「春のFIT-EASY FESTIVAL」 IFBB PROアスリートがF.Eに！ 全国4エリアでトレーニングレクチャーイベント開催

フィットイージー株式会社 全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市、以下：当社）は、「春のFIT-EASY FESTIVAL」の一環で、IFBB PRO（＝世界最大級のボディビル団体「IFBBプロリーグ」が認定する世界最高峰のプロ資格）アスリートを招待したイベントを2026年4月から2か月間にわたり、全国4エリアにて開催いたします。

本イベントでは、トレーニングギアブランド「ALLOUT」の公式アンバサダーであるSHIN KODAMA選手、MIHARU選手を講師に迎え、ケガを防ぎ効果を最大化するトレーニングギアの活用術を直接伝授。「東海・大阪・東京・九州」の全国4エリア・計12店舗にて、参加費無料・当日自由参加で実施いたします。

◆イベント概要

▼開催日時・開催店舗

4/18(土) 東海エリア： FIT-EASY岐阜本巣店 10:30～ FIT-EASY千種店 14:00～

4/19(日) 大阪エリア： FIT-EASY梅田店 13:00～ FIT-EASY茨木店 15:30～

5/9(土) 東京エリア：FIT-EASY自由が丘店13:00～ FIT-EASY渋谷店 15:30～

5/10(日) 東京エリア：FIT-EASY成増店11:00～ FIT-EASY池袋西口店 14:00～

5/16(土) 九州エリア：FIT-EASY春日店 11:00～ FIT-EASY佐賀北部バイパス店 15:00～

5/17(日) 九州エリア：FIT-EASY九大学研都市店 10:30～ FIT-EASY片江店 14:00～

▼出演者

・SHIN KODAMA（児玉晋一郎）選手（IFBB PROアスリート / ALLOUTアンバサダー）

・MIHARU（倉地美晴）選手（IFBB PROアスリート/ ALLOUTアンバサダー）

▼イベント内容

１. プロ直伝！レクチャー会： 正しいギアの使い方と理想のフォーム指導

２. トークショー＆質疑応答： アスリートの思考やトレーニング論に迫る

３. 写真撮影＆サイン抽選会： 憧れの選手と交流できる貴重なチャンス

◆アンケートへの回答で“当社オリジナルプロテイン・トレーニングギア”を「抽選」でプレゼント！

・F.Eオリジナルプロテイン （チョコ、ストロベリー、抹茶）

1種類を「6名様」にプレゼント！

・F.E×ALLOUT コラボレーショントレーニングギア

（レザーベルト、パワーグリップ、リストラップ、グローブ、ケーブルストラップ、

アンクルストラップ）お好きなギア1つを「6名様」にプレゼント！

※いずれかの店舗でイベントに参加した方に限る ※複数店舗参加も可

※当選者の発表は賞品の発送（全イベント終了後・5月下旬）をもって代えさせていただきます。

◆応募フォーム：https://forms.gle/6YbEVx4pX3rANQPm8

◆初心者や女性こそ、正しい「ギア」の活用を

トレーニングギアは「ハードなトレーニングをする上級者のもの」というイメージを持たれがちですがそれだけではなく、筋力や握力が未発達な初心者や女性こそ、ケガの防止と正しいフォームを確立するために不可欠なアイテムです。

今回のイベントでは、世界最高峰の舞台で戦うIFBB PROアスリートが、その知見を惜しみなく伝授します。

・プロが教える「安心感」と「再現性」

握力や筋力に自信がない方でも、トレーニングギアを正しく味方につけることで、ターゲットとなる部位へダイレクトに効かせる感覚をプロが直接レクチャーします。

・「怪我の不安」を「成功体験」へ

「自己流で体を痛めないか不安」という悩みに対し、プロのアスリートがギアを使った「理想のフォーム」を指導することで、安全かつ確実なアプローチを可能にします。

・変化を実感することが継続の鍵

狙った部位に正しく刺激が入ることで、身体の変化をいち早く実感できます。この「成功体験」こそが、トレーニングを習慣化させる最大のモチベーションとなります。

当社が掲げる「楽しみながら健康になる、目標達成ができる」という体験を、トップアスリートによるイベントを通じて、より多くの方へ届けてまいります

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

資 本 金：1,357,449,180円

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

従 業 員 数：238名 2025年10月31日現在

店 舗 数：264店舗 2026年4月6日現在

U R L ：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/（コーポレートサイト）