【そごう千葉店】各地の人気グルメ30店が集合「うまいもの味めぐり」

株式会社そごう・西武

会期：4月9日（木）～16日（木） 会場：そごう千葉店 6階＝催事場 時間：午前10時～午後8時 ※最終日は午後5時閉場

- 【そごう千葉店 初登場】

「動物と魚介のコク旨スープにつるもち麺」

そごう千葉店初登場〔東京・荻窪〕中華そばの店 りょうが／特製ラーメン（1杯）1,601円

そごう千葉店初登場〔兵庫〕マックスイーツ／キャラメルブリュレミルフィーユ（1台）1,681円

「じっくり煮込んだフィリング 口に広がるりんごの味わい」

そごう千葉店初登場〔神奈川〕あっぷるぱい考太郎

鎌倉伝説の生アップルパイ（1ピース）777円/アメリカンアップルパイ（1ピース）884円/バスクチーズアップルパイ（1ピース）777円

- ご当地グルメやオリジナリティあふれるスイーツ

「ステーキのような肉肉しさにココロ踊る」

〔東京・清澄白河〕3000日バーガー Field／～トリュフ薫る～ エッグチーズバーガー（1個）1,781円 【そごう千葉店限定販売】

「カリッカリからのもっちりとした食感」

〔栃木〕米粉チュロス専門店 KUROBOSHI／クロボシチュロス 向日葵/桜（各1個）各800円

「会場で打つ実演販売」

〔香川〕日の出製麺所／生うどんパック（300g）395円

〔京都〕祇園きなな

きななパフェ（1カップ）1,001円

生クリームサンド チョコクリーム/きなこクリーム（各1個）各540円

〔静岡〕浜松餃子専門店 うまいもん空海／遠州浜松餃子（10個入）1,080円

「黒蜜ときなこの豆乳ソフトに、コーヒーの深い香りともっちりくずもち」

〔東京・江戸川〕江戸久寿餅／クズクズアフォガート（1杯、Mサイズ）990円

〔京都〕くらま辻井／うなぎ・かき・あさり豪華三色弁当（1折）2,160円【各日限定50折】

〔京都〕大徳寺さいき家／黒毛和牛・穴子だし巻弁当（1折）1,782円

〔愛媛〕田那部青果／旬のちゅうちゅうゼリー（1個）各451円

〔愛知〕地雷也／天むす（一人前、5個入）981円

「最後のひと口まで楽しめる味変の技」

〔東京・池袋〕かき氷専門店 氷連／桜マスカル（1杯）2,300円【そごう千葉店限定販売】

〔大阪〕アメリカ村 甲賀流本店／たこ焼き［ソースマヨ］（10個入）701円

〔大阪〕いか焼き 旨訶不思議いか焼き「こだわりセット」（6枚入）1,340円

〔香川〕骨付鳥 蘭丸／骨付鳥 おや・ひな（各1本）各1,188円

〔北海道〕鮨 龍儀／3種の帆立の食べ比べ海鮮弁当（1折）2,700円

株式会社そごう・西武 そごう千葉店

https://www.sogo-seibu.jp/chiba

営業時間：地階～9階 午前10時～午後8時 10階＝レストラン街 午前11時～午後10時