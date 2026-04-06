【ヴィノテラス】大倉野と学ぶテイスティング探求講座 開講

ワインエナジー株式会社

「大倉野と学ぶテイスティング探求講座」開催が決定いたしました。

年に一度の全国大会、J.S.A.主催 全日本ブラインドテイスティングコンテストが今年も開催されます。

これまで数多くの大会で結果を残してきた大倉野泰造が、実戦で使える思考プロセスとテイスティング技術を徹底解説いたします。

大会直前の総点検としてはもちろん、10種のワインを比較しながら、あなたにとっての「好みのワイン」を探し出してみませんか？



今回のテーマは「似て非なる10種の飲み比べ」。

教科書では学べない、「日本一のテイスティング思考」を体験できる特別プログラムです。

大会での勝利を目指す方はもちろん、ワインの個性をより深く楽しみたい方まで♪

プロの視座を武器に、あなたのテイスティングの新しい扉を開きましょう！

詳細を見る :https://vnts.shop/lpc/live-20260501?utm_source=pr-times&utm_medium=prtimes&utm_campaign=live-20260501

■開催情報

2026年5月1日(金)19時～21時

https://vnts.shop/lpc/live-20260501

ワイン50ml 10本付き♪

※オンライン（Zoom）にて開催

※後日録画動画を限定公開！講座当日ご都合が悪くても安心です

※ブラインドでテイスティングを行うため、各ワインの銘柄を伏せた状態でのお届けとなります

■講師紹介

大倉野 泰造 Taizo Okurano

ワインエキスパートエクセレンス

SAKE DIPLOMA

チーズプロフェッショナル

第11回世界ブラインドテイスティング選手権日本代表

第6回 J.S.A. ブラインドテイスティングコンテスト優勝

第2回 J.S.A. ブラインドテイスティングコンテスト優勝

第5回 J.S.A. ブラインドテイスティングコンテスト準優勝

第4回 J.S.A. ブラインドテイスティングコンテストベスト8

第4回 J.S.A. ブラインドテイスティングコンテストベスト8

数々のブラインドテイスティング大会に出場し、日本一を2度達成しているブラインドキング。

2023年より4年連続で世界ブラインドテイスティング選手権に日本代表として出場（2024年世界4位）

詳細を見る :https://vnts.shop/lpc/live-20260501?utm_source=pr-times&utm_medium=prtimes&utm_campaign=live-20260501

ワインエナジー株式会社

ヴィノテラス

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