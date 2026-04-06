声優 月音こな、千春が体験入部！深川瑠華、黒木ほの香、柾花音が出演する声優e-Sports部イベント「オフせすぽ Vol.7」開催決定！

株式会社オブジェクト

総勢44名のガチゲーマー声優たちによるゲーム・eスポーツシーンを応援するプロジェクト「声優e-Sports部」のオフラインイベント「オフせすぽ」の第7弾が、2026年5月30日(土)に専門学校東京クールジャパン・アカデミーにて開催決定！

※「オフせすぽ」とは…「せすぽ」※声優e-Sports部の略称(sespo)のオフラインイベントの意味

「オフっぽいゆったり感」で来場者と共に過ごす出演者は…

5期生 深川瑠華、3期生 黒木ほの香（1部のみ出演）、オフせすぽ初登場の5期生 柾花音（2部のみ出演）

MCは「オフせすぽ」ではお馴染みの顧問：吉村尚紀。

さらに今回の「オフせすぽ」には、ゲーム好き声優「月音こな」さんと「千春」さんも参加！

声優e-Sports部に体験入部し、せすぽメンバーと楽しい時間をお届けします！

当日は出演者のことがもっと知れちゃう企画が満載！ ゲームをテーマとした「トークコーナー」や、これまでのオフせすぽでも大好評の 「来場者参加型ゲームコーナー」、声優らしさを活かす「ミニドラマコーナー」など、参加者の方も楽しめる「声優 e-Sports 部らしさ」が盛りだくさん！

会場では声優e-Sports部オリジナルグッズの販売や

2部終演後には、2部出演者全員と一度に対面出来る「個人名刺お渡し会」も開催！

1年ぶりのオフせすぽ、ぜひ会場でお待ちしています！

＜公演概要＞

オフせすぽ Vol.7

よみ：おふせすぽ ぼりゅーむ せぶん

イベントHP

1部：https://livepocket.jp/e/1hpsi

2部：https://livepocket.jp/e/1n4_2

【開催日】

2026年5月30日（土）

1部：OPEN 12:30 START 13:00

2部：OPEN 15:30 START 16:00

【出演者】

1部：深川瑠華/黒木ほの香/月音こな(GUEST)/千春(GUEST)

2部：深川瑠華/柾花音/月音こな(GUEST)/千春(GUEST)

MC：吉村尚紀（声優e-Sports部プロデューサー）

【会場】

専門学校 東京クールジャパン・アカデミー

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-8-17

【チケット情報】

2026年4月6日（月）18時～ 最速先行抽選販売 受付開始

【声優e-Sports部のプロジェクトコンセプト】

44名 50音順

プロデュース事業、音響制作、イベント・番組制作、キャスティング事業等の展開をするオブジェクトが運営。

声優と一緒に様々なゲームを楽しむ！その楽しさをファンと共有し波及させていく部活動がコンセプト。

プロプレイヤー志向ではなく、あくまで「楽しく！」「プレイヤーが増えるきっかけに！」「盛り上げ役に！」といった

志向を持ち、2024 年現在「全44名体制」で活動中のeスポーツ応援プロジェクト。

常にアクティブに！元気に活動し「全国各地でのイベント」「オフラインイベント」等の盛り上げに貢献することを目指し、オンラインでは YouTube を中心に配信活動を行います。

また、配信は「視聴者が楽しい！」だけでなく、プレイヤーとして参加もできるスタイル「ファン参加型のゲームプレイ」が大好評！

同じゲームが好きな「ゲーム仲間」として連携を取りプレイする時間は、プレイヤーも視聴者も微笑ましく刺激的な時間となっています。

ひいてはゲーム人口の拡充やゲーム業界をも盛り上げる意気込みで展開中！

【公式サイト／関連サイト】

URL：https://seiyu-esports.jp/

X：https://x.com/seiyu_esports

YouTube：https://www.youtube.com/@seiyu-esports

Twitch：https://www.twitch.tv/seiyuesports

TikTok：https://www.tiktok.com/@seiyu_esports

～ メンバーシップ詳細 ～

「応援団員」と「部員」に分かれて構成

声優部員自らがデザインしたスタンプの利用、メンバー限定配信の視聴、メンバー限定記事（オフショット掲載など）が楽しめる！

更に部員メンバーには限定コミュニティが利用でき、プレイする仲間を見つけられたり、参加型のゲーム配信時にはプレイヤーとして活躍ができたり！

自身のゲームライフに変化をもたらすことが可能！

https://www.youtube.com/channel/UCmOPWIJ424XesMYcmahUTEQ/join

◆今までの活動（一部）

2019 年 10 月 メンバー2 名（前田佳織里、田中音緒）でプロジェクト始動

2019 年 11 月 単独のファンイベント開催 PC 版「PUBG」をプレイ

2020 年 5 月 新メンバー2 期生が加入＆YouTube スタート！

2021 年 3 月 更なる展開を目指し メンバー3 期生が加入！

2021 年 5 月 公式サイトオープン

2022 年 10 月 新メンバー4 期生が加入！

2023 年 7 月 新メンバー「星希成奏」が4期生として追加加入！

2024 年 5月 新メンバー5期生が加入！

【既存メンバー】

1 期生／前田佳織里（部長）、田中音緒（副部長）

2 期生／奥谷楓、鶴見ゆき

3 期生／黒木ほの香、村上奈津実、内山悠里菜、高橋麻里

4 期生／朝日奈丸佳、桜咲千依、荻野葉月、金子有希、相良茉優、咲谷怜奈

嶋原彩心、白城なお、鈴木絵理、月城亜美、月城日花、福沙奈恵

星希成奏、堀籠沙耶、松岡侑李、松村芽久未、松本綺音、水野朔、夜道雪

5期生／亜咲花、雨宮美都、小田切優衣、城内由茄子、衣川里佳、熊沢世莉奈

澤田姫、立石凛、土屋李央、那谷柊優、根岸愛、深川瑠華、柾花音

美坂朱音、森嵜美穂、八木ましろ、和久井優

主催/企画制作：オブジェクト