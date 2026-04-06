インテグループ、千葉県の自動車販売・整備業の企業譲渡を支援

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インテグループ株式会社

インテグループ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：籠谷智輝、以下「当社」）は、千葉県で自動車販売・整備業を行う株式会社塙商事（本社：千葉県銚子市、代表取締役：大網博）の譲渡を支援いたしました。創業者で株主の塙與一郎氏は、後継者不在のため、会社の譲渡を決意。譲渡先は中小企業支援に特化したファンドを運営する会社。塙氏が会社の譲渡を決めた理由、M&A後の現在について、インタビュー記事を当社ホームページに掲載しました。




左から　株式会社塙商事　塙與一郎様　インテグループ　吉村彰


▼インタビューの詳細はこちらをご覧ください


https://www.integroup.jp/trackrecord/interview/chiba-car-maintenance/



▼過去のM&A成約インタビュー記事はこちらをご覧ください


https://www.integroup.jp/trackrecord/interview/



■譲渡企業


会社名　　　　株式会社塙商事　


本社所在地　　千葉県銚子市


設立年月　　　1986年11月


代表者　　　　代表取締役　大網　博


事業内容　　　車検・整備・故障修理・板金塗装・新車・中古車販売・買取・輸出


URL　　　　　http://www.autounic.com/



■譲受企業


会社名　　　　マラトンキャピタルパートナーズ株式会社


本社所在地　　東京都千代田区


設立年月　　　2021年4月


代表者　　　　代表取締役社長　小野　俊法


事業内容　　　プライベートエクイティファンドの組成、運営、管理に付随する全ての業務


URL　　　　　https://www.marathoncapital.co.jp/



【インテグループ株式会社について】


2007年設立のM&A仲介会社。完全成功報酬制のM&A仲介会社としては国内最大級。


上場企業、中堅中小のオーナー企業、PEファンド等を顧客に多数のM&A仲介実績がある。


2024年6月18日、東京証券取引所グロース市場上場。



会社名　　　　インテグループ株式会社


本社所在地　　東京都千代田区丸の内1-6-5　丸の内北口ビルディング26階


設立年月　　　2007年6月


代表者　　　　代表取締役　籠谷　智輝


事業内容　　　M&A仲介


URL　　　　　https://www.integroup.jp/