「退去費用ぼったくり度チェッカー」を退去費用 払いすぎ診断が無料公開 ── 見積額と国交省ガイドライン基準を即比較

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI退去費用の適正診断サービス「退去費用 払いすぎ診断」（https://taikyo.xyz）において、退去費用ぼったくり度チェッカー（https://taikyo.xyz/tools/bottakuri-checker）を新たに公開しました。

退去費用トラブル、知らなければ払うしかない現状

国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表し、通常損耗（経年変化や通常の使用による損耗）は原則として貸主負担であることを明示しています。しかし、独立行政法人国民生活センターには退去時の敷金・原状回復に関する相談が毎年多数寄せられており、ガイドラインの存在自体を知らないまま高額な請求を受け入れてしまう事例が後を絶ちません。

特に初めての引っ越しや単身者は、見積書に記載された金額が妥当かどうかを判断する基準を持たないことが多く、「言われたまま払うしかない」と感じてしまいがちです。

「退去費用ぼったくり度チェッカー」の3つの特徴- 見積額と適正額を即比較: 退去見積額と部屋の広さ・居住年数・間取りを入力するだけで、国交省ガイドライン基準の適正額と比較。「何万円払いすぎか」を数値で表示します- ぼったくり度をスコア化: 適正額との乖離率を「ぼったくり度」として分かりやすくスコア表示。交渉時の根拠として活用できます- 項目別の内訳チェック: クロス張替え・ハウスクリーニング・畳表替えなど、項目ごとに適正範囲かどうかを判定しますご利用方法- 退去費用ぼったくり度チェッカー（https://taikyo.xyz/tools/bottakuri-checker）にアクセス- 退去見積額・部屋の広さ・居住年数・間取りなどの条件を入力- 国交省ガイドライン基準との比較結果と、ぼったくり度スコアを確認今後の展開

退去費用 払いすぎ診断では今後も、退去時の費用に関する情報格差の解消を目指し、入居者が適正な判断をするための実用的なツールの開発・公開を進めてまいります。

会社概要- 会社名: 株式会社Mycat- 所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号- 事業内容: AIを活用した生活・ビジネス支援サービスの企画・開発・運営- コーポレートサイト: https://mycat.business