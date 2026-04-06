九州新幹線全線開業15周年「つばめの大冒険」～いよいよ博多到着。そして満開へ～

九州旅客鉄道株式会社

2026年3月29日（日）、熊本港を出発した「つばめ」は、九州各地を巡る航海を続けてまいりました。

そしてこのたび、いよいよ博多駅前広場に到着いたします。「つばめ」の到着に際しまして、同会場にて特別イベントを開催いたします。ステージイベントや飲食・物販ブースなど、「つばめの大冒険」の集大成をお楽しみいただける内容となっております。

このたび、イベントの詳細情報を公開いたしました。ぜひこの機会に博多駅前広場へお越しください。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■ 4/10（金） 「つばめ、満開」オープニングセレモニー 開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37933/table/1173_1_86c09e98b63aa99e8923880d10a4589d.jpg?v=202604060651 ]

■ 4/10（金） 「つばめ、満開」出店店舗について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37933/table/1173_2_b1c9bcf5312d48d734b2e0b26ffd681b.jpg?v=202604060651 ]

博多駅前広場の簡易図面と「つばめ」車内見学整理券配布場所について

■ つばめの車内見学について

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37933/table/1173_3_6d276e4128eaa8bd298df7e33f267d46.jpg?v=202604060651 ]

■ HKT48結成15周年×九州新幹線全線開業15周年 スペシャルライブの詳細情報

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/37933/table/1173_4_434a594e51952ec2a8909eb2ba48c607.jpg?v=202604060651 ]つばめの大冒険公式サイトはこちら↓

https://www.jrkyushu.co.jp/train/kyushushinkansen_15th/