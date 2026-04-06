インテグループ、千葉県の自動車販売・整備業の企業譲渡を支援

インテグループ株式会社

インテグループ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：籠谷智輝、以下「当社」）は、千葉県で自動車販売・整備業を行う株式会社塙商事（本社：千葉県銚子市、代表取締役：大網博）の譲渡を支援いたしました。創業者で株主の塙與一郎氏は、後継者不在のため、会社の譲渡を決意。譲渡先は中小企業支援に特化したファンドを運営する会社。塙氏が会社の譲渡を決めた理由、M&A後の現在について、インタビュー記事を当社ホームページに掲載しました。

左から 株式会社塙商事 塙與一郎様 インテグループ 吉村彰

▼インタビューの詳細はこちらをご覧ください

https://www.integroup.jp/trackrecord/interview/chiba-car-maintenance/

▼過去のM&A成約インタビュー記事はこちらをご覧ください

https://www.integroup.jp/trackrecord/interview/

■譲渡企業

会社名 株式会社塙商事

本社所在地 千葉県銚子市

設立年月 1986年11月

代表者 代表取締役 大網 博

事業内容 車検・整備・故障修理・板金塗装・新車・中古車販売・買取・輸出

URL http://www.autounic.com/

■譲受企業

会社名 マラトンキャピタルパートナーズ株式会社

本社所在地 東京都千代田区

設立年月 2021年4月

代表者 代表取締役社長 小野 俊法

事業内容 プライベートエクイティファンドの組成、運営、管理に付随する全ての業務

URL https://www.marathoncapital.co.jp/

【インテグループ株式会社について】

2007年設立のM&A仲介会社。完全成功報酬制のM&A仲介会社としては国内最大級。

上場企業、中堅中小のオーナー企業、PEファンド等を顧客に多数のM&A仲介実績がある。

2024年6月18日、東京証券取引所グロース市場上場。

会社名 インテグループ株式会社

本社所在地 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング26階

設立年月 2007年6月

代表者 代表取締役 籠谷 智輝

事業内容 M&A仲介

URL https://www.integroup.jp/