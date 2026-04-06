【NEOWIZゲームオン プレスリリース】ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』4月3日放送回はOWVの中川勝就さん、浦野秀太さんがゲストで登場

株式会社 NEOWIZゲームオン

報道関係各位

2026年4月6日（月）

株式会社 NEOWIZゲームオン

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』の投票機能と連動した、日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）。

ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』4月3日（金）の放送回には、「OWV」から中川勝就さん、浦野秀太さんがスタジオゲストとして登場しました。

また、同日の放送では、番組4年目を迎えて開催された【POP-K Awards】の結果も発表され、以下の通り各部門の受賞者および1位が番組内でも紹介されました。

Listener's Choice部門1位：V (BTS) / Best Global Artist部門1位 ：櫻坂46 / Best Artist部門1位 ：JUNGKOOK (BTS) / Best Song部門1位 ：V (BTS) 「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」

■ 「OWV」から【中川勝就さん】【浦野秀太さん】が2度目のゲスト出演！

番組への出演は2度目ということで、MCの安達も「ずっと楽しみにしてた！」と最初からテンションMAX！

冒頭では、昨年連絡先を交換した際に「ライブに来て！」と誘われていたのに、すっかり返信を忘れていた安達が平謝りする場面も。「今年もやるのでぜひ！」と笑顔で許してくれる優しいお二人でした。

今週水曜にはNEW SINGLE『ROCKET MODE』をリリース！「誰の心にもある“ロケットモードになるボタン”を押して、やる気を出させてくれる活気ある曲」と熱くアピール。ちなみに二人のボタンの場所は「お尻の右」と「右くるぶし」。なぜか下の方に集中していてスタジオは大爆笑に包まれました。

初回限定盤は2025年9月12日にZepp Hanedaにて行われた『OWV LIVE TOUR 25-26 VERSUS』〈OWV VS QWV〉の模様を収録したBlu-ray付。さらに、夏からは地方を含めた全国6都市を回るツアーも決定！

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

当番組はこの4月で丸3年を迎え、ついに4年目に突入しました！リスナーの皆様、本当にありがとうございます。4年目は番組をさらに「グローバルにしていく」ことを抱負に掲げ、進化を続けていきます。

そんな記念すべき今回の放送は、番組の初回放送で1位に輝いたKANG DANIELの「Nirvana (Feat. pH-1, WDBZ)」のオンエアで幕を開けました！

今回は4年目突入を記念し、【POP-K Awards ~4th anniversary~】を実施。「Listener's Choice部門」の結果はこちらです！

9位 ADACHI YUTO：自身が経験してきた青春を込めた楽曲がリスナーの心を掴みました。

3位 ORβIT：スタジオゲストに2回登場してくれたTOMOをはじめ、番組と縁の深い彼らが見事トップ3入り！

2位 TEMPEST：番組開始当初、「Dangerous」が20週連続TOP10入り！スタジオ出演やコメント等でも番組を大いに盛り上げてくれました。

1位 V (BTS)：「Love Me Again」での初1位から伝説が始まり、なんと番組合計85回の1位を獲得！堂々の首位です。

さらに、その他の主要部門の結果も発表されました！

Best Global Artist 1位：櫻坂46

Best Artist 1位：JUNGKOOK (BTS)

Best Song 1位：V (BTS) 「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」

各主要アワードでBTSメンバーが1位を席巻！その圧倒的な影響力を見せつけられる、まさに「すごかった」としか言いようのない結果となりました。

最後に番組からのお知らせです。今月から番組がリニューアルし、チャートへの投票期間が【火曜日いっぱい】に変更となりました。4年目の『POP-K TOP10 Friday』も、引き続き熱い応援をよろしくお願いいたします！

■ 番組概要

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

■番組概要

●番組名：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日 18:00～18:25

●放送局：TOKYO FM（周波数 80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん（PENTAGON ユウトとしても活躍）

●公式X： https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ： #ポプコン

●radiko： https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。（エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要）

●アフタートーク配信：

AuDee： https://audee.jp/

Spotify： https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music： https://x.gd/v3wFq

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1～3に沿って投票してください。

※上記は投票イメージです。お使いの端末によって表示が異なる場合があります。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

■動作環境

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1824_1_ba2f29ba90ac243ae9b6f7f078ad44e4.jpg?v=202604060651 ]

■公式SNS

＜『IDOL CHAMP』日本公式ブログ URL＞

https://idolchamp.jp/

＜『IDOL CHAMP』日本公式X URL＞

https://x.com/idolchamp_jp

＜『K-STAR』公式サイト URL＞

https://kstar-vote.com/

＜『K-STAR』公式X URL＞

https://x.com/kstar_pj

＜『K-STAR』公式Instagram URL＞

https://www.instagram.com/kstar_pj/

■アプリダウンロード

＜App Store＞

https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018

＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US)

●コピーライト表記

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(C)NEOWIZ GameOn Corp All rights reserved.