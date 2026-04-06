【OPAQUE.CLIP】「miffy」ルームコラボレーションアイテムを4月9日(木)より公式オンラインストアで先行予約スタート！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースのファッションブランド「OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）」は、「ミッフィー」とのコラボアイテムを、公式オンラインストアにて4 月9 日（木）より先行予約販売を開始し、ついで4月10日（金）より順次発売開始いたします。店舗販売は4月11日（土）より開始いたします。



OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）は全国の駅ビルやショッピングセンターを中心に、キレイめベーシックテイストにトレンドを程よく加えた、大人の女性向けのアイテムをご提案しております。

miffy × OPAQUE.CLIP の2026年春のコラボレーションは毎日の“おうち時間”を心地よく彩るルームアイテムが充実！ウェアやルームシューズは見た目も手触りも心地よいパイル生地を使用。中身がさりげなく見える素材のバッグインバッグやポーチ、折りたたみ傘などお出掛け先でも大活躍のラインアップです。ミッフィーと一緒にリラックスタイムを過ごしませんか？

コラボアイテムを見る :https://store.world.co.jp/s/brand/opaque-clip/news/090352/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=opaque-clip&utm_term=260402&utm_content=pr26mf04※公式オンラインストアでは 4/9(木) 10:00より発売予定です。商品ページの表示反映が多少前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆【miffy】さがら刺繍チュールメッシュポーチ \2,479 (税込)



ふわふわとしたさがら刺繍でミッフィーのお顔をデザインした、かわいらしいマチ付きポーチ。

チュールメッシュ素材を使用しているため、中身がひと目で分かるのが特徴です。

ポケットティッシュやリップなど、小物がすっきり収まる使いやすいサイズ感になっています。

ファスナー開閉式で、引手にはミッフィーのお顔型のメタルパーツを採用し、細部までこだわりました。

同じ素材を使用したバッグインバッグもご用意しております。

※オリジナル限定のネームと下げ札付き。

◆【miffy】さがら刺繍チュールメッシュバッグインバッグ \3,479(税込)



ふわふわとしたさがら刺繍でミッフィーのお顔をデザインした、かわいらしいバッグインバッグ。

チュールメッシュ素材を使用しているため、中身がひと目で分かるのが特徴です。

A4サイズ以上のバッグにぴったりの大きさで、バッグを変えても中身を簡単に移し替えることができます。

また、化粧品や筆記用具、ガジェット類の仕分けに便利なポケットが多数付いているのも嬉しいポイントです。

同じ素材を使用したポーチもご用意しております。

※オリジナル限定のネームと下げ札付き。

◆【miffy】パイル巾着ポーチ \2,479(税込)

ミッフィーのかわいらしいお耳を立体的にデザインした巾着ポーチ。

ふんわり柔らかなパイル生地を使用しており、優しい手触りが魅力です。

引き手部分にはグログランテープを採用し、高級感をプラスしました。

リップや小物を収納するのにちょうど良いサイズ感で、使い勝手の良いアイテムです。

同じ素材を使用したティッシュポーチ、ヘアバンド、スリッパ、ワンピース、セットアップもご用意しております。

※オリジナル限定のネームと下げ札付き。

◆【miffy】パイルティッシュポーチ \2,479(税込)

ミッフィーのかわいらしいお顔の刺繍を施したティッシュポーチ。

ふんわりとした柔らかなパイル生地を使用しており、心地よい手触りが特徴です。

背面にはポケットティッシュを収納できるスリットデザインを採用し、便利な仕様に仕上げました。

また、ポーチ部分はファスナー開閉式で、リップや小物がすっきり収まる絶妙なサイズ感。

引手にはミッフィーのお顔型のメタルパーツをあしらい、細部にもこだわりを感じられる仕様です。

同じ素材を使用した巾着、ヘアバンド、スリッパ、ワンピース、セットアップもご用意しています。

※オリジナル限定のネームと下げ札付き。

※ホワイト（802）、ピンク（871）は、WEB・限定店舗カラー

◆【miffy】パイルヘアバンド \2,989(税込)



ミッフィーの可愛らしいお耳を立体的に施したヘアバンド。

ふんわりやわらかなパイル生地を使用しており、心地よい手触りです。

洗顔時や、メイクをするときなどソフトなゴムが頭を優しく包みます。

頭の後ろ部分に平ゴムをいれてギャザーを寄せているので、ホールド感もしっかりあります。

コラボ限定の下げ札とネームが付いています。

同じ素材を使用した巾着、ティッシュポーチ、スリッパ、ワンピース、セットアップもご用意しております。

※オリジナル限定のネームと下げ札付き。



◆【miffy】パイルルームスリッパ \3,479(税込)

ミッフィーのかわいらしいお耳を立体的にデザインしたルームスリッパ。

ふんわりと柔らかなパイル生地を使用しており、内側も同素材で仕上げているため、心地よい肌触りが楽しめます。

本体部分には中綿を使用し、ふかふかの履き心地を実現しました。

ご自宅用としてはもちろん、プレゼントにもぴったりのアイテムです。

同じ素材を使用した巾着、ティッシュポーチ、ヘアバンド、ワンピース、セットアップもご用意しております。

※オリジナル限定のネームと下げ札付き。

◆【miffy】パイルルームワンピース \7,150(税込)



