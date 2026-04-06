【ハンドボール】男子日本代表 U-21（ジュニア）・男子日本代表 U-19（ユース）2026年度スケジュールおよびスタッフ体制について
公益財団法人日本ハンドボール協会
対象：2006年1月1日以降に出生の選手2024年男子ユースアジア選手権で初優勝を果たし、2025年男子ユース世界選手権では14位となった世代を中心に構成される男子ジュニア日本代表は、今年、アジア選手権に臨みます。日本は同大会で2連覇中であり、今大会では3連覇を目指して中国の舞台に挑みます。
【主な活動予定】
・第1回強化合宿（メンバー選考）
6月5日（金）～9日（火）
・第2回強化合宿
7月9日（木）～13日（月）
・第19回男子ジュニアハンドボールアジア選手権
期間：7月15日（水）～26日（日）
開催地：中国
【スタッフ】
監督：豊田 賢治
国士舘大学で監督を務める傍ら、日本代表U-21監督として国際大会での指導経験を積んできた。2025年IHF男子ジュニア世界選手権でも同職を務めており、引き続き指揮を執る。
アシスタントコーチ：横山 克人
日本代表アナリストの経験を持ち、現在は札幌国際大学で監督を務める。
GKコーチ：松村 昌幸
日本代表GKとして活躍し、現在はトヨタ車体でGKコーチを務める。男子代表U-21ではGKコーチとしてチームの守備力強化を担う。
左：豊田監督、中：横山コーチ(写真：本人提供）、右：松村コーチ
対象：2008年1月1日以降に出生の選手
左：嘉数監督、中：子安コーチ(写真：本人提供）、右：藤戸コーチ(写真：所属チーム提供）
公益財団法人日本ハンドボール協会は、2026年度の男子日本代表アンダー21（U-21）および男子日本代表アンダー19（U-19）のスケジュールならびに代表スタッフ体制について、下記のとおりお知らせいたします。
男子日本代表 U-21（ジュニア）
対象：2006年1月1日以降に出生の選手
【主な活動予定】
・第1回強化合宿（メンバー選考）
6月5日（金）～9日（火）
・第2回強化合宿
7月9日（木）～13日（月）
・第19回男子ジュニアハンドボールアジア選手権
期間：7月15日（水）～26日（日）
開催地：中国
【スタッフ】
監督：豊田 賢治
国士舘大学で監督を務める傍ら、日本代表U-21監督として国際大会での指導経験を積んできた。2025年IHF男子ジュニア世界選手権でも同職を務めており、引き続き指揮を執る。
アシスタントコーチ：横山 克人
日本代表アナリストの経験を持ち、現在は札幌国際大学で監督を務める。
GKコーチ：松村 昌幸
日本代表GKとして活躍し、現在はトヨタ車体でGKコーチを務める。男子代表U-21ではGKコーチとしてチームの守備力強化を担う。
左：豊田監督、中：横山コーチ(写真：本人提供）、右：松村コーチ
男子日本代表 U-19（ユース）
対象：2008年1月1日以降に出生の選手
前回大会で日本が初優勝を果たした男子U-19カテゴリーは、今大会で2連覇に挑みます。アジアの舞台での経験を通じて、世界を見据えた強化を進めていきます。
【主な活動予定】
・第1回強化合宿（メンバー選考）
6月下旬～7月上旬（調整中）
・第2回強化合宿
8月上旬（調整中）
・第11回男子ユースハンドボールアジア選手権
期間：8月10日（月）～21日（金）
開催地：ウズベキスタン
【スタッフ】
監督：嘉数 陽介
デンマーク女子リーグでコーチを務めた後、男子日本代表「彗星JAPAN」のアシスタントコーチとして国際大会に帯同。日本代表U-21アシスタントコーチも務め、豊富な国際経験を活かしU-19の指揮を執る。
アシスタントコーチ：子安 貴之
湧永製薬（現・安芸高田わくながハンドボールクラブ）でプレーし、スイスリーグでの経験も持つ。現在は関西福祉科学大学ヘッドコーチを務める傍ら、男子NTA（ナショナルトレーニングアカデミー）メインコーチとして、16歳以下のタレント育成に携わる
GKコーチ：藤戸 量介
豊田合成（現・豊田合成ブルーファルコン名古屋）でGKとしてプレーした後、現在は同チームでGKコーチを務める。男子日本代表U-19ではGKコーチとしてチームの守備力強化を担う。
左：嘉数監督、中：子安コーチ(写真：本人提供）、右：藤戸コーチ(写真：所属チーム提供）
今後の活動の詳細については、決定次第、順次お知らせいたします。