教育・保育・公共・子ども向け医療施設などに向け「こびとづかん」素材を無償提供　印刷して使えるダウンロードサービス開始

株式会社ロクリン社

2026年に20周年を迎えた「こびとづかん」は、日本国内の教育・保育・公共・子ども向け医療施設などに向けた取り組み「こびとも」において、現場ですぐに活用できるコビトのイラスト素材などの無償提供（ダウンロードサービス）を新たに開始しました。

■「こびとも」プロジェクトについて

不思議な生き物「コビトの存在」が、自然環境や未知のものに興味をもつ「きっかけ」になってほしい。そして、新しい世界を想像する楽しさを知ってほしい。これが「こびとづかん」シリーズの根底のテーマです。

「こびとづかん」シリーズ出版元のロクリン社では、そんな「こびとづかん」の世界を、子どもたちにもっと身近に楽しんでもらえるよう、教育・保育・公共・子ども向け医療施設などを対象に、様々なコンテンツの提供や、イベントへの協力などの活動を「こびとも」プロジェクトとして続けています。

今回のダウンロードコンテンツ提供サービスの開始も本プロジェクトのひとつです。

※本サービスは教育・保育・公共・医療施設向けの提供となり、一般家庭での利用は対象外です。

「こびとも」ページ :https://www.kobitos.com/kobitomo

※「こびとも」ページ https://www.kobitos.com/kobitomo

■今回提供する素材について

子どもたちの学びや生活の場を彩る素材を用意しました。

素材をダウンロードしたあとは、チラシやお便りなどの配布物のデザインに活用したり、印刷して室内の装飾に使ったりと、アイディア次第で自由にお使いいただけます。

素材の種類は、「こびと探し」はもちろん室内や配布物の装飾に使える各種のコビトのイラストから、カレンダー、マナーPOP、工作用の素材まで多岐にわたります。

【提供素材】

●コビトのイラスト

（２７種類のコビトの正面絵、７種の季節ごとにあらわれるコビトの正面絵）

●月間カレンダー

●あいうえお表

●お絵かき用素材

●マナーPOP

●ワークブック

（ぬりえ、色ぬりわけ、点つなぎ、コビトの描き方練習、ひらがな練習）

●工作素材

（ゆび人形、三角ゆび人形、こびと名刺、幸運コビトたちのゆび人形、バイブスマダラとベニキノコビトのふりふり）

■活用シーン

イベントやレクリエーション： 運動会や文化祭の装飾、おめん、劇の小道具

教材・配布物：おたよりや施設内の掲示物の装飾

園内活動：ぬりえ、工作、ワーク

館内掲示： 壁面装飾、マナー啓発などの掲示物

景品： 運動会の参加賞や手作りメダル

■サービス対象施設

小学校、中学校、学童保育施設、保育・教育施設（幼稚園・保育園を含む）、児童館、図書館、公的なキッズスペース、および小児科等の医療機関、その他弊社が適切とみなす教育・福祉・医療等の施設 ※すべて日本国内に限ります。

※ダウンロードにはご利用先の施設名などのアンケート回答と、利用規約への同意が必要となります。

■サービス開催期間

２０２６年４月６日（月）～終了未定

■こびとづかんについて

「こびとづかん」は累計発行部数320万部を突破した人気の児童書シリーズ。最初の絵本『こびとづかん』が2006年に発売されてから今年2026年で20周年を迎えました。

本の中で主人公の「ぼく」が見つけた、昆虫でも植物でもない不思議な生きもの「コビト」の生態を紹介しています。

突然冷蔵庫のモーターが鳴ったり、テレビがピシッと音がしたり、トイレットペーパーの角が三角に折られていたり、風もないのに草がすれる音がしたり…。

日常に溢れる正体不明の不思議な出来事、それらがもしコビトと呼ばれる生き物の仕業だとしたら--？

全13作品の中で紹介されるコビトはなんと444種類！

じっと耳をすませ、目を凝らしてみてください。きっとあなたのそばにも、コビトの気配を感じられるはずです 。

こびとづかん公式サイト： https://www.kobitos.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kobitosofficial/

公式X：https://x.com/kobitodukan

公式LINE：https://www.kobitos.com/line

「こびとづかん」シリーズはロクリン社から刊行されています。

https://www.rokurin.jp/

(C)︎Toshitaka Nabata, Rokurinsha

こびとづかんは株式会社ナバーランドの登録商標です。