西村尚美アシスタントトレーナー 2025-26シーズン 契約（新規）のお知らせ

トヨタアルバルク東京株式会社

アルバルク東京は、西村尚美アシスタントトレーナーとの、2025-26シーズン契約（新規）が決定しましたので、お知らせいたします。

西村尚美（Naomi Nishimura）

役職：アシスタントトレーナー（スポーツパフォーマンスチーム）

生年月日：1996年11月8日

出身地：山口県

出身校：帝京平成大学

経歴：

2016-2019：専修大学バスケットボール部 学生トレーナー

2019-2026：専修大学バスケットボール部 アシスタントトレーナー

2026-：アルバルク東京 アシスタントトレーナー



コメント：

この度、アシスタントトレーナーとしてアルバルク東京に加入することとなりました、西村尚美です。常に高みを目指し挑戦を続けるクラブの一員として関わらせていただけることを、大変光栄に思います。 ここまで導いてくださった方々への感謝の気持ちを忘れず、自身の役割を全うするとともに、チームに貢献できるよう覚悟を持って取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。