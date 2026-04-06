IBO最新研究でMYP生の学力優位性が証明。IBアカデミー、MYP専門指導コースを提供中

株式会社Linksenpai

株式会社Linksenpai（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：吉田志織）が運営するIB（国際バカロレア）専門オンライン家庭教師サービス「IBアカデミー」は、MYP（Middle Years Programme）コースを提供し、現在も在籍生徒が学習中であることをお知らせします。国際バカロレア機構（IBO）が2026年2月に発表した最新研究により、MYP生の学力優位性が世界規模で改めて証明されたことを受け、IB専門家庭教師としてMYP生へ の学習支援をさらに強化してまいります。

■ IBO最新研究が示すMYP教育の有効性

国際バカロレア機構（IBO）は2026年2月、オーストラリア教育研究評議会（ACER）による最新の独立研究 結果を発表しました。本研究は、2023～2024年の国際学校評価（ISA）に参加した254校・71,000名以上 のデータを分析したものです。

■ IBアカデミーのMYPコースについて

IBアカデミーは、DP（ディプロマプログラム）に加え、MYP（ミドルイヤーズプログラム、11～16歳対象） の専門指導コースも提供しています。MYPはDPへの重要な準備段階であり、探究型学習・批判的思考・論述力 といったIB特有のスキルをこの段階から身につけることが、その後のDPスコア向上にも直結します。 IBアカデミーのMYPコースでは、IB経験者講師がMYP全科目の指導に対応。パーソナルプロジェクト（Person al Project）のサポートから各教科の評価基準（クライテリア）対策まで、MYP特有の課題に精通した講師が担当します。