フィットイージー × 日本ホッケー協会「オフィシャルサプライヤー契約」締結式を実施しました

フィットイージー株式会社 全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市、以下：当社）はこの度、公益社団法人日本ホッケー協会とオフィシャルサプライヤー契約を締結し、2026年3月31日（火）に締結式を実施いたしました。「前列：中央」日本ホッケー協会 常務理事・永井祐司様 「前列：左」フィットイージー株式会社 常務取締役・藤原祐次 「前列：右」取締役・國江紀久 「後列：左から」河邉皓星選手、吉川貴史選手、田中世蓮選手、長谷川美優選手、村山裕香選手、平光杏衣選手

本契約により、当社は日本代表チーム（男子：サムライジャパン／女子：さくらジャパン）のトレーニング環境の提供およびコンディショニング支援、選手の健康管理を通じて競技力向上に貢献してまいります。

オフィシャルサプライヤー契約締結式 概要

実施日時：2026年3月31日（火）15:00～

場 所：フィットイージー株式会社 本社

出 席 者 ：日本ホッケー協会 常務理事・強化育成本部長 永井祐司氏

選手：（男子）田中世蓮選手、吉川貴史選手、河邉皓星選手

（女子）長谷川美優選手、村山裕香選手、平光杏衣選手

フィットイージー：常務取締役 藤原祐次、取締役 國江紀久

本契約の締結式では、日本ホッケー協会 常任理事・強化育成本部長の永井氏と、当社常務取締役の藤原が契約書への署名を行いました。

また、選手を代表して田中世蓮選手（男子）と長谷川美優選手（女子）がワールドカップ最終予選の結果報告やチームの現状について報告したほか、出席した全選手から今後の国際大会に向けた熱い決意と目標を語っていただきました。

支援内容

- 日本代表強化選手およびスタッフ（計83名）を対象に全国のFIT-EASY店舗でのトレーニングおよびリカバリーを目的とした施設利用を提供- 「運動・食事・睡眠」領域における記録データを一括管理が可能な「AIヘルスケアオートメーション（健康の自動化）＝FIT-EASYアプリ」を活用したコンディショニング支援を通じたパフォーマンス強化をサポート

締結に至った背景

岐阜県はホッケーが非常に盛んな地域であり、特に各務原市を中心に日本代表クラスの選手を多数輩出している、 “ホッケーの聖地”ともいえる存在です。

今回、当社とオフィシャルサプライヤー契約をした、日本ホッケー代表チームは、男女ともに多くの国際大会出場を控え、さらなる競技力向上が求められています。男子は世界ランキング14位、女子は15位で、今後の国際大会での活躍に期待がかかります。

※世界ランキング：2026年4月1日現在

また、2026年8月にはオランダ・ベルギー共同で開催されるワールドカップ、さらに9月には「愛知・名古屋アジア競技大会」への出場も決まっており、アジア競技大会で金メダルを獲得することができれば、2028年のロサンゼルスオリンピック出場が決定する重要な位置づけとなっています。

“ホッケーの聖地・岐阜県”を拠点とする当社にとって、地元に根付いたホッケー競技を支援することは、地域への恩返しでもあります。当社が岐阜から全国、世界へと羽ばたいていく歩みは、世界の頂点に挑む選手たちの志と深く重なり合います。この高い親和性を背景に、共に世界を目指すパートナーとして契約を締結いたしました。

W杯最終予選の結果報告や今後の目標について語る ホッケー女子日本代表 長谷川美優選手

◆ホッケー女子日本代表 長谷川美優選手 コメント

「チーム練習後に個人トレーニングを行うため、FIT-EASYの店舗を利用させていただいており、充実した環境で取り組むことができています。さらにトレーニングからリカバリーまで一貫して行えることで、パフォーマンス向上にもつながっていること実感しています。一つひとつのトレーニングを大切にしながら、ロサンゼルスオリンピックでのメダル獲得を目標に、結果に結びつけていきます。今後もより高いレベルでパフォーマンスを発揮できるよう努めてまいりますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。」

◆日本ホッケー協会 常務理事・強化育成本部長 永井祐司 コメント

「選手たちは限られた環境の中で日々努力を重ねており、そのような状況にご理解をいただき、ご支援いただけることに心より感謝申し上げます。9月に開催される愛知・名古屋アジア競技大会での優勝、そしてロサンゼルスオリンピック出場を目指し、チーム一丸となって取り組んでまいります。また、トレーニング設備に加え、コンディショニング環境の提供は選手にとって大きな支えとなります。ご支援に結果でお応えできるよう引き続き努めてまいります。」

◆フィットイージー株式会社 常務取締役・藤原祐次 コメント

「当社は創業の地である岐阜に根ざし、地域貢献を第一に取り組んでまいりました。

岐阜県はホッケーが盛んな地域であり、多くのゆかりある選手が活躍されていることから、今回、支援させていただくことは大変意義深いものと感じております。選手の皆様には

当社クラブを積極的にご活用いただき、最高のパフォーマンスにつなげていただければと思います。」

本契約を通じてホッケー日本代表選手のパフォーマンス強化を支えるとともに、スポーツと健康を融合した新たな価値の創出に取り組んでまいります。当社は今後も各競技団体との連携を強化し、スポーツ振興および社会への貢献を推進してまいります。

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

資 本 金：1,357,449,180円

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

従 業 員 数：238名 2025年10月31日現在

店 舗 数：264店舗 2026年4月6日現在

U R L ：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）