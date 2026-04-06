【nutsの注目イベント】2026年4月18日（土）六本木で「nuts night」開催決定！あん・まぁみ・あおぽんら主要モデル8名が同時卒業。

株式会社HJ

姉ギャル雑誌『nuts（ナッツ）』は、2026年4月18日（土）、六本木SEL OCTAGON TOKYOにて、所属モデルが総出演する一夜限りのスペシャルイベント「nuts night」を開催いたします。

■ ギャル界に刻まれる「別れ」と「門出」の一夜

今回の「nuts night」は、これまでの感謝を込めたファンイベントであると同時に、nutsを牽引してきた人気モデル8名（あん、まぁみ、はらちゃん、あおぽん、あつし、れいたぴ、よつ、きみ）の卒業式を兼ねた、極めて重要な開催となります。

長年nutsの顔として活躍し、SNSやYouTubeでも圧倒的な支持を得てきた彼女たちの「最後の勇姿」を、本イベントにて見届けていただけます。

■イベントの見どころ

【Full Member Fashion Show】

現役nutsモデルが全員参加！ランウェイを華やかに彩り、最新の姉ギャルスタイルを披露。特に卒業モデル8名のラストランウェイは必見です。

【DJ Time】

六本木最大級のナイトクラブ「オクタゴン」の最新音響設備を駆使し、会場を一体化させる熱狂のDJタイム。

【Graduation Ceremony】

卒業する8名から、ファンへの直接のメッセージ。nutsでの軌跡を振り返る、涙と笑顔のセレモニーを実施いたします。

■開催概要

イベント名： nuts night（ナッツ ナイト）

開催日： 2026年4月18日（土）

時間： 21:00 ～ 24:00

会場： SEL OCTAGON TOKYO（六本木オクタゴン）

（東京都港区六本木7丁目8-6 AXALL ROPPONGI B1F）

出演： nutsモデル全員参加

卒業モデル： あん、まぁみ、はらちゃん、あおぽん、あつし、れいたぴ、よつ、きみ

【ゲスト申請・事前登録URL】

関係者様、ならびに参加ご希望の方は、下記フォームよりお申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpNKEjf3yPrm1oxXl5-LlTTOQkkQ8hUNNj_Ushv9i6fLdLdQ/viewform?pli=1

■『nuts』について

20代姉ギャルカルチャーを牽引してきたファッション雑誌「nuts」、2016年に惜しまれつつ休刊となるも、2020年4月にWEBで復活。そして2020年10月には雑誌での復活も果たす。以後、夏と冬に毎年2回雑誌を発行。”可愛いだけの女の子はもう卒業。”をテーマに、新生nutsモデル達が令和の”姉ギャル”を発信。2日に1回17:00YouTube動画配信& shorts毎日12時配信中🥜

■会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ 広報担当

https://tayori.com/f/hjcontact-prtimes/