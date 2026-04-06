【Fluffy BROTHERS】マイメロディとクロミのベビーキッズアパレルコレクションが好評発売中！

株式会社カイタックファミリー

株式会社カイタックファミリー（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：赤木政一）は、自社キッズブランド「Fluffy BROTHERS（フラッフィーブラザーズ）」より、株式会社サンリオの『マイメロディ』と『クロミ』のベビーキッズアパレルを発売。随時、公式オンラインストア（https://fluffy-brothers.jp/）、公式楽天ショップにて発売いたします。

▶Fluffy BROTHERS『マイメロディ』と『クロミ』のベビーキッズアパレルコレクション

これからの季節にピッタリの、ワンピース、リブボーダーTシャツ、インナーパンツ付きのフレアスカートの3アイテムを販売します。それぞれのアイテムに、可愛さとこだわりポイントを詰め込みました。

・ラメプリントワンピース：

ボタンの取り外しで「肩だし、袖あり」で着こなせる、２WAYタイプ。予定に合わせて着回せます。

・リブボーダーTシャツ：

やわらかなリブ素材で着心地も良く、1枚で着ても可愛く決まる半袖Tシャツ。左袖口にはハート型の穴あき刺繍で、さらに可愛さをプラス。

・パンツ付きスカート：

絶妙な台形シルエットが可愛いスカート。インナーパンツ付きで、膝上丈でも安心してご着用いただけます。

◇ラメプリントワンピース (ラベンダー、サックス)

90/100/110/120/130/140/150 3,200円（税込）

◇リブボーダーTシャツ（ピンク、パープル）

90/100/110/120/130/140/150/160 2,500円（税込）

◇パンツ付きスカート（ピンク、ブラック）

90/100/110/120/130/140/150/160 2,900円（税込）

▶Fluffy BROTHERSとは

Fluffy BROTHERSは、“家族みんなが笑顔になるキッズ＆ファミリーウェア”をコンセプトに、ベーシックなセレクトアイテム、遊び心あふれるオリジナルデザインから、キャラクターやブランドオリジナルデザインまで幅広く展開しています。

何を着たらいいか迷いがちな130cm以上の小学生のお子さま向けのアイテムもたくさん取り揃え、きょうだいや親子でのおしゃれなお揃い＆リンクコーデを楽しんでいただけるブランドです。

公式オンラインストア：https://fluffy-brothers.jp/

公式楽天ショップ ：https://www.rakuten.co.jp/fluffybr

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/fluffybrothers_official