不動産テックTRUSTART、不動産系最大級YouTubeメディア「楽待 RAKUMACHI」に出演

TRUSTART株式会社

AI×不動産ビッグデータで不動産関連業務のDXを伴走支援するプラットフォーム「R.E.DATA（リデータ）」を開発・提供するTRUSTART株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：大江洋治郎、以下「TRUSTART」）は、登録者数150万人を誇る不動産系最大級のYouTubeメディア「楽待 RAKUMACHI」（運営：楽待株式会社）に、代表取締役・大江洋治郎が出演したことをお知らせします。

動画を見る :https://youtu.be/HzyHUbNir_c

◼️ 配信概要

不動産業界における新規売主開拓は、これまで担当者の人脈や経験則に依存したローラー営業、広告・反響待ちが主流でした。「誰が今、不動産を売りたいと思っているか」を事前に把握する手段がなく、アナログな営業活動や機会損失が業界全体の課題となっています。

本動画では、こうした構造的課題をデータで解決するアプローチを紹介。元大手不動産会社で不動産営業に従事し、現在は芸人活動と不動産仲介業を並行されている不動産芸人・せらっきょ氏と、当社の代表取締役・大江洋治郎が、全国の不動産登記情報をデータベース化した「R.E.DATA」の活用事例や不動産営業DXの実態をわかりやすく解説しています。

媒体：楽待 RAKUMACHI

公開日：2026年4月6日(月)

タイトル：【元・首都圏No.1不動産芸人も驚愕!!】不動産データで「売りたい人」をピンポイント把握!?︎ 不動産営業が変わる、1000社導入の「不動産DX」とは

出演者：TRUSTART 株式会社代表取締役 大江洋治郎、せらっきょ

MC：櫻井知里

視聴リンク：https://youtu.be/HzyHUbNir_c

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HzyHUbNir_c ]

＜クラウド型の不動産ビッグデータプラットフォーム「R.E.DATA」について＞

日本全国から多種多様な不動産ビッグデータを日々タイムリーに収集し、新規見込客へのダイレクトアプローチや法人・個人のプロファイリング、日常業務の効率化を可能にする「R.E.DATA」をご提供しております。

「R.E.DATA」は、インターネット上に存在しない役所や現地のみに存在するアナログな不動産情報を中心にビッグデータを形成しており、全国の相続・売買などの不動産の異動登記情報やアパート・マンション・ビル・工場・倉庫・太陽光パネルなどのアセットタイプを、ユーザー自らが自由に選択して閲覧することができ、さらに用途地域・土地面積・最寄りの公示価格などで抽出条件を設定することも可能な不動産ビッグデータ閲覧サービスです。不動産や金融、インフラ、士業など多種多様な業界にご活用いただいております。

＜TRUSTART株式会社 概要＞

代表者：代表取締役 大江 洋治郎

事業内容：不動産ビッグデータ提供事業、不動産調査事業

本社：東京都中央区八丁堀2丁目14-1 住友不動産八重洲通ビル8F

設立：2020年5月

URL ：https://www.trustart.co.jp/

お問い合わせ : https://www.trustart.co.jp/contact/