フード部分にミッフィーのお耳とお顔をデザインした、かわいらしいルームワンピース。

ふんわりと柔らかなパイル生地を使用しており、優しい肌触りが心地良いアイテムです。

フロント部分には大きめのポケットが1つ付いており、実用性とデザイン性を兼ね備えています。

また、フード部分はひも付き仕様のため、開き具合の調整が可能です。

同じ素材を使用した巾着、ティッシュポーチ、ヘアバンド、スリッパ、セットアップもご用意しています。

※オリジナル限定のネームと下げ札付き。

◆【miffy】パイルルームセットアップ \7,700(税込)



ミッフィーのお顔の刺繍を施したフーディとパンツのセットアップ。

ジップアップフーディのフード部分には、立体的なお耳が付いており、かわいらしさを引き立てるデザインポイントになっています。

ふんわりと柔らかなパイル生地を使用しており、優しい肌触りが楽しめる心地よいアイテムです。

ひも付き仕様のため、フードの開き具合を調整することも可能。機能性とかわいらしさを兼ね備えたデザインです。

同じ素材を使用した巾着、ティッシュポーチ、ヘアバンド、スリッパ、ワンピースもご用意しています。

※オリジナル限定のネームと下げ札付き。

◆【miffy】晴雨兼用折りたたみ傘 \4,979(税込)

ミッフィーの刺繍デザインがポイントの、かわいらしい晴雨兼用折りたたみ傘。

持ち手部分にミッフィーのお顔がデザインされており、細部にもこだわりが光ります。

モノトーン配色のため、大人でも使いやすいシンプルなデザインが特徴です。

また、傘とカバーの生地縁にはスカラップ刺繍を施し、上品な雰囲気をプラスしました。

※オリジナル限定のネームと下げ札付き。

※傘の内側部分には遮光性99%のブラック生地を採用しています。

◆【miffy】巾着入り晴雨兼用折りたたみ傘 \4,979(税込)

ミッフィーの巾着デザインがかわいらしい、晴雨兼用の折りたたみ傘。

ミッフィーのお顔がデザインされた巾着付きで、持ち運びやすいコンパクトなサイズ感が魅力です。

シンプルなモノトーンデザインで、大人でも使いやすい洗練された配色になっています。

※オリジナル限定のネームと下げ札付き。

※傘の内側部分には遮光性99%のブラック生地を採用しています。

◆【miffy】総柄プリントデザイン晴雨兼用軽量折りたたみ傘 \4,479(税込)



ミッフィーのポイントデザインがかわいらしい、晴雨兼用の軽量折りたたみ傘。

ミッフィーのお顔がプリントされた総柄デザインで、モノトーン配色のため、大人でも持ちやすい仕上がりになっています。

※オリジナル限定のネームと下げ札付き。

※傘の内側部分には遮光性99%のブラック生地を採用しています。



◆WEB・店舗限定カラーアイテム

WEBと店舗カラーアイテムもご用意しております。

【miffy】パイル地ルームスリッパ \3,479 (税込) ホワイト（803）、ピンク（871）

【miffy】パイル地ヘアバンド \2,989 (税込) ホワイト（802）、ピンク（871）

【miffy】さがら刺繍チュールメッシュポーチ \2,479 (税込) シルバー（806）

【miffy】さがら刺繍チュールメッシュバッグインバッグ \3,479(税込) シルバー（806）

【miffy】パイル地巾着ポーチ \2,479 (税込) ホワイト（802）、ピンク（871）

【miffy】パイル地ティッシュポーチ \2,479(税込) ホワイト（802）、ピンク（871）

◆限定カラー展開店舗

OPAQUE.CLIP 銀座インズ2店

OPAQUE.CLIP ジェイアール名古屋タカシマヤ店

OPAQUE.CLIP なんばCITY店



【ミッフィー】

1955年に生まれたミッフィーは小さなうさぎの女の子。

オランダの絵本作家ディック・ブルーナさんが描いた絵本の主人公です。

※本商品は株式会社ディック・ブルーナ・ジャパンとの商品化契約により株式会社グレイス、株式会社カムアクロスが企画・製造したものです。

【 商品のお取り扱い 】

■公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/opaque-clip/

公式オンラインストアにて4 月9 日（木）10：00より公開・先行予約販売を開始し、

ついで4月10日（金）より順次発売開始いたします。

■取扱店舗：https://store.world.co.jp/shoplist/s048120/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=opaque-clip&utm_term=260402&utm_content=pr26mf04s(https://store.world.co.jp/shoplist/s048120/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=opaque-clip&utm_term=260402&utm_content=pr26mf04s)

※店頭は4月11日（土）より発売開始

【 Social Media 】

■ Instagram @opaque.clip

■ X @OPAQUECLIP

【 Brand Concept 】

‟BEAUTIFUL＆PLAYFUL FASHION”

美しく、自分らしく、楽しく今を生きる大人達へ

品質、品格、正しさをベースに、都会的で洗練された、良質なライフスタイルと

ファッションの楽しさ、新しさとの出会いを提案します。

＜会社概要＞

・名称：株式会社アルカスインターナショナル（ワールドグループ）

・代表者：内山 誠一

・所在地：

〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/























