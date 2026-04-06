【害蟲展season7 開催決定！】身近に潜む害虫の存在を考え、生き物の“棲み分け”を考える公募展／作品・スポンサー募集中！

８thCAL株式会社

身近な生活環境に潜む害虫・害獣と呼ばれる生物。

彼らは普段、悪モノ扱いされ駆除されていますが、生態系から見た場合、意外な存在理由もあるのです。

害蟲展では、人間にとって「不都合」「不快」「不利益」な一面だけに目が行ってしまいがちな、いわゆる「害虫や害獣」の美しい点・有益な側面・生命の循環や存在次元に焦点を当てて制作された作品を広く公募、展示をします。

そして今回、害蟲展はseason7 を迎えることとなりました。

アートを通して地球上に住まう人間と生物の在りかたを考え、新しい関係を創造するムーブメントを創出できるきっかけとなれば幸いです。

会期情報

【東京会場：MATERIO base】※休館日：月・火

日時：2026年7月11日(土)～7月30日(木) 13:00～20:00

住所：東京都中央区東日本橋3-11-12

https://materiobase.jp/

【大阪会場：箕面公園昆虫館】※休館日：火

日時：2026年9月2日(水)～9月14日(月) 10:00～17:00（入館は16:30まで）

住所：大阪府箕面市箕面公園1-18

https://www.mino-konchu.jp/

害蟲展公式HP：https://sites.google.com/8thcal.design/exhibition/

作品エントリー募集中

「害虫」と呼ばれている生物の、美しい点・有益な側面・生命の循環や存在次元などをモチーフに制作された作品を募集しています。

皆さまのご応募お待ちしております！

■ 賞

最優秀賞 （１点） 賞金30万円・展示・図録掲載

優秀賞 （１点） 賞金10万円・展示・図録掲載

入選 （約１8点） 展示・図録掲載

※エントリー＆一次審査資料提出締め切り：5/11(月)17時迄

応募はこちらから(https://sites.google.com/8thcal.design/exhibition/%E5%AE%B3%E8%9F%B2%E5%B1%95season7-%E5%BF%9C%E5%8B%9F%E8%A6%81%E9%A0%85?authuser=0)

～エントリー完了後の流れ～

【１次審査】2026年5月中旬

↓

【２次審査】2026年6月初旬

↓

入選作品は、2026年7月頃に害蟲展公式HP(https://sites.google.com/8thcal.design/exhibition/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0)にて発表します。

ご協賛いただける企業様を募集しています！

害蟲展では、害蟲展の取り組みを一緒に盛り上げていただけるスポンサー企業様を募集しています！

※スポンサー募集締め切り：4/17(金)迄

📖スポンサー募集の詳細(https://drive.google.com/file/d/1gguJLf24_yPeUFBNG-xbMDgGZyoCQyXe/view)

ご登録はこちらから(https://forms.gle/GDVvnoLqPQELMzT39)

審査員・アンバサダー

丸山 宗利（まるやま むねとし）：昆虫学者

東京育ち。九州大学総合研究博物館准教授。北海道大学大学院、国立科学博物館、フィールド自然史博物館（シカゴ）を経て現職。専門はアリと共生する昆虫の多様性解明。多数の原著論文や著書があるほか、展示活動や講演を通じて昆虫の普及啓発に力を入れている。

舘野 鴻(たての ひろし) ：画家・絵本作家

1968 年横浜市に生まれる。故・熊田千佳慕に師事。演劇、現代美術、音楽活動を経て生物調査員となり、かたわらで教科書、図鑑などの生物画や2005 年より絵本製作を始める。著書に『しでむし』『ソロ沼のものがたり』『うんこ虫を追え』『どんぐり』などがある。

満田 晴穂(みつた はるお) ：自在置物作家

東京藝術大学修了。冨木宗行に師事。江戸時代中期の武具職人にその祖を持つ金工技術「自在置物」の国内唯一の継承者。昆虫や甲殻類を主に、可動する精巧な作品を手がけている。工芸の世界だけでなく、インスタレーション作品を現代美術としても発表。

中峰 空（なかみね ひろし）：箕面公園昆虫館 館長

1971年奈良県吉野郡生まれ。箕面公園昆虫館館長。山村に生まれ育ち、幼少の頃から生き物が好きでそのまま今に至る。現在はアミメカゲロウ目の化石種と現生種の分類を手掛けている。

服部 雄二（はっとり ゆうじ）：株式会社ベモーレ 代表

慶応大学法学部卒。キヤノン（株）でプリンターの海外マーケティング、複数のベンチャー企業の立上げに携わつた後、2009年に害虫駆除商材を扱う鵬図商事(株)入社。2013年（一社）日本鳥獣被害対策協会 を設立。2017年～2021年まで東京日本橋本町でアートギャラリーegoを運営。2021年から2023年までDouble Tall Art & Espresso Bar として運営。2024年４月からは湯河原町でギャラリー付きの旅館をオープン。

岡部 美楠子（おかべ みなこ）：8thCAL Inc. 代表

東京都出身。武蔵野美術大学卒。事業構想大学院大学・修士課程修了。1960年創業の害虫駆除を柱とするシェル商事(株)を2010年に事業承継。

2児の母として次世代に託す地球環境をより善いものとする為、「予防・早期発見」の観点での環境コンサルテーション・啓蒙・研修・商品開発・アート活動を事業目的とした8thCAL(株)を2018年に設立。 啓蒙活動としての害蟲展を主催。

開催概要

- 主催：8thCAL株式会社- 協力：株式会社中川ケミカル、箕面公園昆虫館- お問い合わせ email：info-gaichuten@8thcal.design- 害蟲展X：https://x.com/8thCAL_exhibi- 害蟲展Instagram：https://www.instagram.com/gaichuten/

8thCAL株式会社

8thCALの母体であるシェル商事株式会社は、1960年創業の法人向けの害虫駆除をメインとする環境衛生管理企業です。殺虫剤を多用し害虫を駆除する手段から、次世代に託す地球環境をより善いものとする為、より「予防・早期発見」にシフトすべく、環境コンサルテーション・啓蒙・研修などを事業目的とした8thCALを2018年に設立しました。

基本情報

会社名｜ 8thCAL株式会社

代表者｜ 代表取締役 岡部 美楠子

所在地｜ 〒104-0061 東京都中央区銀座2-13-2 シェル商事第一ビル

設立 ｜ 2018年

主な事業領域｜

・非化学的手法による害虫防除の実証・設計支援

・都市・建築空間における環境衛生の設計・評価・コンサルティング

・衛生・環境分野の知見を活かした教育・展示・メディア制作

・企業・自治体との共創による社会実装型プロジェクトの推進

姉妹会社｜ シェル商事株式会社

加盟団体｜

一般社団法人エシカル協会

一般社団法人日本サステイナブル・レストラン協会

8thCAL公式サイト｜ https://8thcal.design/(https://8thcal.design/%E2%80%8B)

害蟲展公式サイト｜ https://sites.google.com/8thcal.design/exhibition/(https://sites.google.com/8thcal.design/exhibition/%E2%80%8B)

species公式サイト｜ https://species.design

本件に対するお問い合わせ先

主催：8thCAL株式会社

お問い合わせ：info-gaichuten@8thcal.design（害蟲展運営事務局）