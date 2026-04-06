【nutsの注目イベント】2026年4月18日（土）六本木で「nuts night」開催決定！あん・まぁみ・あおぽんら主要モデル8名が同時卒業。
姉ギャル雑誌『nuts（ナッツ）』は、2026年4月18日（土）、六本木SEL OCTAGON TOKYOにて、所属モデルが総出演する一夜限りのスペシャルイベント「nuts night」を開催いたします。
■ ギャル界に刻まれる「別れ」と「門出」の一夜
今回の「nuts night」は、これまでの感謝を込めたファンイベントであると同時に、nutsを牽引してきた人気モデル8名（あん、まぁみ、はらちゃん、あおぽん、あつし、れいたぴ、よつ、きみ）の卒業式を兼ねた、極めて重要な開催となります。
長年nutsの顔として活躍し、SNSやYouTubeでも圧倒的な支持を得てきた彼女たちの「最後の勇姿」を、本イベントにて見届けていただけます。
■イベントの見どころ【Full Member Fashion Show】
現役nutsモデルが全員参加！ランウェイを華やかに彩り、最新の姉ギャルスタイルを披露。特に卒業モデル8名のラストランウェイは必見です。
【DJ Time】
六本木最大級のナイトクラブ「オクタゴン」の最新音響設備を駆使し、会場を一体化させる熱狂のDJタイム。
【Graduation Ceremony】
卒業する8名から、ファンへの直接のメッセージ。nutsでの軌跡を振り返る、涙と笑顔のセレモニーを実施いたします。
■開催概要
イベント名： nuts night（ナッツ ナイト）
開催日： 2026年4月18日（土）
時間： 21:00 ～ 24:00
会場： SEL OCTAGON TOKYO（六本木オクタゴン）
（東京都港区六本木7丁目8-6 AXALL ROPPONGI B1F）
出演： nutsモデル全員参加
卒業モデル： あん、まぁみ、はらちゃん、あおぽん、あつし、れいたぴ、よつ、きみ
【ゲスト申請・事前登録URL】
関係者様、ならびに参加ご希望の方は、下記フォームよりお申し込みください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpNKEjf3yPrm1oxXl5-LlTTOQkkQ8hUNNj_Ushv9i6fLdLdQ/viewform?pli=1
■『nuts』について
20代姉ギャルカルチャーを牽引してきたファッション雑誌「nuts」、2016年に惜しまれつつ休刊となるも、2020年4月にWEBで復活。そして2020年10月には雑誌での復活も果たす。以後、夏と冬に毎年2回雑誌を発行。”可愛いだけの女の子はもう卒業。”をテーマに、新生nutsモデル達が令和の”姉ギャル”を発信。2日に1回17:00YouTube動画配信& shorts毎日12時配信中🥜
■会社概要
社名：株式会社HJ
代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）
本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F
URL：https://hj-s.co.jp
設立年：2006年2月
資本金：523,924,000円
従業員数：100人
事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業
＜報道関係者からのお問い合わせ先＞
株式会社HJ 広報担当
https://tayori.com/f/hjcontact-prtimes/