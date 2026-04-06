SNS時代の新エンタメレーベル「PPP Viral Entertainment」始動

株式会社TORIHADA

クリエイターDXカンパニーである株式会社TORIHADA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若井 映亮）の子会社PPP STUDIO株式会社が運営するエンターテインメントレーベル「PPP Viral Entertainment（ピピピ バイラル エンターテインメント）」は 、既存の音楽レーベルの枠を大きく超えるクリエイティブ活動の支援を本格始動いたします。

「PPP Viral Entertainment」とは

PPP STUDIO株式会社が新規事業として立ち上げる、音楽とゲーム事業を中心としたエンターテインメントレーベル。「一瞬で心を掴む、 世界でループするエンタメを創造する」というコンセプトのもと、従来のCDやデジタル配信にとどまらずショート動画を中心としたSNS時代に最も強いレーベルを目的として設立されました。音楽系のアーティストだけではなく、配信者やゲーム配信者も所属し、新しいエンタテインメントを創造してまいります。

事業展開の核となる2つのセクション

1. 音楽レーベル

ショート動画での「10秒の衝撃」から、長く愛される音楽体験への昇華を目指します。

音源制作：「最初の2秒、一行、一音」で心を掴む、フックから逆算した楽曲制作

ライブ制作：原則動画撮影を可能とし、SNSでの共有・拡散を前提とした生の音楽体験を提供

クリエイターマネジメント：配信者からアーティストへ、あるいはミュージシャンから配信者へといった、ジャンルを越えた活動を支援

2. ゲーム事業「Exotic Zone（EXZO）」

全てのゲームクリエイターが集まる「箱」として、安定した活動と新しい挑戦を支えるプロダクションブランドです。

EXZO SYSTEM：配信へのスポット広告導入による新しい収入源の確保

ランクアップシステム：「Hi-G（トップ層）」と「New-G（育成層）」の二層構造による、専属マネージャー付帯などの手厚いサポート

所属・参画クリエイター情報

多才なスペシャリストたちが、PPP Viral Entertainmentのビジョンに共鳴し集結しています。

ニシコリ

英検3級、英語、ポルトガル語、津軽弁と他のどのクリエイターも真似することができない唯一無二の武器を持つグループYouTuber兼TikToker。2026年3月アーティストとしてもデビュー。

- デビューシングル：2026年4月4日（土）「WE ARE THE NISHIKORI」をリリース、ミュージックビデオを公開- 1stワンマンライブ：2026年8月14日（金）東京・Spotify O-EASTにて「真夏のスターライト」を開催、チケット販売中（ https://eplus.jp/nishikori50000/ ）

Official Site https://nishikori70000.jp/

X https://x.com/nishikori50000

Instagram https://www.instagram.com/nishikori50000

TikTok https://www.tiktok.com/@nishikori50000

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCa05vmoUg_A3JewwAXn_mrw

FANME https://fanme.link/@nishikori50000

VOICE CONNECT

2025年からクリエイターとしての活動を開始。数々のトップクリエイターへの楽曲提供をはじめ、複数のアーティストに楽曲を提供し、その作品が収録されたアルバムがオリコンランキング1位を獲得するなど、クリエイターとして注目を集めている。2025年12月に高槻かなこがヴォーカルとして参加し、高槻かなこ（Vocal）サカノウエヨースケ（Guitar／Chorus／Vocal）高野清宗（Bass）鳥居隼（Guitar）田邊ミサト（Drum）福田幹大（Key）の6人による新体制がスタート。

Official Site https://voiceconnectofficial.studio.site/

X https://x.com/voiceconnect25

TikTok https://www.tiktok.com/@voiceconnect.offical

YouTube https://www.youtube.com/@voiceconnect2025

1stワンマンライブ：2026年8月14日（金）東京・Spotify O-EASTにて「1stワンマンライブ ～本能～」を開催、チケット販売中（ https://eplus.jp/voiceconnect/ ）

Exotic Zone（EXZO）高槻かなこ （きんちゃん）

『ラブライブ! サンシャイン!!』国木田花丸役などで知られる声優・アーティスト

楠つきみ

アイドルグループ「TryVII」のメンバーであり、ゲーム配信でも活動。TikTokやXでも発信していて、明るく親しみやすい雰囲気が魅力です。

まあく

「ニシコリ」のメンバー。2026年4月よりアーティスト・ゲーム配信活動を本格始動

バル子

ストグラ（GTA RP）を中心に活動する歌い手VTuber

TwitchやYoutubeやTikTokなどで幅広く配信や動画を投稿を行っており、明るい性格で皆を引っ張っていく存在

しのり

Twitch ゲーム配信にて様々なゲームを配信したり、コラボレーションを行っている配信者。アクション、FPS、MOBAなど幅広いゲームを中心に活動しており、今後も色んなゲームに熱さと癒しを提供していく

Official Site https://exoticzone.jp/

新規クリエイター募集のお知らせ

PPP Viral Entertainmentでは、次世代のスターを募集いたします。

対象： 歌い手、音楽クリエイター、ゲーム配信者、インフルエンサー等

特徴： レーベル専属契約。年齢不問、既に事務所に所属されている方の応募も可能です

詳細： 公式ランディングページにて公開

オーディションLP https://pppviralentertainment.jp/#audition

Official Site https://pppviralentertainment.jp/

株式会社TORIHADA

株式会社TORIHADA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若井 映亮）はクリエイターエコノミー促進のための事業展開をするクリエイターDXカンパニー。クリエイターとファンが交流できるプラットフォーム「FANME（ファンミー）」を運営。また、自社開発のクリエイターデータベースであるPythagorasを活用したショートムービーマーケティングを広告主へ提供。同社子会社であるPPP STUDIO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若井 映亮）ではショートムービープラットフォームで活躍するクリエイターのサポートやマネジメント事業を展開。PPP STUDIOは「才能をぶちあげよう」をビジョンに掲げ、クリエイター個人の活動を支援しており、その一環としてクリエイター自身のブランド立ち上げやタイアップ広告の営業活動等に取り組んでいる。所属・提携しているクリエイターは2,000組を超え、総フォロワー数は5.4億人を突破。



・コーポレートサイト

株式会社TORIHADA：https://www.torihada.co.jp/

PPP STUDIO株式会社：https://pppstudio.jp/



・自社メディア

TORIHADA POST：https://www.torihada.co.jp/media/

CREATORS POST：https://torihada.co.jp/creatorspost/

FANME MEDIA：https://media.fanme.link/



・ファンコミュニケーションサービス「FANME（ファンミー）」：https://fanme.link/



・採用サイト：https://www.torihada.co.jp/recruit/