権でも同職を務めており、引き続き指揮を執る。アシスタントコーチ：横山 克人日本代表アナリストの経験を持ち、現在は札幌国際大学で監督を務める。GKコーチ：松村 昌幸日本代表GKとして活躍し、現在はトヨタ車体でGKコーチを務める。男子代表U-21ではGKコーチとしてチームの守備力強化を担う。

左：豊田監督、中：横山コーチ(写真：本人提供）、右：松村コーチ

男子日本代表 U-19（ユース）

対象：2008年1月1日以降に出生の選手



前回大会で日本が初優勝を果たした男子U-19カテゴリーは、今大会で2連覇に挑みます。アジアの舞台での経験を通じて、世界を見据えた強化を進めていきます。



【主な活動予定】

・第1回強化合宿（メンバー選考）

6月下旬～7月上旬（調整中）



・第2回強化合宿

8月上旬（調整中）



・第11回男子ユースハンドボールアジア選手権

期間：8月10日（月）～21日（金）

開催地：ウズベキスタン



【スタッフ】

監督：嘉数 陽介

デンマーク女子リーグでコーチを務めた後、男子日本代表「彗星JAPAN」のアシスタントコーチとして国際大会に帯同。日本代表U-21アシスタントコーチも務め、豊富な国際経験を活かしU-19の指揮を執る。



アシスタントコーチ：子安 貴之

湧永製薬（現・安芸高田わくながハンドボールクラブ）でプレーし、スイスリーグでの経験も持つ。現在は関西福祉科学大学ヘッドコーチを務める傍ら、男子NTA（ナショナルトレーニングアカデミー）メインコーチとして、16歳以下のタレント育成に携わる



GKコーチ：藤戸 量介

豊田合成（現・豊田合成ブルーファルコン名古屋）でGKとしてプレーした後、現在は同チームでGKコーチを務める。男子日本代表U-19ではGKコーチとしてチームの守備力強化を担う。

左：嘉数監督、中：子安コーチ(写真：本人提供）、右：藤戸コーチ(写真：所属チーム提供）



今後の活動の詳細については、決定次第、順次お知らせいたします。