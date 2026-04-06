経営管理・予算管理システム『Sactona』、「AI異常点検知機能」を提供開始

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードのグループ会社であるマネーフォワードコンサルティング株式会社は、経営管理・予算管理システム『Sactona』において、「AI異常点検知機能」の提供※を開始しました。本機能により、AIが月次実績データの異常点を即座に判定し、データ分析および確認作業を大幅に効率化します。

※ 『Sactona』の「AI異常点検知機能」は、当社の100%グループ会社のアウトルックコンサルティング株式会社との共同開発となります。順次機能を拡張するβ版として提供を開始します。

「AI異常点検知機能」は、過去12ヶ月分の実績データを自動解析し、急激なデータ変動や予測値からの乖離を検知します。閾値を超えて異常と判定されると、アラートとともに判定結果の理由が表示されます。

これにより、従来手作業で算出していた予実差異や前年同月比などの確認作業が自動化され、属人的なチェックによる異常値の見落としを防ぎます。チェック担当者の業務負担を大幅に軽減するとともに、分析精度の向上と迅速な経営判断を支援します。

■「AI異常点検知機能」の特長

1.多角的アルゴリズムによる高精度な検知

統計的な異常値に加えて、トレンド変化や複数項目間の相関関係、回帰分析による乖離など、独自のアルゴリズムで異常を判定します。ルールベースの閾値判定とディープラーニングを組み合わせることで、精度の高い検知を実現します。

2.異常箇所のハイライト表示とコメントによる直感的な要因把握

異常と判定された数値のセルは自動でハイライトされ、判定理由がコメントとして表示されます。これにより、要因把握にかかる手間を削減し、画面上からシームレスに分析ウィジェットの作成といった詳細な分析業務への移行が可能です。

3.各社固有の複雑なデータ構造に適用

汎用的なAIモデルでは判別が難しい、各社固有の組織階層や配賦ロジック、複雑な勘定科目の相関関係を学習し、ビジネスの実態に即した精緻な異常検知が可能です。

4.シームレスなドリルダウン分析とシミュレーション

異常検知からワンクリックで、関連する明細データや過去トレンドへ直接遷移できます。異常の原因究明からデータ修正後の着地見込みの反映までを『Sactona』上で完結させ、意思決定のリードタイムを最小化します。

■提供背景

経営環境の変化が激しい中、企業にはリスクや変化をいち早く察知し、迅速な意思決定を行うことが求められています。しかし、予算・実績管理の現場では、膨大な月次実績データから入力ミスや突発的な変動を特定する作業に多大な工数が割かれており、異常値の見落としや分析の属人化が大きな課題となっています。

本機能により、これらの課題を解決します。複雑かつ大規模な組織構造に対する『Sactona』の強みを活かし、目視では困難だった横断的な異常検知を自動化することで、担当者がより高度な分析や付加価値の高い業務に注力できる環境を提供します。

今後は、自然言語での指示に基づいて帳票を自動作成する機能の実装を予定しています。『Sactona』は、AI機能の継続的な拡充を通じて、ユーザー企業のさらなる利便性向上と、より高度な経営管理の実現を目指してまいります。

■経営管理・予算管理システム『Sactona』について

『Sactona』は、予算策定から実績分析までを一元管理する、統合型経営管理ソリューションです。中期計画、事業計画、経営計画、予算編成、予算実績管理、見込管理、グループ管理、経費予算管理、プロジェクト管理などの様々な管理会計・経営管理業務への適用が可能です。企業ごとのニーズに応じて、柔軟なシステム設計・アプリ開発ができることから、複雑な経営管理業務が必要となる中堅・エンタープライズ企業に多くご利用いただいています。

URL：https://www.outlook.co.jp/sactona/

■アウトルックコンサルティング株式会社

名称 ：アウトルックコンサルティング株式会社

所在地：東京都港区南青山三丁目1番3号 スプライン青山東急ビル

代表者：代表取締役社長 平尾泰文

事業内容：経営管理ソフトウェアの開発・導入・提供およびカスタマサポート、SaaS型経営管理システムの開発・導入・提供およびカスタマサポート、経営管理コンサルティング

URL ：https://www.outlook.co.jp/

■マネーフォワードコンサルティング株式会社

名称 ：マネーフォワードコンサルティング株式会社

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役CEO 島内広史

事業内容：経営管理領域におけるSaaSおよびコンサルティングサービスの提供

URL ：https://corp.moneyforwardconsulting.com/

■株式会社マネーフォワードについて

名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長グループCEO 辻庸介

設立 ：2012年5月

事業内容：プラットフォームサービス事業

URL ：https://corp.moneyforward.com/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。