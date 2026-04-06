NHK英語講座が学べるアプリ「ポケット語学」に、大人気の多読多聴シリーズ『Enjoy Simple English Readers』が新登場。

Link-Uグループ株式会社

Link-Uグループ株式会社のグループ会社である株式会社Link-U Technologies（本社 : 東京都千代田区、 代表取締役CEO : 大串 拓也）と株式会社NHK出版（本社 : 東京都渋谷区、代表取締役社長 : 江口 貴之）が共同で開発・運営する英語学習アプリ「ポケット語学」において、このたび新たな多読多聴コンテンツとして、新講座「Enjoy Simple English Readers」の提供を開始します。

やさしい英語で「読めた！」「聞き取れた！」を毎日実感

ポケット語学 公式サイト :https://www.pocket-gogaku.jp

本コンテンツは、NHKラジオ英語講座「Enjoy Simple English」をテーマごとにまとめた単行本『NHK Enjoy Simple English Readers』シリーズが、「ポケット語学」に登場！

中学レベルの英語でショート・ストーリーを楽しみながら、リスニング力やリーディング力を高めることができます。

【STEP１】英文、【STEP2】単語の確認、【STEP3】確認テストの3部構成で、英語に苦手意識のある方や、英語学習をやり直したい大人の方にも取り組みやすい内容となっています。通勤時間や家事をしながら英語を聞く、“ながら学習”にも最適です。

英語学習アプリ「ポケット語学」とは？

長い歴史を持つ信頼と実績のNHK英語講座を、1日5分から学べるように再編集した、サブスクリプション英語学習アプリです。過去に放送された講座から、3,000以上のレッスンが定額（約899円／月～ ※公式サイト経由のクレジットカード決済・年額プランの場合）で学び放題となっています。

これまで「ラジオ英会話」「中学生の基礎英語」「ラジオビジネス英語」をはじめとしたレベル別のビジネス英語講座の、7講座を提供してきました。いずれも英会話文と解説を軸に、会話力や文法力を高められるコンテンツをお届けしてきましたが、より幅広いニーズに対応するため、リスニング力とリーディング力が身につく「Enjoy Simple English Readers」の提供を開始します。

シリーズ第1弾のテーマは、世界の偉人伝「Heroes of Unbreakable Spirits」！

4月より順次公開されるシリーズでは、歴史を変えた18人のヒーローたちのショートストーリー「Heroes of Unbreakable Spirits」をお届けします。

01 Charles Chaplin チャールズ・チャップリン

02 Coco Chanel ココ・シャネル

03 Saigo Takamori 西郷隆盛

04 Ayrton Senna アイルトン・セナ

05 Nelson Mandela ネルソン・マンデラ

06 Ono no Imoko 小野妹子

07 Peter Ilych Tchaikovsky ピョートル・イリィチ・チャイコフスキー

08 Wangari Maathai ワンガリ・マータイ

09 Jackie Robinson ジャッキー・ロビンソン

10 Malala Yousafzai マララ・ユスフザイ

11 Princess Diana ダイアナ妃

12 Mizuki Shigeru 水木しげる

13 Tabei Junko 田部井淳子

14 Marilyn Monroe マリリン・モンロー

15 Yokoi Gunpei 横井軍平

16 George Clooney ジョージ・クルーニー

17 Amelia Earhart アメリア・イアハート

18 Leonardo da Vinci レオナルド・ダ・ヴィンチ

英語学習教材でありながら、読み物としても楽しめるのが魅力です。英語を基礎から学び直したい方や、英語を読む・聞く習慣をつけたい方にもおすすめです。

【こんな方におすすめ！】

・英語に苦手意識があり、やさしいレベルから始めたい

・中学英語レベルでストーリーを読んでみたい

・英語のイントネーションや発音を身につけたい

・スキマ時間で何かをしながら気軽に英語に触れる習慣をつけたい

既存の講座も引き続きレッスン追加！ 初級から上級まで「ポケット語学」１つで学べます

「ラジオ英会話」「中学生の基礎英語 レベル1」「中学生の基礎英語 レベル2」でも、毎週レッスンの追加を行っています。さらに上のレベルへステップアップしたいときも、基礎に戻って学び直したいときも、定額で全8講座、3,000レッスン以上を学べます。この機会に、ぜひ「ポケット語学」をお試しください！

◆商品情報

アプリ名：ポケット語学

提供社：株式会社NHK出版

開発協力：株式会社Link-U Technologies

アプリリリース日：2020年11月5日

サービス価格：NHK出版ウェブサイト経由のクレジットカード決済は、月額プラン1,078円（税込）／年額プラン10,780円（税込）。アプリ内決済（Apple Store決済、Google Play Store決済）は、月額プラン1,300円（税込）／年額プラン13,000円（税込）

【公式ホームページ】 https://www.pocket-gogaku.jp/

◆関連記事- NHK出版の英語講座アプリ「ポケット語学」春の1か月間無料体験キャンペーンがスタート【2026年3月26日～4月21日まで】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000116.000038982.html- NHK出版デジタルマガジン「大人気の多読多聴シリーズ「Enjoy Simple English Readers」が学習アプリ「ポケット語学」に新登場！ スタッフおすすめの使い方もご紹介https://mag.nhk-book.co.jp/article/88497

【株式会社Link-U Technologiesについて】

「持てる力と創意工夫で、最高のプロダクト・サービスを届ける」というミッションのもと、企画・デザイン・開発・運営まで、すべてのプロセスを一貫して担う会社です。国内外のマンガサービス開発で培った豊富な経験と、自社設計のサーバープラットフォームを強みに、常に“期待”を超えながら、新たな価値の創造に挑戦し続けています。

- 法人名：株式会社Link-U Technologies- 代表者 ：代表取締役CEO 大串 拓也- 本社所在地 ：〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-3- URL ：https://technologies.link-u.co.jp/

【Link-Uグループ株式会社について】

当社グループは「あらゆる価値を解放し、ココロ震える体験を世界に。」をパーパスに、独自のテクノロジー・コンテンツ・プラットフォームを無限に組み合わせ、国内外に向けたプロダクト開発、マンガ・Webtoonコンテンツ制作、マーケティングなど多岐に渡る分野において、新たな未来を創り続けるグループです。

- 法人名：Link-Uグループ株式会社- 代表者 : 代表取締役グループCEO 松原 裕樹- 本社所在地 : 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-3- URL : https://link-u.group

本件に関するお問合せ先：https://link-u.group/contact(https://link-u.group/contact)