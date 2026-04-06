株式会社CHECKホールディングス、ゆめタウン飯塚隣接「飯塚駅前事業用地」を取得

株式会社CHECKホールディングス

株式会社CHECKホールディングス（本社：福岡県田川市大字伊田3428番地、代表取締役社長：佐々木義人）は、このたび福岡県飯塚市において、JR筑豊本線「飯塚」駅から徒歩約4分、ゆめタウン飯塚に隣接する大型用地「飯塚駅前事業用地」を取得しました。

本件は、祖業である不動産事業を基盤に、筑豊エリアで着実に実績を積み上げ、その知見を生かして福岡県全域で事業展開を進めてきた当社グループが、地域課題の解決に向けて取り組むまちづくり戦略の一環です。飯塚市が進める「駅周辺整備」「企業誘致」「人材育成」の三位一体のまちづくりとも呼応し、駅前エリアの価値向上と都市機能の充実に資する取り組みとして位置づけています。

対象地は飯塚駅から徒歩約4分のゆめタウン飯塚隣接地

【取得の背景】

飯塚市では、JR飯塚駅周辺において、自由通路、駅前広場、ロータリーなどを含む再整備が進められており、新駅舎の供用開始と駅周辺整備の進展によって、駅前エリアの利便性と回遊性は今後さらに高まることが期待されています。加えて、駅周辺では新たな住宅供給も進んでおり、居住人口の増加とともに、商業・生活利便機能への需要拡大が見込まれています。

また、ゆめタウン飯塚の開業以降、駅周辺を含むエリア全体の人の流れや生活動線にも変化が生まれています。こうした都市環境の変化を受け、当社は飯塚駅前における希少な大型用地の取得を決定しました。今回の取得は、単なる不動産取得ではなく、将来の都市機能の充実と地域価値の向上を見据えた戦略的な一歩です。

【プロジェクトの特長】

今回取得した「飯塚駅前事業用地」は、福岡県飯塚市堀池50-2ほか18筆に位置し、JR筑豊本線「飯塚」駅から徒歩約4分という高い交通利便性を備えています。土地面積は5,339.2平方メートル（1,615.10坪）で、ゆめタウン飯塚に隣接するまとまった規模の用地であることから、駅前立地と商業集積の双方のポテンシャルを兼ね備えた希少性の高い土地です。

用途地域は商業地域、建ぺい率80％、容積率400％であり、東側約11メートルの公道に約59メートル接道しています。こうした条件を踏まえると、本用地は今後の活用次第で、商業、業務、居住、生活利便機能など、飯塚市の新たな都市機能の受け皿となる可能性を有しています。当社としても、この用地取得を起点に、駅前エリアにふさわしい新たな価値の実装を目指してまいります。

【CHECKホールディングスの取り組み】

株式会社CHECKホールディングスは、株式会社チェックを祖業に、不動産仲介、賃貸管理、開発、建設、福祉、農業などへ事業領域を広げてきました。現在はグループ6社、従業員75名を擁し、筑豊エリアで積み重ねてきた実績を基盤に、福岡県全域で地域課題の解決に資する事業を展開しています。

当社は、不動産を単なる資産としてではなく、雇用、居住、生活、地域価値の向上を生み出すための「装置」と捉えています。今回の用地取得もその考え方の延長線上にあり、駅前の再編と地域の将来需要を見据えながら、飯塚市および筑豊エリアにとどまらず、福岡県全域における地域価値向上に貢献してまいります。

また、当社は飯塚市内において、約12万3,700坪の大規模産業用地構想「セントラル・ビジネスパークIIZUKA（仮称）」にも取り組んでいます。産業拠点の形成と、駅前エリアにおける都市機能の充実を一体で捉えることにより、「働く場」と「暮らす場」の双方を支える持続的なまちづくりを進めていく方針です。

【代表コメント】

(株)CHECKホールディングス

代表取締役社長 佐々木義人

「飯塚駅前事業用地は、駅周辺再編の進展と、ゆめタウン飯塚を中心とした新しい人の流れの中で、大きな可能性を持つ場所です。今回の取得は、単なる不動産取得ではなく、飯塚の新しい都市価値を形づくる起点を確保したものと考えています。筑豊で培ってきた経験を生かしながら、飯塚市、そして福岡県全体の未来につながる活用を検討していきたいと考えています。」

【今後の展望】

当社は今後、取得した用地の特性を踏まえ、駅前エリアにふさわしい活用のあり方を具体的に検討してまいります。飯塚市の三位一体のまちづくりの実装パートナーとして、都市機能の充実と地域価値向上の両立を目指すとともに、筑豊で培った知見を福岡県全域へ展開していく中核的なプロジェクトの一つとして、本件を推進していく方針です。

【用地概要】

物件名：飯塚駅前事業用地

所在地：福岡県飯塚市堀池50-2ほか18筆

交通：JR筑豊本線「飯塚」駅 徒歩約4分

土地面積：5,339.2平方メートル（1,615.10坪）

価格：6億4,604万円

用途地域：商業地域

建ぺい率：80％

容積率：400％

接道：東側公道 幅員約11メートル、接道約59メートル

対象地の形状・境界および接道状況を示した地積測量図

【会社概要】

会社名：株式会社CHECKホールディングス

代表者：代表取締役社長 佐々木義人

本社所在地：福岡県田川市大字伊田3428番地

URL：https://check-fukuoka.com/

創業：2012年5月

従業員数：75名（グループ連結）

グループ会社数：6社

事業内容：不動産事業、賃貸管理事業、開発事業、建設事業、福祉事業、農業事業 ほか

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社チェック・リーシング

担当：林田

TEL：090-2215-9200

E-mail：hayashida@check-fukuoka.com

https://prtimes.jp/a/?f=d181053-1-4c3dc30e9b3311bc997a82bf5cf1c068.pdf