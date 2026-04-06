VARIELLE、新たなブランドシグネチャーとなるイヤーフックピアスを発表- “変化を楽しむ日常”に寄り添う、NEW SIGNATURE COLLECTION 2026

株式会社クロスフォー

VARIELLEは、2026年4月、新たなシグネチャーラインとして「VARIELLE NEW SIGNATURE COLLECTION 2026」を発表いたします。

本コレクションでは、4月を通して毎週金曜日に新作イヤーフックピアスを順次リリース。

その序章として、「ジオメトリック イヤーフックピアス」と「Silk chain ドレープチェーン イヤーフックピアス」がラインナップに加わりました。

新しい環境や出会いが増える春。

装いにも変化を取り入れたくなるこの季節に、VARIELLEは耳元からさりげない変化を添えるスタイルを提案します。

直線やカーブ、幾何学的フォルム、揺れるチェーンなど、異なる要素を掛け合わせることで、奥行きのある表情を演出。

日常に自然と溶け込みながら、さりげなく個性を引き立てるコレクションです。





【商品ラインナップ】

■ ジオメトリック イヤーフックピアス(https://www.varielle.jp/products/geometric-earhook-earrings)

価格：\38,500（税込）

幾何学的なフォルムが、耳元にモダンな存在感をもたらすイヤーフックピアス。

レクタングルやマーキスの形状が重なり、直線と曲線が交差することで奥行きのある表情を生み出します。

すっきりとしたラインでありながら、重なりによって程よいボリューム感を演出。

シンプルなスタイルにも自然に映え、装いにモダンなアクセントを添えます。

スティック下部はピアス、上部はフック仕様で、両耳兼用で着用可能です。

素材

シルバー925





■ Silk chain ドレープチェーン イヤーフックピアス(https://www.varielle.jp/products/silkchain-drape-chain-earhook-earrings?variant=53351529087281)

価格：\34,100（税込）

流れるようなドレープが、耳元に軽やかな華やぎを添えるイヤーフックピアス。

長さの異なる3本のチェーンが重なり、横顔を美しく引き立てる印象的なシルエットを描きます。

シルクチェーンのやわらかな輝きと、カットチェーンの繊細なきらめきが重なり、奥行きのある表情を演出。

「Silk chain」は光を取り込みやすい構造により、軽やかな輝きを生み出す独自技術です。

スティック下部はピアス、上部はフック仕様で、左耳専用デザインです。

素材

シルバー925





【まとめ】

VARIELLEの新たなシグネチャーとして展開されるイヤーフックピアスは、装いに大きな変化を加えるのではなく、日常にさりげなく寄り添いながら、ほんの少しの違いをもたらします。

その日の気分やスタイルに合わせて選ぶことで、自分自身の変化を楽しむ。

本コレクションは、そんな日々の積み重ねを豊かにするためのジュエリーです。

新しい季節のはじまりに、耳元からはじまるささやかな変化をお楽しみください。

【ブランド概要】

VARIELLE（ヴァリエル）は、宝石の街・山梨県甲府市で1980年に創業した株式会社クロスフォーが展開するジュエリーブランド。「多面性の祝福」をコンセプトに、OEMで培った高度な製造技術を背景とした品質と、現代女性のライフスタイルに寄り添うデザインを提案しています。

〈VARIELLE公式ECサイト〉 https://www.varielle.jp/



【本件に関するお問い合わせ先・取材依頼】

株式会社クロスフォー VARIELLE PR担当

E-mail：contact@crossfor.com

TEL：057-008-9640