【湯元 啄木亭】コスプレイベント『啄コス』開催決定【湯の川温泉】
野口観光マネジメント株式会社
和傘のフォトスポット
提灯等の和風の装飾も
[表: https://prtimes.jp/data/corp/19483/table/1922_1_030b87a3b4a7e869b6c892756ffa04e3.jpg?v=202604060651 ]
- 無料駐車場完備
- 更衣室（男・女）有
- 無料クローク有（貴重品はご自身にて管理下さいませ）
和風旅館ならではのロケーションをお楽しみに
和傘のフォトスポット
提灯等の和風の装飾も
野口観光マネジメント株式会社 湯元 啄木亭（北海道函館市湯川町1-18-15/執行役員 総支配人 池田 恭太）では、2026年4月19日(日)に、コスプレイベント『啄コス』を開催いたします。
本イベントでは、和風旅館ならではの趣ある館内や日本庭園を撮影ロケーションとして開放。
日常では味わえない“温泉旅館×コスプレ”という特別な体験を提供します。
■イベントの詳細
[表: https://prtimes.jp/data/corp/19483/table/1922_1_030b87a3b4a7e869b6c892756ffa04e3.jpg?v=202604060651 ]
■旅館の料理人が作る軽食も販売
当日は、湯元 啄木亭・HAKODATE海峡の風・望楼NOGUCHI函館の3料理人が考案した
軽食の販売を予定しております。お値段は500円～1,000円のリーズナブルな価格帯で考案中。
メニューが決定し次第、各SNSにて告知致します。
コスプレイベント参加以外のお客様も是非お立ち寄りくださいませ。
■その他
- 無料駐車場完備
- 更衣室（男・女）有
- 無料クローク有（貴重品はご自身にて管理下さいませ）
和風旅館ならではのロケーションをお楽しみに