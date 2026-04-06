「Webサイト診断ツール」をAI Web制作見積もりPF「VOLT」が無料公開 ── URLを入れるだけでサイト品質を即採点

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI Web制作見積もり・発注プラットフォーム「VOLT」（https://volt-web.dev）において、Webサイト診断ツール（https://volt-web.dev/tools/site-check）を新たに公開しました。

Webサイトの「健康診断」が求められている

総務省「令和5年通信利用動向調査」によると、企業のホームページ開設率は約90%に達しています。しかし、サイトの表示速度やSEO対策、アクセシビリティといった品質面を定期的にチェックしている企業は一部に限られます。

Googleが提供するLighthouseは強力な診断エンジンですが、開発者ツールの操作が必要なため、Web担当者以外にはハードルが高いのが実情でした。「自社サイトが遅いかもしれない」と感じていても、どこに問題があるのかを把握できないまま放置されるケースが少なくありません。

「Webサイト診断ツール」の3つの特徴- URLを入力するだけ: 開発者ツールの操作は不要。URLを貼るだけで診断が始まり、数十秒で結果を表示します- 4指標を100点満点で採点: パフォーマンス・SEO・アクセシビリティ・ベストプラクティスの4軸をGoogle Lighthouse準拠で評価。改善すべきポイントが一目でわかります- 改善ヒント付きレポート: スコアだけでなく、「画像の圧縮」「meta descriptionの追加」など具体的な改善アクションを提示しますご利用方法- VOLT Webサイト診断ツール（https://volt-web.dev/tools/site-check）にアクセス- 診断したいサイトのURLを入力して「診断開始」をクリック- パフォーマンス・SEO・アクセシビリティ・ベストプラクティスの4指標スコアと改善提案を確認今後の展開

VOLTでは今後も、中小企業のWeb活用における情報格差の解消を目指し、サイト品質の可視化から改善提案まで一気通貫でサポートするツールの開発・公開を進めてまいります。

会社概要- 会社名: 株式会社Mycat- 所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号- 事業内容: AIを活用した生活・ビジネス支援サービスの企画・開発・運営- コーポレートサイト: https://mycat.business