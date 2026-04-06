『乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル』や『僕は今すぐ前世の記憶を捨てたい。』ほか、TOブックス作品6/15刊の最新情報が解禁！

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、『乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル』や『僕は今すぐ前世の記憶を捨てたい。』などをはじめとするコミックスやノベルスの6/15刊の予約を開始いたしました！解禁タイトルを一部ご紹介いたします。

■6/15発売予定！『乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル11』

[著] 春の日びより

[イラスト] ひたきゆう

アニメ化企画進行中！

シリーズ累計90万部突破！

「私の道は――誰にも邪魔させない！」

勇者との邂逅へ向け、いざファンドール法国へ！

壮絶＆爽快な異世界バトルファンタジー第11巻！

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784868540304

▶予約はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21681)から

▶1～10巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents/20244/same-series-contents)から

【コミックスも好評発売中！】乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル@COMIC 第8巻(https://www.tobooks.jp/contents/20740)

[漫画] わかさこばと

[原作] 春の日びより

[キャラクター原案] ひたきゆう

価格：704円(税込)

ISBN：9784867948354

▶1～8巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents/20740/same-series-contents)から

＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞

https://to-corona-ex.com/comics/20000000054623

■6/15発売予定！『僕は今すぐ前世の記憶を捨てたい。8～憧れの田舎は人外魔境でした～』

[著] 星畑旭

[イラスト] スズキイオリ

シリーズ累計３５万部突破！（電子書籍含む）

「縁むすびも稲刈りも、おてつだい！」

臆病少年の命がけ（？）ほのぼのファンタジー第八弾！

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784868540311

▶予約はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21682)から

▶1～7巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents/19377/same-series-contents)から

▶短編集はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21186)から

【コミックスも好評発売中！】僕は今すぐ前世の記憶を捨てたい。～憧れの田舎は人外魔境でした～@COMIC 第4巻(https://www.tobooks.jp/contents/20146)

[漫画] 大島つむぎ

[原作] 星畑旭

[キャラクター原案] スズキイオリ

価格：704円(税込)

ISBN：9784867947234

▶1～4巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents/20146/same-series-contents)から

＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞

https://to-corona-ex.com/comics/80133783928886

■6/15ノベル＆コミックス同日発売予定！

【ノベル】※電子のみ発売※異世界の貧乏農家に転生したので、レンガを作って城を建てることにしました9

[著] カンチェラーラ

[イラスト] もきゅ

コミックス第8巻同日発売！

シリーズ累計90万部！（電子書籍を含む）

書き下ろし番外編＆コミカライズ試し読み巻末収録！

神敵ナージャを強襲せよ！

神敵を退け、少年騎士は神のみもとへ！ 建国英雄譚・第9巻！

価格：1,399円(税込)

ISBN:9784868540328

▶予約はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21683)から

▶1～8巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents/19759/same-series-contents)から

【コミックス】異世界の貧乏農家に転生したので、レンガを作って城を建てることにしました@COMIC 第8巻

[漫画] 槙島ギン

[原作] カンチェラーラ

シリーズ累計90万部突破！（電子書籍を含む）

後に「現人神【あらひとがみ】」と呼ばれる少年の、身一つから成り行きで天下を統べるヒロイックファンタジー、コミカライズ第8巻！

描き下ろし特別漫画 ＆ 原作・カンチェラーラ先生による書き下ろし小説をW収録！

価格：759円(税込)

ISBN：9784868540274

▶予約はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21678)から

▶1～7巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents/19748/same-series-contents)から

＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞

https://to-corona-ex.com/comics/20000000045505

■6/15発売予定！『英雄魔術師はのんびり暮らしたい＠COMIC 第14巻』

[漫画] 福成冠智

[原作] 柊遊馬

[キャラクター原案] あり子

【シリーズ累計45万部突破！（電子書籍含む）】

長く愛された大人気作、堂々完結！

色ボケな元英雄と黒猫（魔王）のものづくり・ファンタジー最終巻！

原作・柊遊馬先生による書き下ろしSS＆描き下ろし漫画W収録!!

価格：759円(税込)

ISBN:9784868540281

▶予約はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21679)から

▶1～13巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents/20744/same-series-contents)から

＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞

https://to-corona-ex.com/comics/20000000050067

【ノベルも好評発売中！】英雄魔術師はのんびり暮らしたい 活躍しすぎて命を狙われたので、やり直します2(https://www.tobooks.jp/contents/11281)

[著] 柊遊馬

[イラスト] あり子

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784864729529

▶1～2巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents/11281/same-series-contents)から

■その他6月発売の情報はこちらから

https://www.tobooks.jp/contents?keyword=&search_type=all&author=&release_date_from=2026-06-01&release_date_to=2026-06-30(https://www.tobooks.jp/contents?keyword=&search_type=all&author=&release_date_from=2026-06-01&release_date_to=2026-06-30)

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/