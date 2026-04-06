新井亨の最新刊『年収1億円戦略』が紀伊國屋渋谷道玄坂・TSUTAYA渋谷サクラステージ店で売上ランキング1位獲得を記念して、国際ビジネス学会チャリティーフォーラムにて出版記念講演イベントを開催します

株式会社RAVIPA

『年収1億円戦略』出版記念講演会

【開催概要】

・日時：2026年5月９日（土）

12：00開演（11：30開場）

・会場：ホテルニューオータニガーデンコート リージェントルーム

東京都千代田区紀尾井町4-1

・現地参加：10,000円（会員8,000円）

Zoom参加：5,000円（会員3,000円）

お申込みはこちらから

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfngkKvv1Pyxf0CT0xMfm5xJM1hoaTFsLzS6RjTXz-1QEN48w/viewform(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfngkKvv1Pyxf0CT0xMfm5xJM1hoaTFsLzS6RjTXz-1QEN48w/viewform)

●こんな方におすすめ

・年収を飛躍的に上げたい方

・AI時代のビジネスを知りたい

・企業・事業拡大を考えている

著者

新井 亨新井 亨（あらい とおる）

ARAIインベストメント代表、サブスクD2C総研代表取締役、AZ日本AIロボット株式会社ファウンダー、年商1000億以上の企業のサポートも行なうサブスクD2C業界の第一人者。University of Wales MBA卒業。北京へ留学し在学中に貿易会社事業などで起業。その後不動産、美容、貿易など複数ビジネスを成功させたシリアルアントレプレナー（連続起業家）。帰国後、上場企業などの相談役など、複数の会社の経営に携わり圧倒的な成果を収める。そのノウハウと実績が評価され、上場会社とのセミナーを全国で行なっている。サブスク事業やSaas事業のクライアントのマネタイズ実績は累計1000億円以上。2024年１月、東京証券取引所プロマーケット市場へ新規上場を果たす。

海外での経営実績が豊富で、シンガポールや中国・香港・台湾などアジアを中心とする財閥企業や華僑系企業とのネットワークを持つ。日本初となる双腕AI搭載バリスタカフェロボットを企画販売、AIロボットとサブスクを組み合わせたビジネス特許も保有している、日本の素晴らしい技術を世界中へ発信するためAZ日本AIロボット株式会社の共同創業者として経営参画。人間とAIロボットが助け合う(共存する)社会を目指している。AI（人工知能）×ロボットを組み合わせ、地方創生や少子高齢化、労働力不足などの社会問題解決を行う取り組みを行っている。健康とお金のプロフェッショナルとして医療法人の理事にも就任し、病院経営もおこなっている。

紀伊國屋渋谷道玄坂・TSUTAYA渋谷サクラステージ店で売上ランキング1位獲得いたしました。

紀伊國屋書店渋谷道玄坂店TSUTAYA BOOK STORE渋谷サクラステージ

他にも様々な店舗でランキング上位を獲得しております。

ジュンク堂書店池袋本店有隣堂たまプラーザテラス店有隣堂アトレ恵比寿店有隣堂アトレ恵比寿店有隣堂アトレ恵比寿店二子玉川蔦屋家電紀伊國屋書店梅田本店ブックスタジオエキマルシェ新大阪店ブックスタジオエキマルシェ新大阪店丸善ラゾーナ川崎店

新井亨の最新刊『年収1億円戦略』

■書籍概要

書籍名 ： 年収1億円戦略

著者 ： 新井 亨、鄭 剣豪

ページ数： 338ページ

価格 ： 1,980円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2026年3月10日

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803681/forestpublish-22/

■会社概要

サブスクD2C総研株式会社

東京都豊島区池袋２－４３－１池袋青柳ビルB1

https://subsc-d2c.com/

サブスクD2C総研株式会社は株式会社RAVIPA100％出資会社です

■親会社情報

証券コード：5893

所在地：〒171 ~0014 東京都豊島区池袋２－４３－１池袋青柳ビルB1

代表者：代表取締役社長 新井亨

設立：2017年12月1日

事業内容：サブスクリクション型通販事業

コールセンター事業

コンサルティング事業

監査法人：コスモス監査法人

金融機関：三井住友銀行

武蔵野銀行

東日本銀行