【nutsの注目イベント】2026年4月18日（土）六本木で「nuts night」開催決定！あん・まぁみ・あおぽんら主要モデル8名が同時卒業。

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株式会社HJ


姉ギャル雑誌『nuts（ナッツ）』は、2026年4月18日（土）、六本木SEL OCTAGON TOKYOにて、所属モデルが総出演する一夜限りのスペシャルイベント「nuts night」を開催いたします。


■ ギャル界に刻まれる「別れ」と「門出」の一夜

今回の「nuts night」は、これまでの感謝を込めたファンイベントであると同時に、nutsを牽引してきた人気モデル8名（あん、まぁみ、はらちゃん、あおぽん、あつし、れいたぴ、よつ、きみ）の卒業式を兼ねた、極めて重要な開催となります。



長年nutsの顔として活躍し、SNSやYouTubeでも圧倒的な支持を得てきた彼女たちの「最後の勇姿」を、本イベントにて見届けていただけます。


■イベントの見どころ

【Full Member Fashion Show】

現役nutsモデルが全員参加！ランウェイを華やかに彩り、最新の姉ギャルスタイルを披露。特に卒業モデル8名のラストランウェイは必見です。


【DJ Time】

六本木最大級のナイトクラブ「オクタゴン」の最新音響設備を駆使し、会場を一体化させる熱狂のDJタイム。


【Graduation Ceremony】

卒業する8名から、ファンへの直接のメッセージ。nutsでの軌跡を振り返る、涙と笑顔のセレモニーを実施いたします。


■開催概要

イベント名： nuts night（ナッツ ナイト）


開催日： 2026年4月18日（土）


時間： 21:00 ～ 24:00


会場： SEL OCTAGON TOKYO（六本木オクタゴン）


（東京都港区六本木7丁目8-6 AXALL ROPPONGI B1F）


出演： nutsモデル全員参加


卒業モデル： あん、まぁみ、はらちゃん、あおぽん、あつし、れいたぴ、よつ、きみ


【ゲスト申請・事前登録URL】
関係者様、ならびに参加ご希望の方は、下記フォームよりお申し込みください。


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpNKEjf3yPrm1oxXl5-LlTTOQkkQ8hUNNj_Ushv9i6fLdLdQ/viewform?pli=1



■『nuts』について



20代姉ギャルカルチャーを牽引してきたファッション雑誌「nuts」、2016年に惜しまれつつ休刊となるも、2020年4月にWEBで復活。そして2020年10月には雑誌での復活も果たす。以後、夏と冬に毎年2回雑誌を発行。”可愛いだけの女の子はもう卒業。”をテーマに、新生nutsモデル達が令和の”姉ギャル”を発信。2日に1回17:00YouTube動画配信& shorts毎日12時配信中🥜


■会社概要

社名：株式会社HJ


代表：代表取締役社長　池田 隼人（イケダ ハヤト）


本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F


URL：https://hj-s.co.jp


設立年：2006年2月


資本金：523,924,000円


従業員数：100人


事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業



＜報道関係者からのお問い合わせ先＞


株式会社HJ　広報担当


https://tayori.com/f/hjcontact-prtimes/