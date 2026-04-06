『乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル』や『僕は今すぐ前世の記憶を捨てたい。』ほか、TOブックス作品6/15刊の最新情報が解禁！
株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、『乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル』や『僕は今すぐ前世の記憶を捨てたい。』などをはじめとするコミックスやノベルスの6/15刊の予約を開始いたしました！解禁タイトルを一部ご紹介いたします。
■6/15発売予定！『乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル11』
[著] 春の日びより
[イラスト] ひたきゆう
アニメ化企画進行中！
シリーズ累計90万部突破！
「私の道は――誰にも邪魔させない！」
勇者との邂逅へ向け、いざファンドール法国へ！
壮絶＆爽快な異世界バトルファンタジー第11巻！
価格：1,399円(税込)
ISBN：9784868540304
▶予約はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21681)から
▶1～10巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents/20244/same-series-contents)から
【コミックスも好評発売中！】
乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル@COMIC 第8巻(https://www.tobooks.jp/contents/20740)
[漫画] わかさこばと
[原作] 春の日びより
[キャラクター原案] ひたきゆう
価格：704円(税込)
ISBN：9784867948354
▶1～8巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents/20740/same-series-contents)から
＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞
https://to-corona-ex.com/comics/20000000054623
■6/15発売予定！『僕は今すぐ前世の記憶を捨てたい。8～憧れの田舎は人外魔境でした～』
[著] 星畑旭
[イラスト] スズキイオリ
シリーズ累計３５万部突破！（電子書籍含む）
「縁むすびも稲刈りも、おてつだい！」
臆病少年の命がけ（？）ほのぼのファンタジー第八弾！
価格：1,399円(税込)
ISBN：9784868540311
▶予約はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21682)から
▶1～7巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents/19377/same-series-contents)から
▶短編集はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21186)から
【コミックスも好評発売中！】
僕は今すぐ前世の記憶を捨てたい。～憧れの田舎は人外魔境でした～@COMIC 第4巻(https://www.tobooks.jp/contents/20146)
[漫画] 大島つむぎ
[原作] 星畑旭
[キャラクター原案] スズキイオリ
価格：704円(税込)
ISBN：9784867947234
▶1～4巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents/20146/same-series-contents)から
＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞
https://to-corona-ex.com/comics/80133783928886
■6/15ノベル＆コミックス同日発売予定！【ノベル】※電子のみ発売※
異世界の貧乏農家に転生したので、レンガを作って城を建てることにしました9
[著] カンチェラーラ
[イラスト] もきゅ
コミックス第8巻同日発売！
シリーズ累計90万部！（電子書籍を含む）
書き下ろし番外編＆コミカライズ試し読み巻末収録！
神敵ナージャを強襲せよ！
神敵を退け、少年騎士は神のみもとへ！ 建国英雄譚・第9巻！
価格：1,399円(税込)
ISBN:9784868540328
▶予約はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21683)から
▶1～8巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents/19759/same-series-contents)から
【コミックス】
異世界の貧乏農家に転生したので、レンガを作って城を建てることにしました@COMIC 第8巻
[漫画] 槙島ギン
[原作] カンチェラーラ
シリーズ累計90万部突破！（電子書籍を含む）
後に「現人神【あらひとがみ】」と呼ばれる少年の、身一つから成り行きで天下を統べるヒロイックファンタジー、コミカライズ第8巻！
描き下ろし特別漫画 ＆ 原作・カンチェラーラ先生による書き下ろし小説をW収録！
価格：759円(税込)
ISBN：9784868540274
▶予約はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21678)から
▶1～7巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents/19748/same-series-contents)から
＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞
https://to-corona-ex.com/comics/20000000045505
■6/15発売予定！『英雄魔術師はのんびり暮らしたい＠COMIC 第14巻』
[漫画] 福成冠智
[原作] 柊遊馬
[キャラクター原案] あり子
【シリーズ累計45万部突破！（電子書籍含む）】
長く愛された大人気作、堂々完結！
色ボケな元英雄と黒猫（魔王）のものづくり・ファンタジー最終巻！
原作・柊遊馬先生による書き下ろしSS＆描き下ろし漫画W収録!!
価格：759円(税込)
ISBN:9784868540281
▶予約はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21679)から
▶1～13巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents/20744/same-series-contents)から
＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞
https://to-corona-ex.com/comics/20000000050067
【ノベルも好評発売中！】
英雄魔術師はのんびり暮らしたい 活躍しすぎて命を狙われたので、やり直します2(https://www.tobooks.jp/contents/11281)
[著] 柊遊馬
[イラスト] あり子
価格：1,399円(税込)
ISBN：9784864729529
▶1～2巻についてはこちら(https://www.tobooks.jp/contents/11281/same-series-contents)から
■その他6月発売の情報はこちらから
https://www.tobooks.jp/contents?keyword=&search_type=all&author=&release_date_from=2026-06-01&release_date_to=2026-06-30(https://www.tobooks.jp/contents?keyword=&search_type=all&author=&release_date_from=2026-06-01&release_date_to=2026-06-30)
株式会社TOブックス
TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。
紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。
TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。
本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階
代表取締役：本田 武市
HP：https://www.tobooks.jp/