「相続手続き漏れチェッカー」を相続税3秒診断が無料公開 ── 見落としやすい手続きを一括チェック

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI相続税シミュレーター「相続税3秒診断」（https://souzoku-ai.xyz）において、相続手続き漏れチェッカー（https://souzoku-ai.xyz/tools/omission-check）を新たに公開しました。

相続は税申告だけでは終わらない

国税庁「令和4年分相続税の申告事績の概要」によると、被相続人数（死亡者数）に対する相続税の課税割合は約9.6%となっています。相続税の申告が不要な場合でも、不動産の名義変更（相続登記）、銀行口座の名義変更、年金の受給停止届、生命保険の請求など、多岐にわたる手続きが必要です。

2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に登記申請をしない場合は過料の対象となりました。相続発生後は精神的にも時間的にも余裕がない中で、必要な手続きの全体像を把握すること自体が大きな負担となっています。

「相続手続き漏れチェッカー」の3つの特徴- チェックリスト形式で一括確認: 相続発生後に必要な手続きをカテゴリ別に一覧表示。完了した手続きにチェックを入れることで、漏れている手続きが一目でわかります- 期限付き手続きを優先表示: 相続放棄（3か月）、準確定申告（4か月）、相続税申告（10か月）、相続登記（3年）など、期限がある手続きを優先的に表示します- 状況に応じたカスタマイズ: 不動産の有無、銀行口座の数、生命保険の加入状況など、相続の状況を入力すると必要な手続きだけに絞り込まれますご利用方法- 相続手続き漏れチェッカー（https://souzoku-ai.xyz/tools/omission-check）にアクセス- 相続の状況（不動産の有無・金融口座数・保険加入状況など）を入力- 必要な手続きの一覧と期限を確認し、チェックリストとして活用今後の展開

相続税3秒診断では今後も、相続にまつわる情報格差の解消を目指し、手続きの見落とし防止から税額シミュレーションまで、実用的なツールの開発・公開を進めてまいります。

会社概要- 会社名: 株式会社Mycat- 所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号- 事業内容: AIを活用した生活・ビジネス支援サービスの企画・開発・運営- コーポレートサイト: https://mycat.business