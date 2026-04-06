「WEB口座開設サービス」への公的個人認証の導入について

株式会社千葉銀行

千葉銀行（頭取 米本 努）は、2026年4月2日(木）より、「WEB口座開設サービス」において、ELEMENTSグループの株式会社Liquid（代表取締役 長谷川 敬起）が提供するオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」の公的個人認証（JPKI）を導入しますのでお知らせします。

「WEB口座開設サービス」は、スマートフォンから簡単にお申し込みができ、最短即日で印鑑レス・紙通帳レスで普通預金口座を開設できるサービスです。公的個人認証（JPKI）の導入により、マイナンバーカードを用いた、より厳格な本人確認が可能となります。

■導入の効果・メリット

１. 不正利用防止・安全性の向上

マイナンバーカードを活用した厳格な本人確認により、不正利用を目的とした口座開設の防止につながり、お客さまに、より安心して口座をご利用いただける環境を実現します。

２. 利便性の向上（iPhone利用者向け）

iPhoneからのお申込みについては、「LIQUID eKYC」が対応するApp Clip※により、従来必要で あったアプリのインストールを行うことなく、マイナンバーカードの読み取りが可能となります。 これによりスムーズに口座開設のお申込みが可能となります。

当行は今後も、デジタル技術を活用しながら、地域のお客さまのさまざまなニーズにお応えできるよう、サービスのさらなる拡充と、利便性・安全性の向上に取り組んでまいります。

※ iOS 16以降の端末で利用可能です。Android端末ではご利用いただけません。

（ご参考）WEB口座開設申込サイト https://reg.chibabank.co.jp/personal/open-account/top

【App Clipでの公的個人認証イメージ】

Webサイト https://liquidinc.asia

Webサイト https://elementsinc.jp/